ETV Bharat / sports

ଇତିହାସ ରଚିଲେ ଭାରତୀୟ ମହିଳା କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳ; ଏସିଆନ ଗେମ୍ସ 2026 ରେ ଦେଶକୁ ମିଳିଲା ପ୍ରଥମ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ

ଭାରତୀୟ ମହିଳା କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାକୁ ୧୪୭ ରନରେ ପରାସ୍ତ କରି ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସ 2026 ରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ନିଜ ନାମରେ କରିଛି।

India Blows Away Sri Lanka to Secure Historic Asian Games Gold Medal
ଏସିଆନ ଗେମ୍ସ 2026 ରେ ଭାରତ ଜିତିଲା ପ୍ରଥମ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : September 22, 2026 at 2:06 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

India W vs Sri Lanka W Final: ଜାପାନର ନିଶିନର କୋରୋଗି ସ୍ପୋର୍ଟ୍ସ ପାର୍କରେ ଆଜି (22 ସେପ୍ଟେମ୍ୱର 2026) ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଦଳ ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ଏସିଆନ ଗେମ୍ସ 2026 ର ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯାଇଥିଲା। ଏହି ମ୍ୟାଚକୁ 147 ରନରେ ଜିତି ଭାରତ ଏହି ଏସିଆନ ଗେମ୍ସରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ହାସଲ କରିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାକୁ ରୌପ୍ୟ ପଦକ ମିଳିଛି। ଏହାପୂର୍ବରୁ ପାକିସ୍ତାନ ବାଂଲାଦେଶକୁ ପରାସ୍ତ କରି କାଂସ୍ୟ ପଦକ ନିଜ ନାମରେ କରିଥିଲା।

ଫାଇନାଲ ମୁକାବିଲାରେ ଭାରତ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାକୁ ରନରେ ଏକପାଖିଆ ଭାବେ ପରାଜିତ କରିଛି। ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଦଳ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ 20 ଓଭରରେ ୩ଟି ୱିକେଟ୍ ହରାଇ 216 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲା। ଏହାର ଜବାବରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ମହିଳା ଦଳ 15.4 ଓଭରରେ 69 ରନ୍ କରି ଅଲ୍ ଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଟି20 ରେ ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଦଳର ରନ୍ ବ୍ୟବଧାନ ହିସାବରେ ଏହା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବିଜୟ ଅଟେ।

ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଦଳ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ସମ୍ମୁଖରେ 217 ରନର ଏକ ବିଶାଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥିଲା। ଭାରତର ଆରମ୍ଭ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚମତ୍କାର ରହିଥିଲା ଏବଂ ଓପନିଂ ବ୍ୟାଟର ସ୍ମୃତି ମନ୍ଧାନା ଓ ଶେଫାଳୀ ବର୍ମା ପ୍ରଥମ ୱିକେଟ୍ ପାଇଁ 99 ରନର ଏକ ଚମତ୍କାର ଭାଗିଦାରୀ କରିଥିଲେ। ମନ୍ଧାନା ଧୂଆଁଧାର ବ୍ୟାଟିଂ କରି 45 ବଲରେ 5ଟି ଚୌକା ଓ 7ଟି ଛକା ସହାୟତାରେ 79 ରନର ଏକ ତୋଫାନୀ ପାଳି ଖେଳିଥିଲେ।

ଅନ୍ୟପଟେ ଶେଫାଳୀ ବର୍ମା ନିଜ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇ 48 ରନ୍ କରି ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅଧିନାୟିକା ହରମନପ୍ରୀତ କୌର ମାତ୍ର 19 ରନ୍ କରିପାରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ଋଚା ଘୋଷ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରି ଦଳକୁ 200 ପାର୍ କରାଇଥିଲେ। ସେ 22 ବଲରେ ଅପରାଜିତ 49 ରନ୍ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଭାରତୀଙ୍କ ସହ ମିଶି 53 ରନ୍ ଯୋଡ଼ିଥିଲେ। ଏହିପରି ଭାବେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ 20 ଓଭରରେ 3ଟି ୱିକେଟ୍ ହରାଇ 216 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲା। ଯାହା ମହିଳା ଏସିଆନ ଗେମ୍ସ ଇତିହାସରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସ୍କୋର ପାଲଟିଛି।

ଭାରତ ଦେଇଥିବା ବିଶାଳ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ପିଛା କରିବାକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିବା ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ଆରମ୍ଭ ଭଲ ରହିନଥିଲା। ଦଳ ବ୍ୟାଟରମାନେ ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ ଚାପରେ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ୁଥିଲେ। ଓପନିଂ ବ୍ୟାଟର ଇମେଶା ଦୁଲାନୀ 10ଟି ବଲ୍‌ରେ 3 ରନ୍ କରି ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ। ଅନ୍ୟପଟେ ହସିନୀ ପରେରା ଖାତା ଖୋଲିବା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ପଭିଲିୟନ ଫେରିଯାଇଥିଲେ। ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ପାଇଁ ଅଧିନାୟିକା ଚମାରୀ ଅଟ୍ଟାପଟ୍ଟୁ ସର୍ବାଧିକ 21ଟି ବଲ୍‌ରେ 29 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପରେ କଭିଶା ଦିଲହାରୀ 11 ରନର ଯୋଗଦାନ ଦେଇଥିଲେ। ବାକି ବ୍ୟାଟରମାନେ କିଛି ବିଶେଷ କମାଲ କରିପାରିନଥିଲେ।

ଭାରତ ତରଫରୁ ଦୀପ୍ତି ଶର୍ମା ସର୍ବାଧିକ ୩ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ। ଏହା ସହ ଶ୍ରୀ ଚରଣୀ ଓ ଶ୍ରେୟାଙ୍କା ପାଟିଲ ୨ଟି ଲେଖାଁଏ ୱିକେଟ୍ ନେବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ:

TAGGED:

ଏସିଆନ ଗେମ୍ସ 2026 କ୍ରିକେଟ୍ ଫାଇନାଲ୍
ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଦଳ ଜିତିଲା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ
ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଦଳର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବିଜୟ
ପ୍ରଥମ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିଲା ଭାରତ
ASIAN GAMES 2026 INDW VS SLW FINAL

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.