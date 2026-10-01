ETV Bharat / sports

IND vs WI: ଗୁଆହାଟୀ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା 10ଟି ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ, ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ

IND vs WI 2nd ODI: ଗୁଆହାଟୀ ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ୍ କିଛି ଅସାଧାରଣ ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖାଯିବ।

Top 10 World Records from India vs West Indies 2nd ODI
ଗୁଆହାଟୀ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା 10ଟି ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : October 1, 2026 at 11:09 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

IND vs WI 2nd ODI Records: ଇଣ୍ଡିଆ ଏବଂ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ୨ୟ ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ୍ କିଛି ଅସାଧାରଣ ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖାଯିବ। ଏହି ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚରେ ଅନେକ ରେକର୍ଡ ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ ତିଆରି ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଟପ୍ 10ଟି ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ ବିଷୟରେ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ, ଯାହା ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଥିଲା। ଶୁବମନ ଗିଲ୍‌ଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରୋହିତ ଶର୍ମା ଏବଂ ଦୁଇ ଦଳ ମିଶି ଗୁଆହାଟୀ ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଏକାଧିକ ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି।

1. ଗୋଟିଏ ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ୫ଟି ଶତକ

ଦିନିକିଆ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଇତିହାସରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏମିତି ହୋଇଛି, ଯେଉଁଠି ଗୋଟିଏ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ 5ଟି ଶତକ ହୋଇଛି। ଏଥିମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଦ୍ୱିଶତକ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଅଛି। ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ପକ୍ଷରୁ 3ଟି ଶତକ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଭାରତୀୟ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍‌ମାନେ ଦୁଇଟି ଶତକ ମାରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରୁ ଗୋଟିଏ ଦ୍ୱିଶତକ ଥିଲା। ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ପାଇଁ ଜନ୍ କ୍ୟାମ୍ପବେଲ, ସାଇ ହୋପ୍ ଓ ଆମିର ଜଙ୍ଗୁ ଶତକୀୟ ପାରି ଖେଳିବା ବେଳେ, ଭାରତ ତରଫରୁ ଶୁବମନ ଗିଲ୍ ଦ୍ୱିଶତକ ଏବଂ ହିଟ୍‌ମ୍ୟାନ୍ ରୋହିତ ଶର୍ମା ଏକ ବିସ୍ଫୋରକ ଶତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ।

2. ସବୁଠାରୁ ଦ୍ରୁତତମ ଦ୍ୱିଶତକ

ଦିନିକିଆ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍‌ରେ ସବୁଠାରୁ ଦ୍ରୁତତମ ଦ୍ୱିଶତକ ମାରିବାର ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ ଶୁବମନ ଗିଲ୍ ନିଜ ନାଁରେ କରିଛନ୍ତି। ଗିଲ୍ ଦିନିକିଆ କ୍ରିକେଟ୍‌ରେ ମାତ୍ର 117ଟି ବଲ୍‌ରେ ନିଜର ଦ୍ୱିଶତକ ପୂରଣ କରିଥିଲେ। ଏହାପୂର୍ବରୁ ଏହି ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ ଇଶାନ କିଶନଙ୍କ ନାଁରେ ରହିଥିଲା। ଯିଏ ଦିନିକିଆ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍‌ରେ 126ଟି ବଲ୍‌ରେ ଡବଲ୍ ସେଞ୍ଚୁରୀ ମାରିଥିଲେ।

3. ରନ୍ ଚେଜ୍‌ରେ ସବୁଠାରୁ ଦ୍ରୁତତମ ରେକର୍ଡ

ଦିନିକିଆ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍‌ରେ ସବୁଠାରୁ ଦ୍ରୁତତମ ରନ୍ ଚେଜ୍ କରିବାର ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ନିଜ ନାଁରେ କରିଛି। ଭାରତ ମାତ୍ର 44 ଓଭରରେ 400ରୁ ଅଧିକ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରି ଏହି କୀର୍ତ୍ତିମାନ ସ୍ଥାପନ କରିଛି। ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଦଳ 9 କିମ୍ବା ଏହାଠାରୁ ଅଧିକ ରନ୍ ରେଟ୍‌ରେ 350ରୁ ଅଧିକ ରନ୍‌ର ଟାର୍ଗେଟ୍‌କୁ ଚେଜ୍ କରିପାରି ନାହାନ୍ତି।

4. ରନ୍ ଚେଜ୍‌ରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଇନିଂସ

ଦିନିକିଆ କ୍ରିକେଟ୍‌ରେ ରନ୍ ଚେଜ୍ କରିବା ସମୟରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପାରି ଖେଳିବାର ରେକର୍ଡ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୁବମନ ଗିଲ୍‌ଙ୍କ ନାଁରେ ଦର୍ଜ ହୋଇଯାଇଛି। ଗିଲ୍ ୨୨୩ ରନ୍ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକି କୌଣସି ବି ଦିନିକିଆ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ରନ୍ ଚେଜ୍ କରିବା ସମୟରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସ୍କୋର ଅଟେ। ଏହା ଏକ ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ ପାଲଟିଛି, ଯାହା ଏହାପୂର୍ବରୁ ଗ୍ଲେନ୍ ମ୍ୟାକ୍ସୱେଲ୍‌ଙ୍କ ନାଁରେ ଥିଲା।

5. ଦିନିକିଆରେ ଅଧିନାୟକ ହିସାବରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପାରି

ଶୁବମନ ଗିଲ୍ ଦିନିକିଆ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍‌ରେ ଜଣେ ଅଧିନାୟକ ଭାବରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପାରି ଖେଳିବାର ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ ମଧ୍ୟ ନିଜ ନାଁରେ କରିଛନ୍ତି। ଏହାପୂର୍ବରୁ ଏହି ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ ବୀରେନ୍ଦ୍ର ସେହୱାଗଙ୍କ ନାଁରେ ରହିଥିଲା, ଯିଏ ଦିନିକିଆ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍‌ରେ ଜଣେ ଅଧିନାୟକ ଭାବରେ 219 ରନ୍‌ର ପାରି ଖେଳିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଗିଲ୍ 223 ରନ୍ କରି ତାଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି।

6. ଦିନିକିଆରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଥର 400ରୁ ଅଧିକ ରନ୍‌ର ସ୍କୋର

ଦିନିକିଆ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍‌ରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଥର 400ରୁ ଅଧିକ ରନ୍‌ର ସ୍କୋର କରିବା ମାମଲାରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଦିନିକିଆ କ୍ରିକେଟ୍‌ରେ 8 ଥର 400ରୁ ଅଧିକ ରନ୍ କରିଥିବା ବେଳେ ଭାରତ 9ମ ଥର ପାଇଁ ଏହି ଚମତ୍କାର କରି ଦେଖାଇଛି।

7. ଘରୋଇ ମାଟିରେ ଦିନିକିଆ କ୍ରିକେଟ୍‌ରେ ସବୁଠାରୁ କମ୍ ଇନିଂସରେ 2000 ରନ୍

ଶୁବମନ ଗିଲ୍ ଦିନିକିଆ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍‌ରେ ସବୁଠାରୁ କମ୍ ଇନିଂସରେ ନିଜ ଘରୋଇ ମାଟିରେ 2000 ରନ୍ ପୂରଣ କରିବାର ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ ନିଜ ନାଁରେ କରିଛନ୍ତି। ମାତ୍ର 33ଟି ଇନିଂସରେ ଗିଲ୍ ଏହି ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ଏହାପୂର୍ବରୁ ଡେସମଣ୍ଡ ହେନ୍ସ ୩୬ଟି ଇନିଂସରେ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍‌ରେ ଏହି କମାଲ କରିଥିଲେ।

8. ଉଭୟ ପାରିରେ ଦ୍ୱିଶତକ ମାରିଥିବା ପ୍ରଥମ ଖେଳାଳି

ଶୁବମନ ଗିଲ୍ ଦୁନିଆର ପ୍ରଥମ ଏମିତି ଖେଳାଳି ବନିଛନ୍ତି, ଯିଏ ଦିନିକିଆ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍‌ର ଉଭୟ ପାରିରେ (ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ଏବଂ ପରେ ରନ୍ ଚେଜ୍ କରି) ଦ୍ୱିଶତକ ମାରିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ସେ ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ ଦ୍ୱିଶତକ ମାରିସାରିଥିବା ବେଳେ ଏଥର ରନ୍ ଚେଜ୍ କରିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଡବଲ୍ ସେଞ୍ଚୁରୀ ଆସିଛି।

9. ଅଧିନାୟକ ଭାବରେ ଟେଷ୍ଟ ଏବଂ ଦିନିକିଆରେ ଦ୍ୱିଶତକ

ଭାରତୀୟ ଅଧିନାୟକ ଆଉ ଏକ ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ ନିଜ ନାଁରେ କରିଛନ୍ତି। ଶୁବମନ ଗିଲ୍ ଦୁନିଆର ପ୍ରଥମ ଅଧିନାୟକ ବନିଛନ୍ତି, ଯିଏ ଜଣେ ଅଧିନାୟକ ଭାବରେ ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟ୍‌ରେ ମଧ୍ୟ ଦ୍ୱିଶତକ ମାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଦିନିକିଆ କ୍ରିକେଟ୍‌ରେ ମଧ୍ୟ ଡବଲ୍ ସେଞ୍ଚୁରୀ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି।

10. ଗୋଟିଏ ଦେଶରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଛକା - ରୋହିତ 200

ହିଟ୍‌ମ୍ୟାନ୍ ରୋହିତ ଶର୍ମା ଗୋଟିଏ ଦେଶରେ 200ଟି ଛକା ମାରିବାର ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ଦୁନିଆର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଗୋଟିଏ ଦେଶରେ 150ଟି ଛକା ମଧ୍ୟ ମାରିପାରି ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ରୋହିତ ଶର୍ମା ଭାରତରେ ଦିନିକିଆ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍‌ରେ 200ଟି ଛକା ମାରି ଏହି ନୂଆ କୀର୍ତ୍ତିମାନ ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି।

TAGGED:

ଭାରତ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ ମ୍ୟାଚ୍ ରେକର୍ଡ
ଶୁବମନ ଗିଲ୍ ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ
ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ୨୦୦ ଛକା ରେକର୍ଡ
ଦିନିକିଆ କ୍ରିକେଟ ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ
IND VS WI 2ND ODI RECORDS

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.