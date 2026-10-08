IND vs SL: ବାରବାଟୀରେ ଖେଳାଯିବ ଭାରତ-ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଟି20 ମ୍ୟାଚ୍, ଦେଖନ୍ତୁ ପୂରା ସେଡ୍ୟୁଲ୍
India vs Sri Lanka Schedule: ଓଡ଼ିଶା କ୍ରିକେଟ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର। କଟକ ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯିବ ଭାରତ-ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ହାଇଭୋଲଟେଜ୍ ଟି୨୦ ମ୍ୟାଚ୍।
Published : October 8, 2026 at 1:07 PM IST
India vs Sri Lanka Schedule 2026: ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳ ଦିନିକିଆ ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୭ ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ସୀମିତ ଓଭର ବିଶିଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ଖେଳୁଛି। ବିଶ୍ୱକପ୍ ପୂର୍ବରୁ ଭାରତୀୟ ଦଳର କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବିପକ୍ଷ ଘରୋଇ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍ର ସେଡ୍ୟୁଲ୍ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ‘ଷ୍ଟାର୍ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍’ରେ ଭାରତ ଓ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ହେବାକୁ ଥିବା ସିରିଜ୍ର ପ୍ରୋମୋ ମଧ୍ୟ ରିଲିଜ୍ ହୋଇସାରିଛି, ଯାହାର ଆରମ୍ଭ ଡିସେମ୍ବର ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହରୁ ହେବ। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ସିରିଜ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସେଡ୍ୟୁଲ୍ କଣ ଏବଂ ମ୍ୟାଚ୍ ଗୁଡ଼ିକ କେବେ ଓ କେଉଁଠାରେ ଖେଳାଯିବ।
୧୩ ଡିସେମ୍ବରରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍
ଉଭୟ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ସିରିଜ୍ର ପ୍ରଥମ ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ୍ ୧୩ ଡିସେମ୍ବରରେ ଦିଲ୍ଲୀର ଅରୁଣ ଜେଟଲୀ କ୍ରିକେଟ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ୍ ୧୬ ଡିସେମ୍ବରରେ ଚେନ୍ନାଇର ଏମ୍. ଚିଦାମ୍ବରମ୍ କ୍ରିକେଟ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ସେହିପରି ସିରିଜ୍ର ତୃତୀୟ ତଥା ଶେଷ ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ୍ ୧୯ ଡିସେମ୍ବରରେ ଅହମଦାବାଦର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯିବ।
ଭାରତ-ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସେଡ୍ୟୁଲ୍
|ତାରିଖ
|ମ୍ୟାଚ୍
|ସ୍ଥାନ
|୧୩ ଡିସେମ୍ବର
|ପ୍ରଥମ ଦିନିକିଆ
|ଦିଲ୍ଲୀ (ଅରୁଣ ଜେଟଲୀ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍)
|୧୬ ଡିସେମ୍ବର
|ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନିକିଆ
|ଚେନ୍ନାଇ (ଏମ୍. ଚିଦାମ୍ବରମ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍)
|୧୯ ଡିସେମ୍ବର
|ତୃତୀୟ ଦିନିକିଆ
|ଅହମଦାବାଦ (ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଷ୍ଟାଡିୟମ୍)
୨୨ ଡିସେମ୍ବରରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଭାରତ-ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଟି୨୦ ସିରିଜ୍
ଦିନିକିଆ ପରେ ଭାରତ ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ତିନୋଟି ଟି୨୦ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ଖେଳାଯିବ। ସିରିଜ୍ର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ୨୨ ଡିସେମ୍ବରରେ ରାଜକୋଟ୍ଠାରେ ଖେଳାଯିବ। ଏହାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଟି୨୦ ମ୍ୟାଚ୍ କଟକର ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ୨୪ ଡିସେମ୍ବର ଆୟୋଜିତ ହେବ। ଏହା ସହ ସିରିଜ୍ର ତୃତୀୟ ତଥା ଶେଷ ଟି୨୦ ମ୍ୟାଚ୍ ୨୭ ଡିସେମ୍ବରରେ ପୁଣେରେ ଖେଳାଯିବ।
🚨India vs Sri Lanka ODI & T20I series schedule: 1st ODI — 13 Dec 2026, Delhi 2nd ODI — 16 Dec 2026, Bengaluru 3rd ODI — 19 Dec 2026, Ahmedabad 1st T20I — 22 Dec 2026, Rajkot 2nd T20I — 24 Dec 2026, Cuttack 3rd T20I — 27 Dec 2026, Pune https://t.co/D1ipgYl1Jf— TheWicketReport (@WicketReport) October 8, 2026
ଭାରତ-ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଟି୨୦ ସିରିଜ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସେଡ୍ୟୁଲ୍
|ତାରିଖ
|ମ୍ୟାଚ୍
|ସ୍ଥାନ
|୨୨ ଡିସେମ୍ବର
|ପ୍ରଥମ ଟି-୨୦
|ରାଜକୋଟ୍
|୨୪ ଡିସେମ୍ବର
|ଦ୍ୱିତୀୟ ଟି-୨୦
|କଟକ (ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍)
|୨୭ ଡିସେମ୍ବର
|ତୃତୀୟ ଟି-୨୦
|ପୁଣେ
ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ସିରିଜ୍ ପୂର୍ବରୁ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଗସ୍ତରେ ଯିବ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ
ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ସିରିଜ୍ ପୂର୍ବରୁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଗସ୍ତରେ ଯିବ। ଭାରତୀୟ ଦଳର ଏହି ଗସ୍ତ ୨୨ ଅକ୍ଟୋବରରୁ ୧ ଡିସେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଉଭୟ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ୫ଟି ଟି୨୦, ୫ଟି ଦିନିକିଆ ଏବଂ ୨ଟି ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଗସ୍ତରୁ ଫେରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳିଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ରହିବ। ୨୦୨୭ ଦିନିକିଆ ବିଶ୍ୱକପ୍କୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଘରୋଇ ମାଟିରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି।