ଗୌହାଟୀ ଟେଷ୍ଟରୁ ଗିଲ୍ ବାଦ୍, ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ନେତୃତ୍ବ ନେବେ ପନ୍ତ
ବେକରେ ଆହତ ଜନିତ ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଗିଲ୍ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷ ଦ୍ବିତୀୟ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ ଖେଳିବେ ନାହିଁ ।
Published : November 21, 2025 at 2:31 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆସନ୍ତା ନଭେମ୍ବର 22ରୁ 26 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ବିତୀୟ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ ଖେଳାଯିବ । ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଖରାପ ଖବର ଆସିଛି । ଦ୍ବିତୀୟ ଟେଷ୍ଟ ବି ଖେଳିବେନି ଅଧିନାୟକ ଶୁବମନ ଗିଲ୍ । ଆହତ ଜନିତ ସମସ୍ୟା କାଣରୁ ସେ ଏହି ମ୍ୟାଚରୁ ବାଦ ପଡିଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ ବଦଳରେ ଦଳର ନେତୃତ୍ବ ନେବେ ଋଷଭ ପନ୍ତ । ଏନେଇ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ବିସିସିଆଇ ପକ୍ଷରୁ ଆଜି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ।
🚨 Update 🚨#TeamIndia captain Shubman Gill, who suffered a neck injury during the first Test against South Africa, has been ruled out of the second Test in Guwahati.— BCCI (@BCCI) November 21, 2025
Rishabh Pant will lead the team in the 2nd Test in his absence.
Details 🔽 | #INDvSA | @IDFCFIRSTBank…
BCCI ପକ୍ଷରୁ ଏକ୍ସରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ବେକରେ ଆଘାତ ଲାଗିବା କାରଣରୁ ଭାରତୀୟ ଦଳର ଅଧିନାୟକ ଶୁବମନ ଗିଲ ଗୌହାଟୀରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷ ଦ୍ବିତୀୟ ଟେଷ୍ଟରୁ ବାଦ ପଡିଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ଋଷଭ ପନ୍ତ ଦଳର ଅଧିନାୟକ ଭାର ସମ୍ଭାଳିବେ । ଟପ୍ ଅର୍ଡରେ ଗିଲଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ସାଇ ଦୁଦର୍ଶନ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ଆସିପାରନ୍ତି ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି ।
ଆଜି ସକାଳେ ଗିଲ୍ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ପାଇଁ ଗୌହାଟୀ ଛାଡି ମୁମ୍ବାଇ ଯାଇଛନ୍ତି । ପୂର୍ବରୁ ଖବର ଆସିଥିଲା ଯେ ଶୁବମନ ଗିଲ୍ ମ୍ୟାଚରେ ଉପସ୍ଥିତି ରହିବା ପାଇଁ ଶେଷ ପ୍ରୟାସ କରିବେ ଓ ଆଜି ଫିଟନେସ ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ । ବେକରେ ଆଘାତ ଯୋଗୁଁ ଗିଲ୍ ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚରୁ ଓହରିଯାଇଥିଲେ । ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ କେବଳ 3ଟି ବଲ ଖେଳିଥିଲେ, ସ୍ବିପ୍ ସଟ୍ ଖେଳିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କ ବେକରେ ଚାପ ପଡିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଦ୍ବିତୀୟ ଇନିଂସରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିନଥିଲେ ।
ଭାରତର ବ୍ୟାଟିଂ କୋଚ କହିଛନ୍ତି, " ଚୂଡାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପୂର୍ବରୁ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଥରେ ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବ । ଗିଲ୍ ସୁସ୍ଥ ହେଉଛନ୍ତି । ବୁଧବାର ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଭେଟିଥିଲି । ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଚୂଡାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ । " ଭାରତ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ 30 ରନରେ ପରାସ୍ତ ହୋଇଥିଲା ।
