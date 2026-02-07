ବୁମ୍ରାଙ୍କ ବିନା ବିଶ୍ୱକପ୍ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିବ ଭାରତ? ଆମେରିକା ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚ୍ରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି ଏହି ଷ୍ଟାର ବୋଲର
Published : February 7, 2026 at 10:54 AM IST
India vs United States of America: ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ୨୦୨୬ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ଭାରତର ଅଭିଯାନ। ଆଜି (ଫେବ୍ରୁଆରୀ ୭) ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆମେରିକାକୁ ଭେଟିବାକୁ ଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ ଭାରତୀୟ ଶିବିରରୁ ଏକ ନିରାଶଜନକ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଦଳର ପ୍ରମୁଖ ଅସ୍ତ୍ର କୁହାଯାଉଥିବା ଘାତକ ବୋଲର ଜସପ୍ରୀତ ବୁମ୍ରା ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି।
କାହିଁକି ଖେଳିବେନି ବୁମ୍ରା?
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ବୁମ୍ରାଙ୍କୁ ଭାଇରାଲ୍ ଫିଭର୍ (Viral Fever) ବା ଜ୍ୱର ହୋଇଛି। ମ୍ୟାଚ୍ର ଗୋଟିଏ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ସେ ପଡ଼ିଆକୁ ଆସିଥିଲେ ସତ, କିନ୍ତୁ ସେ ଅଭ୍ୟାସ କରିନାହାଁନ୍ତି। ଖେଳାଳିଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ରାମ ଦେବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ବିଶ୍ୱକପ୍ ଭଳି ବଡ଼ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ବୁମ୍ରାଙ୍କ ଅସୁସ୍ଥତା ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ମନରେ ଛନକା ପସାଇ ଦେଇଛି।
Mohammed Siraj is expected to play in India's T20 World Cup 2026 opener against the USA, as Jasprit Bumrah is unlikely to be available due to a viral fever.— InsideSport (@InsideSportIND) February 7, 2026
Source: Devendra Pandey/ Express Sports #MohammedSiraj #JaspritBumrah #T20WorldCup #INDvUSA #CricketTwitter pic.twitter.com/FwYx9iqL1X
ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପାଖରେ ମାତ୍ର ୧୩ ଜଣ ଖେଳାଳି!
କ୍ୟାପଟେନ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବଙ୍କ ପାଇଁ ଏବେ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଯାଇଛି। ଭାରତର ୧୫ ଜଣିଆ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଏବେ ମାତ୍ର ୧୩ ଜଣ ଖେଳାଳି ହିଁ ଫିଟ୍ ଅଛନ୍ତି:
- ଜସପ୍ରୀତ ବୁମ୍ରା: ଜ୍ୱର କାରଣରୁ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବା ନେଇ ସଂଶୟ।
- ୱାଶିଂଟନ ସୁନ୍ଦର: ସେ ଆଘାତପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ସ୍ଥିତ ବିସିସିଆଇ ସେଣ୍ଟର ଅଫ୍ ଏକ୍ସଲେନ୍ସ (CoE) ରେ ଅଛନ୍ତି। ସେଠାରୁ ତାଙ୍କୁ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗ୍ରୀନ୍ ସିଗନାଲ୍ ମିଳିନାହିଁ।
ସିରାଜଙ୍କୁ ମିଳିବ କି ସୁଯୋଗ?
ହର୍ଷିତ ରଣା ଆହତ ହେବା ପରେ ମହମ୍ମଦ ସିରାଜଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଦଳରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। ଯଦି ବୁମ୍ରା ଆଜି ପଡ଼ିଆକୁ ନ ଓହ୍ଲାନ୍ତି, ତେବେ ମହମ୍ମଦ ସିରାଜଙ୍କୁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଏକାଦଶ (Playing XI) ରେ ସ୍ଥାନ ମିଳିବା ଏକପ୍ରକାର ନିଶ୍ଚିତ। ସିରାଜ ଭଲ ଫର୍ମରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବୁମ୍ରାଙ୍କ ଭଳି ଅଭିଜ୍ଞ ବୋଲରଙ୍କ ସ୍ଥାନ ପୂରଣ କରିବା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହେବ।
ଆଜିର ମ୍ୟାଚ୍ ଉପରେ ରହିବ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର:
ଆମେରିକା ବିପକ୍ଷରେ ଭାରତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, କିନ୍ତୁ ବୁମରାଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତି ବୋଲିଂ ବିଭାଗକୁ ଟିକେ ଦୁର୍ବଳ କରିପାରେ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ବାହିନୀ ଏହି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସତ୍ତ୍ୱେ ବିଜୟରୁ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଆରମ୍ଭ କରିବ ବୋଲି ସମସ୍ତେ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି।
ଭାରତୀୟ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ ୨୦୨୬ ସ୍କ୍ୱାଡ୍:
ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ (ଅଧିନାୟକ), ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ, ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା, ତିଲକ ବର୍ମା, ଇଶାନ କିଶାନ, ଅକ୍ଷର ପଟେଲ, କୁଲଦୀପ ଯାଦବ, ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା, ଜସପ୍ରୀତ ବୁମ୍ରା, ରିଙ୍କୁ ସିଂ, ଶିବମ ଦୁବେ, ମହମ୍ମଦ ସିରାଜ, ୱାଶିଂଟନ୍ ସୁନ୍ଦର, ବରୁଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ, ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂହ।