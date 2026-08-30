ମହିଳା ଏସିଆ କପ୍: ଆଜି ଭାରତ-ଥାଇଲାଣ୍ଡ ଲଢ଼େଇ, ଜାଣନ୍ତୁ କେବେ ଓ କେଉଁଠି ଦେଖିବେ ମ୍ୟାଚ୍?
ମହିଳା ଟି-୨୦ ଏସିଆ କପ୍ ୨୦୨୬ରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଜି ଅର୍ଥାତ୍ ରବିବାର ଦିନ ଥାଇଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ନିଜର ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିବ।
Published : August 30, 2026 at 2:58 PM IST
India vs Thailand Womens Asia Cup: ମହିଳା ଟି-୨୦ ଏସିଆ କପ୍ ୨୦୨୬ରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଜି ଅର୍ଥାତ୍ ରବିବାର ଦିନ ଥାଇଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ନିଜର ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଦୁବାଇ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ କ୍ରିକେଟ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ବିଜୟ ସହ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ରହିବ। ଡିଫେଣ୍ଡିଂ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ଭାରତ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ବିଜୟର ମୁଖ୍ୟ ଦାବିଦାର ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ଦଳର ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଟି-୨୦ ଫର୍ମ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି।
ଭାରତୀୟ ଦଳ ୨୦୨୬ରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୧୬ଟି ଟି-୨୦ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଛି। ଯେଉଁଥିରୁ ୯ଟି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଦଳକୁ ପରାଜୟର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ନିକଟରେ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷରେ ପରାଜିତ ହେବା ପରେ ଭାରତର ଅଭିଯାନ ଗ୍ରୁପ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ହିଁ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏସିଆ କପ୍ରେ ଦଳ ସେହି ନିରାଶାକୁ ପଛରେ ପକାଇ ବିଜୟର ଧାରାକୁ ଫେରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ।
𝐓𝐇𝐄 𝐁𝐋𝐔𝐄 𝐒𝐓𝐎𝐑𝐌 𝐈𝐒 𝐀𝐁𝐎𝐔𝐓 𝐓𝐎 𝐇𝐈𝐓. 🌪️💙— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) August 30, 2026
India are ready to begin their #DPWorldWomensAsiaCup2026 campaign with a bang!
Watch India vs Thailand, TODAY at 7:30 PM, LIVE on Sony Sports Network TV channels & #SonyLIV.#SonySportsNetwork #NotAGentlemansGame pic.twitter.com/LB1vcDhA6z
ଅଧିନାୟିକା ହରମନପ୍ରୀତ କୌରଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହିବ। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷରେ ସେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଭାରତୀୟ ମିଡିଲ୍ ଅର୍ଡର କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିପାରି ନାହିଁ। ଥାଇଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ସ୍ମୃତି ମନ୍ଧାନା, ଶେଫାଳୀ ବର୍ମା ଓ ବାକି ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନମାନଙ୍କଠାରୁ ଏକ ଦ୍ରୁତ ଆରମ୍ଭର ଆଶା କରାଯାଉଛି।
ପିଚ୍ ରିପୋର୍ଟ:
ଦୁବାଇ ପିଚ୍ରେ ନୂଆ ବଲ୍ ସହ ଦ୍ରୁତ ବୋଲରମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସହାୟତା ମିଳିପାରେ। ତେଣୁ ପାୱାରପ୍ଲେରେ ୱିକେଟ୍ ବଞ୍ଚାଇବା ଭାରତ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଯଦି ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନମାନେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଓଭରଗୁଡ଼ିକୁ ଭଲଭାବେ ଖେଳିନିଅନ୍ତି, ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ରନ୍ କରିବା ସହଜ ହୋଇପାରେ। ମ୍ୟାଚ୍ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ସହ ସ୍ପିନରମାନଙ୍କର ଭୂମିକା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ନେଇ ଆଶା କରାଯାଉଛି।
ଭାରତ ବନାମ ଥାଇଲାଣ୍ଡ ମ୍ୟାଚ୍ କେବେ, କେତେବେଳେ ଓ କେଉଁଠାରେ ଦେଖିବେ?
ଭାରତ ବନାମ ଥାଇଲାଣ୍ଡ ମହିଳା ଏସିଆ କପ୍ ୨୦୨୬ ମ୍ୟାଚ୍ ଅଗଷ୍ଟ ୩୦ (ଆଜି) ରାତି ୮ଟାରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏହି ମୁକାବିଲା ଦୁବାଇ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ କ୍ରିକେଟ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯିବ। ଭାରତରେ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ର ସିଧାପ୍ରସାରଣ ସୋନି ସ୍ପୋର୍ଟସ ନେଟୱର୍କରେ ହେବ। ସେହିପରି ସୋନି ଲିଭ୍ (SonyLIV) ଆପ୍ ଏବଂ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ଲାଇଭ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ ଦେଖିପାରିବେ।
Time to roll the opening credits 🎬— BCCI Women (@BCCIWomen) August 30, 2026
Inching closer to #TeamIndia’s opening Match Day of ACC #WomensAsiaCup 2026 😎 pic.twitter.com/XSUygkjcbC
ଉଭୟ ଦଳର ସ୍କ୍ୱାର୍ଡ:
ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଦଳ (India Women Squad): ସ୍ମୃତି ମନ୍ଧାନା, ଶେଫାଳୀ ବର୍ମା, ହରମନପ୍ରୀତ କୌର (ଅଧିନାୟିକା), ଭାରତୀ ଫୁଲମାଲି, ଦୀପ୍ତି ଶର୍ମା, ରିଚା ଘୋଷ (ୱିକେଟ୍ କିପର), ଅରୁନ୍ଧତୀ ରେଡ୍ଡୀ, କ୍ରାନ୍ତି ଗୌଡ଼, ଶ୍ରୀ ଚରଣୀ, ନନ୍ଦିନୀ ଶର୍ମା, ରେଣୁକା ସିଂ ଠାକୁର, ପ୍ରତିକା ରାୱତ, ରାଧା ଯାଦବ, ଗୁଣାଲନ କମଳିନୀ, ପ୍ରେମା ରାୱତ।
ଥାଇଲାଣ୍ଡ ମହିଳା ଦଳ (Thailand Women Squad): ଅଫିସାରା ସୁୱାନଚୋନରାଥି, ଫାନିତା ମାୟା, ନନ୍ନପାଟ କୋନଚାରୋଏନକାଇ (ୱିକେଟ୍ କିପର), ନରୁଏମୋଲ ଚାଇୱାଇ (ଅଧିନାୟିକା), ଚାନିଦା ସୁଥିରୁଆଙ୍ଗ, ନାଓମି ହାମିଲଟନ, ସୁଲୀପୋର୍ନ ଲାଓମି, ନନ୍ନଫାଟ ଚାଇହାନ, ସୁନିଦା ଚାତୁରୋଙ୍ଗରତ୍ତନା, ଓନିଚା କାମଚୋମଫୁ, ଥିପାଚା ପୁଥାୱୋଙ୍ଗ, କୋରାନିତ ସୁୱାନଚୋନରାଥି, ଚୟନିସା ଫେଙ୍ଗପେନ, ଥାନରାଡା ସୀସାୱାନ, ନଟ୍ଟାକାନ ଚାନ୍ତମ।