୧୫ ଅଗଷ୍ଟରୁ ଭାରତ-ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍; ଜିଓ କିମ୍ବା ହଟଷ୍ଟାର୍ ନୁହେଁ, ଏଠାରେ ମାଗଣାରେ ଦେଖିପାରିବେ ମ୍ୟାଚ୍
IND vs SL: ଭାରତ ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ଦୁଇ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ସିରିଜର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ୧୫ ଅଗଷ୍ଟରୁ ଗଲ୍ (Galle) ଠାରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ।
Published : August 11, 2026 at 5:28 PM IST
India vs Sri Lanka Live Streaming: ଭାରତ ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ଦୁଇ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ସିରିଜର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଅଗଷ୍ଟ ୧୫ ରୁ ଗଲ୍ (Galle) ଠାରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଜାରି ରହିଛି। ଭାରତୀୟ ଦଳ ନିଜର ଏକ ମାତ୍ର ଅଭ୍ୟାସ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳି ସାରିଛି ଏବଂ ଏଥିରେ ବିଜୟୀ ହେବାରେ ମଧ୍ୟ ସଫଳ ହୋଇଛି। ତେବେ ସିରିଜ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ତେବେ ଜାଣନ୍ତୁ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ କେବେ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ଆପଣ ଏହାକୁ ଆପଣଙ୍କ ଟିଭି ଏବଂ ମୋବାଇଲ୍ରେ କିପରି ସିଧାପ୍ରସାରଣ ଦେଖିପାରିବେ।
ଶୁବମନ ଗିଲ୍ଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଗସ୍ତ କରିଛି। ଦୁଇଟି ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଏହି ସିରିଜ୍ ବିଶ୍ୱ ଟେଷ୍ଟ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ (WTC) ଅଧୀନରେ ଖେଳାଯିବ, ତେଣୁ ଏହା ଆହୁରି ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଇଛି। ଭାରତୀୟ ଦଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲ୍ରେ ତଳେ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଦୁଇଟିଯାକ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ବିଜୟ ମିଳେ, ତେବେ ସମ୍ଭବ ଯେ ଦଳକୁ ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲରେ ଫାଇଦା ହେବ ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ଟେଷ୍ଟ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ଫାଇନାଲ୍ ଆଶା ଉଜ୍ଜୀବିତ ରହିବ, ଯଦି ପରାଜୟ ମିଳେ ତେବେ ମାମଲା ବିଗିଡ଼ିଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ସିରିଜ୍ର ମହତ୍ତ୍ୱ ବଢ଼ିଯାଉଛି।
𝐄𝐯𝐞𝐫𝐲 𝐬𝐞𝐬𝐬𝐢𝐨𝐧 𝐜𝐨𝐮𝐧𝐭𝐬. 𝐄𝐯𝐞𝐫𝐲 𝐛𝐚𝐭𝐭𝐥𝐞 𝐦𝐚𝐭𝐭𝐞𝐫𝐬. 🔥— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) August 10, 2026
This Independence Day, #TeamIndia continue their WTC campaign against Sri Lanka in the InsuranceDekho Cup! 🏏
Watch #SLvIND from 15th August, 9 AM onwards, LIVE on Sony Sports Network & Sony LIV.… pic.twitter.com/ufBqSBO5sP
କେଉଁଠାରେ ଦେଖିବେ ଭାରତ ବନାମ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍?
ଭାରତ ବନାମ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ସିରିଜ୍ ମ୍ୟାଚ୍ର ସିଧାପ୍ରସାରଣର (Live) ମିଡିଆ ରାଇଟ୍ସ ସୋନି ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ନେଟୱର୍କ ପାଖରେ ରହିଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦି ଆପଣ ଟିଭିରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଲାଇଭ୍ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସୋନି ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ଏଠାରେ ଅନେକ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଭାଷାର କମେଣ୍ଟ୍ରି ସହ ଲାଇଭ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ନିଜ ମୋବାଇଲ୍ରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସୋନି ଲିଭ୍ (Sony LIV) ଆପ୍କୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ପଇସା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ହେବ।
270 overs later, #TeamIndia was back in the nets. 👊— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) August 11, 2026
Not for routine practice - but to get a taste of a worn, spin-friendly surface and prepare for the demands of the Tests.
Watch #SLvIND, 1st Test, starting 15th August, 9 AM onwards, LIVE on Sony Sports Network TV channels &… pic.twitter.com/8QhlIkTpZ6
ମାଗଣାରେ କିପରି ଦେଖିବେ ଭାରତ ବନାମ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍?
ଆପଣ ଯଦି ବିନା ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ମୋବାଇଲ୍ରେ ଏପରି କୌଣସି ଉପାୟ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଟିଭିରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଗୁଡ଼ିକର ସିଧାପ୍ରସାରଣ ଡିଡି ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ (DD Sports) ରେ ମଧ୍ୟ ଆସିବ। ଯଦିଓ ଏଥିପାଇଁ ଜରୁରୀ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଡିଡି ଫ୍ରି ଡିଶ୍ (DD Free Dish) ର କନେକ୍ସନ ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦି ଅନ୍ୟ କୌଣସି କମ୍ପାନୀର କନେକ୍ସନ ଥିବ, ତେବେ ଆପଣ ଡିଡି ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହା ସହିତ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ମନେ ରଖିବେ ଯେ ଷ୍ଟାର୍ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଏବଂ ଜିଓ ହଟଷ୍ଟାର୍ ମୋବାଇଲ୍ ଆପ୍ରେ ଆପଣ ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖିପାରିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ଏହାର ରାଇଟ୍ସ ଷ୍ଟାର୍ ପାଖରେ ଆଦୌ ନାହିଁ।