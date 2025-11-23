Team India ODI Squad: ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷ ଦିନିକିଆ ସିରିଜରେ ଏହି ଷ୍ଟାର ବ୍ୟାଟର ହେଲେ କ୍ୟାପଟେନ, ଦଳକୁ ଫେରିଲେ ପନ୍ତ
ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷରେ ତିନି ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଏକଦିବସୀୟ ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି ।
Published : November 23, 2025 at 8:04 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଭାରତୀୟ ଟିମର ବ୍ୟାଟର ତଥା କ୍ୟାପଟେନ୍ ଶୁଭମନ ଗିଲ ଆଗାମୀ ଭାରତ ବନାମ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଏକଦିବସୀୟ ସିରିଜରୁ ବାଦ ପଡିଛନ୍ତି । ଗିଲଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ଓ୍ୱିକେଟ କିପର ବ୍ୟାଟର କେଏଲ୍ ରାହୁଲଙ୍କୁ ଅଧିନାୟକତ୍ୱ ଭାର ମିଳିଛି । ଚୟନକର୍ତ୍ତା କମିଟି ମୁଖ୍ୟ ଅଜିତ୍ ଅଗରକର ଆଜି ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷ ଓଡିଆଇ ସିରିଜ ପାଇଁ 15 ଜଣିଆ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । ଆସନ୍ତା 30 ତାରିଖରୁ ଖେଳାଯିବ 3 ମ୍ୟାଚ ବିଶିଷ୍ଟ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ ।
ତେବେ ଘୋଷିତ ଭାରତୀୟ ଦଳରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି ଦୁଇ ଭେଟେରାନ୍ ବ୍ୟାଟର ରୋହିତ ଶର୍ମା ଏବଂ ବିରାଟ କୋହଲି । ଏହାସହିତ ଦିନିକିଆ ଦଳକୁ ଫେରିଛନ୍ତି ରବିନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା, ଋଷଭ ପନ୍ତ ଏବଂ ଋତୁରାଜ ଗାଏକଓ୍ୱାଡ୍ । ଏପଟେ ଟିମରୁ ବାଦ ପଡିଛନ୍ତି ମହମ୍ମଦ ସିରାଜ, ଅକ୍ଷର ପଟେଲ, ଜଶପ୍ରୀତ୍ ବୁମରା ଏବଂ ବରୁଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ । ତେବେ ଆହତ କାରଣରୁ ଶ୍ରେୟସ୍ ଆୟରଙ୍କୁ ଦଳରେ ମିଳିନି ସ୍ଥାନ ।
ଦିନିକିଆ ନେତୃତ୍ବ ନେବେ ରାହୁଲ୍-
ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ ପାଇଁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଘୋଷଣା ହୋଇଛି । କେ.ଏଲ୍ ରାହୁଲ୍ଙ୍କ ନେତୃତ୍ବରେ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ ଖେଳିବ ଭାରତ । ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ସହ ଓପନିଂ କରିବେ ଯଶ୍ବସୀ ଜୟସ୍ବାଲ । କୋହଲି, ତିଲକ, ପନ୍ତ, ୱାଶିଂଟନ୍, ଜାଡେଜା, କୁଲଦୀପ ସାମିଲ୍ । ନୀତିଶ, ହର୍ଷିତ, ରିତୁରାଜ, ପ୍ରସିଦ୍ଧ, ଅର୍ଶଦୀପ, ଜୁରେଲରୁ ଦଳରେ ମିଳିଛି ସ୍ଥାନ । ତେବେ ହର୍ଷିତ ରାଣା, ପ୍ରସିଦ୍ଧ କୃଷ୍ଣ ଏବଂ ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂହଙ୍କୁ ଦ୍ରୁତ ବୋଲିଂ ବିଭାଗ ପାଇଁ ଚୟନ କରାଯାଇଛି ।
ପ୍ରଥମ ODI: ରବିବାର, ନଭେମ୍ବର 30 (ରାଞ୍ଚି)
ଦ୍ୱିତୀୟ ODI: ବୁଧବାର, ଡିସେମ୍ବର 3 (ରାୟପୁର)
ତୃତୀୟ ODI: ଶନିବାର, ଡିସେମ୍ବର 6 (ବିଶାଖାପାଟଣା)
ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷରେ ଭାରତର ODI ଦଳ-
ରୋହିତ ଶର୍ମା, ଯଶସ୍ୱୀ ଜୟସ୍ବାଲ, ବିରାଟ କୋହଲି, ତିଲକ ବର୍ମା, କେଏଲ୍ ରାହୁଲ (କ୍ୟାପଟେନ-ୱିକେଟକିପର), ରିଷଭ ପନ୍ତ (ୱିକେଟକିପର), ୱାଶିଂଟନ ସୁନ୍ଦର, ରବିନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା, କୁଲଦୀପ ଯାଦବ, ନୀତିଶ କୁମାର ରେଡ୍ଡୀ, ହର୍ଷିତ ରାଣା, ଋତୁରାଜ ଗାଏକୱାଡ, ପ୍ରସିଦ୍ଧ କୃଷ୍ଣ, ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂ, ଧ୍ରୁବ ଜୁରେଲ
