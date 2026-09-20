ଦୀପିକାଙ୍କ ଗୋଲ୍ ବର୍ଷା! ଉଜବେକିସ୍ତାନକୁ ୧୯-୦ ଗୋଲରେ ହରାଇଲା ଭାରତୀୟ ମହିଳା ହକି ଦଳ
Asian Games 2026 : ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସରେ ଭାରତୀୟ ମହିଳା ହକି ଦଳ ଐତିହାସିକ ବିଜୟ ସହ ନିଜର ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଛି।
Published : September 20, 2026 at 10:50 AM IST
India vs Uzbekistan Hockey : ଜାପାନର ଆଇଚି-ନାଗୋୟାଠାରେ ଖେଳାଯାଉଥିବା ୨୦ତମ ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସରେ ଭାରତୀୟ ମହିଳା ହକି ଦଳ ଐତିହାସିକ ବିଜୟ ସହ ନିଜର ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ସଲିମା ଟେଟେଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ନିଜର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଉଜବେକିସ୍ତାନକୁ ୧୯-୦ ଗୋଲ୍ରେ ପରାସ୍ତ କରି ଏକତରଫା ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି।
ମ୍ୟାଚର ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ୬୦ ମିନିଟର ଖେଳରେ ଭାରତର ଦବାଦବା ଏପରି ରହିଥିଲା ଯେ ଉଜବେକିସ୍ତାନ ଦଳ ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟ ଗୋଲ୍ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇନଥିଲା। ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ଯୁବ ଡ୍ରାଗ୍-ଫ୍ଲିକର୍ ଦୀପିକା ସେହରାବତ ମ୍ୟାଚ୍ର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଷ୍ଟାର୍ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଯିଏକି ଏକାକୀ ୮ଟି ଗୋଲ୍ ଦେଇ ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସ ଇତିହାସରେ କୌଣସି ଏକ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ସର୍ବାଧିକ ଗୋଲ୍ କରିବାର ମହାନ ରେକର୍ଡ ନିଜ ନାମରେ କରିଛନ୍ତି।
ମ୍ୟାଚ୍ର ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଉଜବେକିସ୍ତାନ ଉପରେ ନିଜର ଆଧିପତ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିଥିଲା। ଲାଲ୍ରେମସିଆମି ମ୍ୟାଚ୍ ଆରମ୍ଭରେ ହିଁ ନିଜ କ୍ୟାରିୟର୍ର ୪୮ତମ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଗୋଲ୍ ଦେଇ ଭାରତର ଖାତା ଖୋଲିଥିଲେ। ଏହାପରେ ଦୀପିକା ନିଜର ପ୍ରଥମ ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସ ଗୋଲ୍ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଇଶିକା ଏବଂ ବଲ୍ଜିତ୍ ରିବାଉଣ୍ଡ୍ ଜରିଆରେ ଗୋଲ୍ କରି ପ୍ରଥମ କ୍ୱାର୍ଟରରେ ହିଁ ଭାରତକୁ ୪-୦ ଅଗ୍ରଣୀ ଦେଇଥିଲେ।
ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ୱାର୍ଟରରେ ନେହା ଗୋୟଲ୍ ବ୍ୟାକ୍ହ୍ୟାଣ୍ଡ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ସହ ଭାରତର ୫ମ ଗୋଲ୍ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପେନାଲ୍ଟି କର୍ଣ୍ଣର୍ ମିସ୍ ହେବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଦୀପିକା କ୍ରମାଗତ ଘାତକ ଡ୍ରାଗ୍-ଫ୍ଲିକ୍ସ ଏବଂ ରିବାଉଣ୍ଡ୍ସ ଜରିଆରେ ଗୋଲ୍ କରି ନିଜର ହ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ପୂରଣ କରିଥିଲେ। ଋତୁଜା ମଧ୍ୟ ଗୋଲ୍ରେ ଯୋଗଦାନ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ହାଫ୍-ଟାଇମ୍ ସୁଦ୍ଧା ଭାରତ ୮-୦ ରେ ଆଗୁଆ ରହିଥିଲା। ହାଫ୍-ଟାଇମ୍ର ଠିକ୍ ୧ ମିନିଟ୍ ପୂର୍ବରୁ ଅଭିଜ୍ଞ ଖେଳାଳି ନେହା ଗୋୟଲ୍ଙ୍କୁ ଗ୍ରୀନ୍ କାର୍ଡ ମିଳିଥିଲା।
ହାଫ୍-ଟାଇମ୍ ପରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ନିଜର ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ଶୈଳୀକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ାଇ ଦେଇଥିଲା। ଉଜବେକିସ୍ତାନ ଡିଆରଏସ୍ ଜରିଆରେ ଭାରତର ୯ମ ଗୋଲ୍କୁ ରଦ୍ଦ କରାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହାପରେ ଦୀପିକାଙ୍କ ପେନାଲ୍ଟି କର୍ଣ୍ଣର୍ସର ଉଜବେକିସ୍ତାନ ପାଖରେ କୌଣସି ଜବାବ ନଥିଲା। ଦୀପିକା ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ କ୍ରମାଗତ ୪ଟି ଗୋଲ୍ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଇଶିକା ନିଜର ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୋଲ୍ କରିଥିବା ବେଳେ ଲାଲ୍ଥାନ୍ତଲୁଆଙ୍ଗି, ସାକ୍ଷୀ ଏବଂ ନବନୀତ ମଧ୍ୟ ସ୍କୋରସିଟ୍ରେ ନିଜ ନାମ ଦର୍ଜ କରି ସ୍କୋରକୁ ୧୬-୦ ରେ ପହଞ୍ଚାଇଥିଲେ।
𝗔 𝗗𝗢𝗠𝗜𝗡𝗔𝗡𝗧 𝗦𝗧𝗔𝗥𝗧 𝗙𝗢𝗥 𝗜𝗡𝗗𝗜𝗔! 🇮🇳🔥— Hockey India (@TheHockeyIndia) September 20, 2026
The Indian Women’s Team begins its Asian Games 2026 campaign with a 19-0 win over Uzbekistan, led by Deepika’s whopping 8 goals. 🏑💙
𝗢𝗻𝘁𝗼 𝘁𝗵𝗲 𝗻𝗲𝘅𝘁 𝗼𝗻𝗲! India face Indonesia tomorrow. 🇮🇳🏑#HockeyIndia… pic.twitter.com/XcZzsS1BOV
ଚତୁର୍ଥ କ୍ୱାର୍ଟରରେ ଲାଲ୍ଥାନ୍ତଲୁଆଙ୍ଗି ପେନାଲ୍ଟି ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍କୁ ଗୋଲ୍ରେ ପରିଣତ କରିଥିଲେ, ଅନ୍ୟପଟେ ଇଶିକା ଏକ ଚମତ୍କାର ଫିଲ୍ଡ ଗୋଲ୍ ସହ ନିଜର ହ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ପୂରଣ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ଦୀପିକା ମ୍ୟାଚ୍ର ନିଜର ୮ମ ଗୋଲ୍ ଦେଇ ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସ ଇତିହାସର ଏକ ନୂଆ ଅଲ୍-ଟାଇମ୍ ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ଏହି ପରି ଭାବେ ମ୍ୟାଚକୁ ୧୯-୦ ଗୋଲ୍ରେ ଜିତିନେଇଛି।
ଏସିଆନ ଗେମ୍ସ ଇତିହାସରେ ନିଜର ସର୍ବବୃହତ ବିଜୟ ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରିବାରୁ ଭାରତ ମାତ୍ର ୩ଟି ଗୋଲ୍ ପଛରେ ରହିଯାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ୧୯୮୨ରେ ହଂକଂ ବିପକ୍ଷରେ ଭାରତ ୨୨-୦ ର ବିଶାଳ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଥିଲା। ତଥାପି ୧୯-୦ ର ସଫଳତା ଭାରତୀୟ ମହିଳା ହକି ଦଳର ଦମଦାର୍ ଫର୍ମ ଓ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ବୟାନ କରୁଛି।