IND VS SL: ଦେବଦତ୍ତ ପଡ଼ିକ୍କଲଙ୍କ ଦମଦାର ବ୍ୟାଟିଂ: ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ଖେଳ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ମଜବୁତ ସ୍ଥିତିରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ
India vs Sri Lanka: ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନର (୧୬ ଅଗଷ୍ଟ) ଖେଳ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଭାରତୀୟ ଦଳ ନିଜର ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ ୯ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ୪୬୦ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଛି।
Published : August 16, 2026 at 7:19 PM IST
India vs Sri Lanka Day 2: ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ଗଲ୍ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଭାରତ ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ଦୁଇ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯାଉଛି। ମ୍ୟାଚ୍ର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ (୧୬ ଅଗଷ୍ଟ) ଖେଳ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଭାରତୀୟ ଦଳ ନିଜର ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ ୯ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ୪୬୦ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଛି। କୁଲଦୀପ ଯାଦବ ୧୨ ରନ୍ ଏବଂ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କ୍ରିଷ୍ଣା ୧ ରନ୍ କରି ଅପରାଜିତ ରହିଛନ୍ତି। ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ମାତ୍ର ୪୩ ଓଭର ଖେଳ ହୋଇପାରିଥିଲା। ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରଭାତ ଜୟସୂରିୟା ୪ଟି ୱିକେଟ୍ ହାସଲ କରିଥିବା ବେଳେ କେଶରା ନୁୱାନ୍ଥାଙ୍କୁ ୩ଟି ସଫଳତା ମିଳିଛି।
ମ୍ୟାଚ୍ର ପ୍ରଥମ ଦିନଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ନାମରେ ରହିଥିଲା। ଯଶସ୍ୱୀ ଜସୱାଲ (୩୨ ରନ୍) ଏବଂ କେ.ଏଲ୍. ରାହୁଲ ୪୭ ରନ୍ର ଓପନିଂ ଭାଗିଦାରୀ କରି ଭାରତକୁ ଏକ ସନ୍ତୁଳିତ ଆରମ୍ଭ ଦେଇଥିଲେ। ଯଶସ୍ୱୀ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ଭାବେ ରନ୍ ଆଉଟ୍ ହେବା ପରେ ଦେବଦତ୍ତ ପଡ଼ିକ୍କଲ କ୍ରିଜ୍କୁ ଆସିଥିଲେ। ପଡ଼ିକ୍କଲଙ୍କ ସହ ମିଶି କେ.ଏଲ୍. ରାହୁଲ ଦ୍ୱିତୀୟ ୱିକେଟ୍ ପାଇଁ ଏକ ଚମତ୍କାର ଶତକୀୟ ଭାଗିଦାରୀ କରିଥିଲେ। ପଡ଼ିକ୍କଲ ନିଜ ଟେଷ୍ଟ କ୍ୟାରିୟରର ପ୍ରଥମ ଶତକ ହାସଲ କରିଥିବା ବେଳେ, କେଏଲ୍ ରାହୁଲ ମାଂସପେଶୀ ଆଘାତ ଯୋଗୁଁ ୭୭ ରନ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍କୋରରେ ରିଟାୟର୍ଡ ହର୍ଟ ହୋଇଥିଲେ। ଅଧିନାୟକ ଶୁବମନ ଗିଲ୍ ବ୍ୟାଟିଂରେ ବିଶେଷ କିଛି କରିପାରି ନଥିଲେ ଏବଂ ସେ ମାତ୍ର ୧୬ ରନ୍ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲେ। ବର୍ଷା ପ୍ରଭାବିତ ପ୍ରଥମ ଦିନର ଖେଳରେ ଭାରତ କେବଳ ଦୁଇଟି ୱିକେଟ୍ ହରାଇଥିଲା।
That will be Stumps on Day 2 in Galle!— BCCI (@BCCI) August 16, 2026
A strong batting display from #TeamIndia as they reach 460/9 💪
Scorecard ▶️ https://t.co/M9LVyCAp8y#SLvIND pic.twitter.com/pKakUsHrpB
ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନର ଖେଳ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରଥମ ସେସନ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଧୋଇ ହୋଇଯାଇଥିବା ବେଳେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ସେସନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ କମ୍ ଓଭର ବୋଲିଂ କରାଯାଇ ପାରିଥିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଥମେ ଋଷଭ ପନ୍ତ (୩୯ ରନ୍) ଙ୍କ ୱିକେଟ୍ ହରାଇଥିଲା, ଯିଏକି ଡେବ୍ୟୁଟାଣ୍ଟ କେଶରା ନୁୱାନ୍ଥାଙ୍କ ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ। ପନ୍ତ ଆଉଟ୍ ହେବା ପରେ ରାହୁଲ ଆଉ ଥରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିଲେ। ତେବେ ସେ ନିଜ ସ୍କୋରରେ ଅଧିକ କିଛି ଯୋଡ଼ି ନପାରି ନୁୱାନ୍ଥାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ। ରାହୁଲ ୧୦ଟି ଚୌକା ଓ ଗୋଟିଏ ଛକା ସହାୟତାରେ ୧୭୫ଟି ବଲ୍ରୁ ୮୨ ରନ୍ ସ୍କୋର କରିଥିଲେ।
ଦେବଦତ୍ତ ପଡ଼ିକ୍କଲଙ୍କ ରୂପରେ ଭାରତୀୟ ଦଳର ପଞ୍ଚମ ୱିକେଟ୍ ପତନ ହୋଇଥିଲା। ପଡ଼ିକ୍କଲଙ୍କୁ ପ୍ରଭାତ ଜୟସୂରିୟା ଷ୍ଟମ୍ପ ଆଉଟ୍ କରାଇଥିଲେ। ପଡ଼ିକ୍କଲ ୧୫ଟି ଚୌକା ଓ ଗୋଟିଏ ଛକା ସହାୟତାରେ ୨୩୦ଟି ବଲ୍ରୁ ଚମତ୍କାର ୧୬୭ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ। ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା (୧୩ ରନ୍) କିଛି ଖାସ୍ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିପାରି ନଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ୱିକେଟ୍ କେଶରା ନୁୱାନ୍ଥା ନେଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ଧ୍ରୁବ ଜୁରେଲ୍ ଏବଂ ମାନବ ସୁଥାର ମିଶି ସପ୍ତମ ୱିକେଟ୍ ପାଇଁ ୫୫ ରନ୍ର ଭାଗିଦାରୀ କରିଥିଲେ। ଜୁରେଲ୍ ୪ଟି ଚୌକା ଓ ଗୋଟିଏ ଛକା ସହାୟତାରେ ୬୮ଟି ବଲ୍ରୁ ୫୧ ରନ୍ର ଯୋଗଦାନ ଦେଇଥିଲେ। ମହମ୍ମଦ ସିରାଜ (୧୧ ରନ୍) ଏବଂ ମାନବ ସୁଥାର (୨୪ ରନ୍) କ୍ରମଶଃ ଅଷ୍ଟମ ଓ ନବମ ବ୍ୟାଟର ଭାବେ ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ।
1⃣6⃣7⃣ Runs— BCCI (@BCCI) August 16, 2026
2⃣3⃣0⃣ Balls
1⃣5⃣ Fours
1⃣ Six
That was a top-tier knock from Devdutt Padikkal 🔝 👏
Scorecard ▶️ https://t.co/WHXkfnivbw#TeamIndia | #SLvIND pic.twitter.com/nJRvxurRBt
ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ପକ୍ଷରୁ ସ୍ପିନର ପ୍ରଭାତ ଜୟସୂରିୟା ସର୍ବାଧିକ ୪ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିବା ବେଳେ, କେଶରା ନୁୱାନ୍ଥା ୩ଟି ୱିକେଟ୍ ନେବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ ୪୬୦ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରି ଭାରତୀୟ ଦଳ ଏହି ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମଜବୁତ ସ୍ଥିତିରେ ପହଞ୍ଚିଯାଇଛି।