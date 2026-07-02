ETV Bharat / sports

ଭାରତ-ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ଆସନ୍ତା ମାସ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍, BCCI ଜାରି କଲା ସେଡ୍ୟୁଲ୍

IND vs SL: ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳ ଆସନ୍ତା ମାସ ଅର୍ଥାତ୍ ଅଗଷ୍ଟରେ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ଖେଳିବ। ଏଥିପାଇଁ ସେଡ୍ୟୁଲ୍ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି।

India vs Sri Lanka WTC Test Series Schedule Announced
ଭାରତ-ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ଆସନ୍ତା ମାସ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : July 2, 2026 at 5:11 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

IND vs SL Test Series 2026: ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳ ଆସନ୍ତା ମାସ ଅର୍ଥାତ୍ ଅଗଷ୍ଟରେ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ଖେଳିବ। ଏଥିପାଇଁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଗସ୍ତ କରିବ। ଯେଉଁଠାରେ ଦୁଇଟି ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ଖେଳାଯିବ। ବିଶେଷ କଥା ହେଉଛି ଏହି ସିରିଜ୍ ବିଶ୍ୱ ଟେଷ୍ଟ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍‌ର ଅଂଶବିଶେଷ। ତେଣୁ ଏହା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବିସିସିଆଇ ଏହି ସିରିଜର ସେଡ୍ୟୁଲ୍ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି।

ଶୁବମନ ଗିଲଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଗସ୍ତରେ ଯିବ। ସେଠାରେ ଆଇସିସି ବିଶ୍ୱ ଟେଷ୍ଟ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ଅଧୀନରେ ଦୁଇଟି ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶ୍ୱ ଟେଷ୍ଟ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲରେ ବହୁତ ତଳେ ରହିଛି, ତେଣୁ ଏହି ସିରିଜ୍ ଜିତି ନିଜର ସ୍ଥିତି ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ଦଳ ପାଖରେ ଏକ ଭଲ ସୁଯୋଗ ରହିବ। ସିରିଜ୍‌ର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଅଗଷ୍ଟ ୧୫ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ଯାହା ୧୯ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍‌ଟି ଗଲ୍ ରେ ଖେଳାଯିବ। ଏହାପରେ ଏହି ସିରିଜ୍‌ର ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଅଗଷ୍ଟ ୨୩ରୁ ଅଗଷ୍ଟ ୨୭ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଲମ୍ବୋରେ ଖେଳାଯିବ। ଆଶା କରାଯାଉଛି ଯେ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଶୁବମନ ଗିଲ୍ ହିଁ ଭାରତୀୟ ଦଳର ଅଧିନାୟକତ୍ୱ କରୁଥିବାର ନଜର ଆସିବେ।

ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ସିରିଜ୍ ଖେଳୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଞ୍ଚଟି ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟି-୨୦ ସିରିଜ୍ ଚାଲିଛି, ଯାହା ଜୁଲାଇ ୧୧ରେ ଶେଷ ହେବ। ଏହାପରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ହିଁ ତିନୋଟି ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ମଧ୍ୟ ଖେଳାଯିବ। ଯାହା ଜୁଲାଇ ୧୯ରେ ସମାପ୍ତ ହେବ। ଏହାପରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଜିମ୍ବାୱେ ଗସ୍ତରେ ମଧ୍ୟ ଯିବ। ଜିମ୍ବାୱେ ବିପକ୍ଷରେ ଭାରତକୁ ତିନୋଟି ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ଖେଳିବାକୁ ହେବ। କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଏହି ସିରିଜ୍ ଦିନିକିଆ ବିଶ୍ୱକପ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆଧାରରେ ଖେଳାଯିବ। ବର୍ଷ ୨୦୨୭ର ଦିନିକିଆ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା, ଜିମ୍ବାୱେ ଓ ନାମିବ୍ୟାର ମିଳିତ ଆୟୋଜନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ।

ଏହି ସମୟରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ସେଡ୍ୟୁଲ୍ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ରହିଛି। ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ସମସ୍ତ ଅର୍ଥାତ୍ ତିନୋଟିଯାକ ଫର୍ମାଟ୍ ମଝିରେ ମଝିରେ ଖେଳାଯାଉଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ଖେଳାଳି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଖେଳୁଥିବାର ନଜର ଆସିବେ। ଯଦିଓ ଦଳର ସାମ୍ପ୍ରତିକ ପ୍ରଦର୍ଶନ କିଛି ଖାସ୍ ରହିନାହିଁ, ତଥାପି ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଦଳ କିଭଳି ଖେଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛି, ତାହା ଉପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ନଜର ରହିବ।

ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଓ ଭାରତ ମଧ୍ୟରେ ଏପରି ରହିଛି ମ୍ୟାଚ୍ ସୂଚୀ

ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟ: ୧୫-୧୯ ଅଗଷ୍ଟ, ଗଲ୍

ଦ୍ୱିତୀୟ ଟେଷ୍ଟ: ୨୩-୨୭ ଅଗଷ୍ଟ, କଲମ୍ବୋ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ:

ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ରଚିଲେ ନୂଆ ଇତିହାସ, ଛକା ମାରିବାରେ କଲେ ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ

'ସେ ଘରକୁ ଯାଇ ଗଳି କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳୁ', ୧୫ ବର୍ଷୀୟ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କୁ ନେଇ ପୂର୍ବତନ ଭେଟେରାନଙ୍କ ବଡ଼ ବୟାନ

ହାର୍ଦ୍ଦିକଙ୍କ ପାଇଁ ପାଗଳ ଓଡ଼ିଆ ଫ୍ୟାନ୍! ୨୦୦୦ କିଲୋମିଟର ସାଇକେଲ ଚଲାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ, ଦେଲେ ବିଶେଷ ଉପହାର

TAGGED:

IND VS SL TEST SERIES 2026
IND VS SL TEST MATCH DATES
INDIA TOUR OF SRI LANKA 2026 VENUES
ଭାରତ ବନାମ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା
IND VS SL TEST SERIES 2026 SCHEDULE

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.