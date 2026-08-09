IND vs SL: ଶେଷ ଓଭରରେ ସିରାଜଙ୍କ କ୍ରମାଗତ ୩ ଛକା; ଶ୍ରୀଲଙ୍କାକୁ ୬ ୱିକେଟରେ ହରାଇଲା ଭାରତ
ମହମ୍ମଦ ସିରାଜ ଶେଷ ଓଭରରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ବୋଲରଙ୍କ ଉପରେ ସାମାନ୍ୟତମ ଦୟା ଦେଖାଇ ନଥିଲେ। ସେ କ୍ରମାଗତ ୩ଟି ଛକା ମାରି ଭାରତକୁ ବିଜୟୀ କରାଇଥିଲେ।
Published : August 9, 2026 at 7:09 PM IST
India vs Sri Lanka XI: କୋଲମ୍ବୋର ନନ୍ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ଟସ୍ କ୍ରିକେଟ୍ କ୍ଲବ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ତିନି ଦିନିଆ ୱାର୍ମ-ଅପ୍ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଇଲେଭେନ୍ ବିପକ୍ଷରେ ୬ ୱିକେଟ୍ରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ମ୍ୟାଚ୍ର ଶେଷ ଭାଗ କୌଣସି ବଲିଉଡ୍ ଥ୍ରୀଲର ଫିଲ୍ମଠାରୁ କମ୍ ନଥିଲା। ଭାରତକୁ ଜିତିବା ପାଇଁ ଶେଷ ଓଭରରେ ୧୬ ରନ୍ର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଥିଲା।
ମହମ୍ମଦ ସିରାଜ ଶେଷ ଓଭରରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ବୋଲରଙ୍କ ଉପରେ ସାମାନ୍ୟତମ ଦୟା ଦେଖାଇ ନଥିଲେ। ସେ କ୍ରମାଗତ ୩ଟି ଛକା ମାରି ଦଳକୁ ବିଜୟୀ କରାଇଥିଲେ। ଯେହେତୁ ଏହା ଏକ ଅଭ୍ୟାସ ମ୍ୟାଚ୍ ଥିଲା, ତେଣୁ ବିଜୟ ପରେ ମଧ୍ୟ ଶେଷ ଓଭରର ସମସ୍ତ ଛଅଟିଯାକ ବଲ୍ ପକାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ପ୍ରଶଂସକ ଏବଂ ଟିମ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତିର ଖବର ଥିଲା ଅଧିନାୟକ ଶୁବମନ ଗିଲ୍ଙ୍କ ମଇଦାନକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ।
DSP GOES 6️⃣ 6️⃣ 6️⃣! 🔥— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) August 9, 2026
Mohammed Siraj signs off the warm-up game with three sixes on the trot! 💥 #SonySportsNetwork #SonyLIV #BeautifulGameofTestCricket pic.twitter.com/poApnwLVwu
ଅଙ୍ଗୁଳି ଜନିତ ଆହତ ସମସ୍ୟା କାରଣରୁ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଦୁଇ ଦିନ ବାହାରେ ରହିବା ପରେ ଗିଲ୍ ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସରେ ୟଶସ୍ୱୀ ଜୈସୱାଲଙ୍କ ସହ ଓପନିଂ କରିବାକୁ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିଲେ। ଉଭୟ ପ୍ରଥମ ୱିକେଟ୍ ପାଇଁ ୧୦୦ ରନ୍ର ଏକ ମଜବୁତ ପାର୍ଟନରସିପ୍ କରିଥିଲେ। ଯଶସ୍ୱୀ ୪୬ଟି ବଲ୍ରେ ୬୧ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରି ରିଟାୟାର୍ଡ ହର୍ଟ ହୋଇ ଫେରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟପଟେ ଗିଲ୍ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇ ୪୪ ରନ୍ କରି ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଫିଟନେସ୍କୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତ ଚିନ୍ତା ଦୂର ହୋଇଯାଇଛି।
ଭାରତୀୟ ଦଳ ପାଇଁ ଏହି ୱାର୍ମ-ଅପ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଛି। ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଇଲେଭେନ୍ ନିଜର ପ୍ରଥମ ଇନିଂସ ୩୬୩/୮ ର ଏକ ବିଶାଳ ସ୍କୋରରେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲା। ଯେଉଁଥିରେ ନିଶାନ ମଦୁଷ୍କା (୬୬), ରବିନ୍ଦୁ ରସନ୍ତା (୭୧) ଓ ସୋନାଲ ଦିନୁଶା (୫୨) ଅର୍ଦ୍ଧଶତକୀୟ ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ।
Mohammed Siraj with the winning runs 🔥🔥— BCCI (@BCCI) August 9, 2026
A successful chase in Colombo for #TeamIndia against SLC XI 👏👏
Scorecard ▶️ https://t.co/g7rdlUUjY2 pic.twitter.com/4rAFzHXWXN
ଏହାର ଜବାବରେ ଭାରତ ଦେବଦତ୍ତ ପଡ଼ିକ୍କଲଙ୍କ ଅପରାଜିତ ୧୪୨ ରନ୍ର ଚମତ୍କାର ଶତକୀୟ ଇନିଂସ ଏବଂ ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜାଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ୬୩ ରନ୍ ସହାୟତାରେ ନିଜର ପ୍ରଥମ ଇନିଂସ ୩୫୭/୬ ରେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲା। ଯାହାଫଳରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାକୁ ପ୍ରଥମ ଇନିଂସ ଆଧାରରେ ୬ ରନ୍ର ସାମାନ୍ୟ ଅଗ୍ରଣୀ ମିଳିଥିଲା। ବୋଲିଂରେ ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା, କୁଲଦୀପ ଯାଦବ ଓ ମାନବ ସୁଥାର ୨ଟି ଲେଖାଏଁ ୱିକେଟ୍ ନେବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ।
ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଇଲେଭେନ୍ ମଦୁଷ୍କାଙ୍କ ୬୩ ରନ୍ ସହାୟତାରେ ୨୦୦/୬ ସ୍କୋର କରି ନିଜର ପାଳି ଘୋଷଣା କରିଥିଲା। ଏହି ଇନିଂସରେ ଭାରତ ପାଇଁ ଗୁରନୁର ବ୍ରାର୍ ଏବଂ ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା ୨ଟି ଲେଖାଏଁ ୱିକେଟ୍ ଅଖତିଆର କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ୪୫ ଓଭରର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଭାରତକୁ ଜିତିବା ପାଇଁ ୨୦୭ ରନ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ମିଳିଥିଲା। ଲକ୍ଷ୍ୟର ପିଛା କରି ଭାରତୀୟ ଦଳ ଅତ୍ୟନ୍ତ ରୋମାଞ୍ଚକର ଶୈଳୀରେ କେବଳ ୪ଟି ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ବିଜୟ ହାସଲ କରି ନେଇଥିଲା।