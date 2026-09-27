IND vs WI: କିଏ ଏହି ନମନ ଧୀର? ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ବିପକ୍ଷ ପ୍ରଥମ ଦିନିକିଆରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ କଲେ ଡେବ୍ୟୁ
IND vs WI: ରବିବାର ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ବିପକ୍ଷ ଖେଳାଯାଉଥିବା ପ୍ରଥମ ଦିନିକିଆରେ ନମନ ଧୀର ଭାରତ ପାଇଁ ଡେବ୍ୟୁ କରିଛନ୍ତି।
Published : September 27, 2026 at 2:14 PM IST
IND vs WI 1st ODI: ଭାରତ ଏବଂ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ମଧ୍ୟରେ ତିନି ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍ ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଭାରତୀୟ ଦଳର ଅଧିନାୟକ ଶୁବମନ ଗିଲ୍ ରବିବାର ପ୍ରଥମ ଦିନିକିଆରେ ଟସ୍ ଜିତି ପ୍ରଥମେ ବୋଲିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ତିରୁବନନ୍ତପୁରମର ଗ୍ରୀନଫିଲ୍ଡ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ନମନ ଧୀର ଡେବ୍ୟୁ କରୁଛନ୍ତି। ଅଧିନାୟକ ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ ତାଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ କ୍ୟାପ୍ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଭାରତ ଚାରିଜଣ ବୋଲରଙ୍କ ସହ ଏହି ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ପଡ଼ିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇଛି।
ରବିବାର ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ବିପକ୍ଷ ପ୍ରଥମ ଦିନିକିଆରେ ନମନ ଧୀରଙ୍କୁ ଭାରତର ଡେବ୍ୟୁ କ୍ୟାପ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ସେ ଭାରତ ପାଇଁ ନିଜର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବାକୁ ପଡ଼ିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି। ଏହାସହ ନମନ ଧୀର ଭାରତ ପାଇଁ ଦିନିକିଆ ଡେବ୍ୟୁ କରିବାରେ 264ତମ ଖେଳାଳି ହୋଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଭାରତ ପାଇଁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଡେବ୍ୟୁ କରିବାରେ ସେ 422ତମ ଖେଳାଳି ବନିଛନ୍ତି। ଘରୋଇ କ୍ରିକେଟରେ ପଞ୍ଜାବ ପାଇଁ ଏବଂ ଆଇପିଏଲରେ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ପାଇଁ କରିଥିବା ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ପ୍ରଦର୍ଶନର ପୁରସ୍କାର ତାଙ୍କୁ ମିଳିଛି।
ନମନ ଧୀର ବିଜୟ ହଜାରେ ଟ୍ରଫିରେ ପଞ୍ଜାବ ପାଇଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାତ୍ର 14ଟି ଲିଷ୍ଟ-ଏ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ସେ 39 ହାରାହାରି ଏବଂ 106 ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରେଟ୍ରେ 357 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ନାମରେ ଚାରିଟି ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ରହିଥିବା ବେଳେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍କୋର ହେଉଛି ୯୭ ରନ୍। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ନିଜର ପାର୍ଟ-ଟାଇମ୍ ଅଫ୍-ସ୍ପିନ ବୋଲିଂ ଜରିଆରେ ସେ 7ଟି ୱିକେଟ୍ ମଧ୍ୟ ନେଇଛନ୍ତି।
A day to remember for #NamanDhir! 💪— Star Sports (@StarSportsIndia) September 27, 2026
The all-rounder receives his cap from skipper #ShubmanGill. 🧢🇮🇳#INDvWI 1st ODI 👉 Streaming LIVE NOW 👉 https://t.co/zk2ABY21JG pic.twitter.com/617VNcm1ff
ଭାରତୀୟ ଅଧିନାୟକ ଶୁବମନ ଗିଲ୍ ଟସ୍ ପରେ କହିଛନ୍ତି, "ପିଚ୍ ଭଲ ଦେଖାଯାଉଛି ଏବଂ ଫ୍ଲଡ୍ଲାଇଟ୍ସରେ ବ୍ୟାଟିଂ ପାଇଁ ଏହା ଆହୁରି ଉତ୍ତମ ହୋଇପାରେ। ଆମେ ଏଠାରେ ଟାର୍ଗେଟ୍କୁ ପିଛା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲୁ। ଆଜି ଆମ ଦଳରେ ଦୁଇଜଣ ଅଲ୍ରାଉଣ୍ଡର ଏବଂ ଚାରିଜଣ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ଅଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱକପ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଆମ ପାଖରେ ପ୍ରାୟ 20ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଅଛି। ଆମ ପାଇଁ କେଉଁ କମ୍ବିନେସନ୍ ସବୁଠାରୁ ଭଲ ଏବଂ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସୁଯୋଗ ମିଳୁଛି କି ନାହିଁ, ତାହା ଦେଖିବାର ଏହା ହିଁ ସଠିକ୍ ସମୟ। ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତି ବହୁତ ଭଲ ହୋଇଛି, ଯଦିଓ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ସାମାନ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇଥିଲା। ନମନ ଧୀର ଆଜି ନିଜର ଡେବ୍ୟୁ କରୁଛନ୍ତି।"
Toss goes India’s way! 🇮🇳#ShubmanGill wins the toss and opts to bowl first.#INDvWI 1st ODI 👉 Streaming LIVE NOW 👉 https://t.co/zk2ABY21JG pic.twitter.com/qd1OAx7ijv— Star Sports (@StarSportsIndia) September 27, 2026
ଭାରତ-ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ର ପ୍ଲେଇଂ-11
ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପ୍ଲେଇଂ-11: ରୋହିତ ଶର୍ମା, ଶୁବମନ ଗିଲ୍ (ଅଧିନାୟକ), ବିରାଟ କୋହଲି, ଋତୁରାଜ ଗାୟକୱାଡ୍, କେ.ଏଲ୍. ରାହୁଲ୍ (ୱିକେଟ୍ କିପର), ନମନ ଧୀର, ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା, ନୀତିଶ କୁମାର ରେଡ୍ଡୀ, ଗୁରନୁର ବରାର୍, କୁଲଦୀପ ଯାଦବ, ପ୍ରସିଦ୍ଧ କ୍ରିଷ୍ଣା
🚨 #ShubmanGill won the toss & #TeamIndia will bowl first! 🙌— Star Sports (@StarSportsIndia) September 27, 2026
➡️ #NamanDhir will make his international debut 🧢
Let the HOME SEASON begin! 😍#INDvWI 1st ODI 👉 LIVE NOW 👉 https://t.co/zk2ABY21JG pic.twitter.com/0BStjCx3N0
ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ପ୍ଲେଇଂ-11: ଜନ୍ କ୍ୟାମ୍ପବେଲ୍, ଜଷ୍ଟିନ୍ ଗ୍ରୀଭ୍ସ, କିସି କାର୍ଟି, ଶାଇ ହୋପ୍ (ୱିକେଟ୍ କିପର/ଅଧିନାୟକ), ଅମୀର ଜାଙ୍ଗୁ, ଜ୍ୱେଲ୍ ଆଣ୍ଡ୍ର୍ୟୁ, ରୋଷ୍ଟନ ଚେଜ୍, ମ୍ୟାଥ୍ୟୁ ଫୋର୍ଡ, ଗୁଡାକେଶ ମୋତି, ଅଲଜାରୀ ଜୋସେଫ୍, ଜେଡନ ସିଲ୍ସ