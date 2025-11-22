ETV Bharat / sports

IND vs SA: ଦ୍ବିତୀୟ ଟେଷ୍ଟର ପ୍ରଥମ ଦିନ ଖେଳ ଶେଷ, ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା 247/6

IND vs SA 2nd Test Day 1: ଦ୍ବିତୀୟ ଟେଷ୍ଟର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ମୋଟ୍ 81.5 ଓଭର ଖେଳ ସମ୍ଭବ।

South Africa's Ryan Rickelton plays a shot on the first day of the second cricket test match between India and South Africa in Guwahati, India, Saturday, Nov. 22, 2025.
South Africa's Ryan Rickelton plays a shot on the first day of the second cricket test match between India and South Africa in Guwahati, India, Saturday, Nov. 22, 2025. (AP)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : November 22, 2025 at 6:40 PM IST

IND vs SA 2nd Test: ଟସ୍ ଜିତି ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିବା ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା, ପ୍ରଥମ ଦିନର ଖେଳ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା 6 ୱିକେଟ୍ ହରାଇ 247 ରନ୍ କରିଥିଲା। ଆଜି ଦିନର ଖେଳ ଶେଷ ବେଳକୁ କାଇଲ୍ ଭେରେନ୍ (1) ଏବଂ ସେନୁରାନ୍ ମୁଥୁସାମି (25) କରି ଅପରାଜିତ ରହିଛନ୍ତି। କୁଲଦୀପ ଯାଦବ ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ସଫଳ ବୋଲର ଥିଲେ, ସେ ତିନିଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ବୁମରା, ସିରାଜ ଏବଂ ଜାଡେଜା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ।

ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବୁଦ୍ଧିମାନ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଥିଲା, କାରଣ ସେମାନଙ୍କର ଦୁଇ ଓପନର ପ୍ରଥମ ୱିକେଟ୍ ପାଇଁ 82 ରନ୍ ଯୋଡ଼ିଥିଲେ। ମାର୍କରାମ 38 ଏବଂ ରିକେଲଟନ୍ 35 ରନ୍ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଉଭୟ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ମୋଟ 82 ରନ୍ କରି ପାଭେଲିୟନ ଫେରିଥିଲେ।

ଏହାପରେ ଷ୍ଟବ୍ସ ଏବଂ ବାଭୁମା ତୃତୀୟ ୱିକେଟ ପାଇଁ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକୀୟ ଭାଗୀଦାରି କରିଥିଲେ। 82 ରନରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ୱିକେଟ ହରାଇଥିବା ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା 166 ରନରେ ତୃତୀୟ ୱିକେଟ ହରାଇଲା। 41 ରନରେ ଅଧିନାୟକ ବାଭୁମାଙ୍କୁ ହରାଇଲା। ଦଳୀୟ ସ୍କୋର 183 ରନରେ ଟ୍ରିଷ୍ଟାନ ଷ୍ଟବ୍ସ 49 ରନ୍ କରି ବିଦାୟ ନେଇଥିଲେ । ଜୋରଜି 28 ଏବଂ ମୁଲଡର 13 ରନର ଅବଦାନ ଦେଇଥିଲେ।

IND vs SA: ଦ୍ବିତୀୟ ଟେଷ୍ଟର ପ୍ରଥମ ଦିନ ଖେଳ ଶେଷ
IND vs SA: ଦ୍ବିତୀୟ ଟେଷ୍ଟର ପ୍ରଥମ ଦିନ ଖେଳ ଶେଷ (AP)

ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଭାରତ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, କାରଣ ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟକୁ 30 ରନ୍ ରେ ହାରିବା ପରେ ସେମାନେ ଦୁଇ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜରେ 0-1 ପଛରେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଭାରତ ଗୌହାଟୀ ଟେଷ୍ଟ ଜିତି ସିରିଜକୁ ସମାନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ଏପରି ବି ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା 2000 ପରେ ଭାରତରେ ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ ଜିତିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ।

ଦ୍ୱିତୀୟ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଏହାର ପ୍ଲେଇଂ ଇଲେଭେନରେ ଦୁଇଟି ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି। ବି. ସାଇ ସୁଦର୍ଶନ, ଶୁଭମନ ଗିଲଙ୍କ ସ୍ଥାନ ନେଇଥିବା ବେଳେ ନୀତୀଶ କୁମାର ରେଡ୍ଡି ଅକ୍ଷର ପଟେଲଙ୍କ ସ୍ଥାନ ନେଇଥିଲେ। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ମଧ୍ୟ ଏହାର ପ୍ଲେଇଂ ଇଲେଭେନରେ ଗୋଟିଏ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି କର୍ବିନ ବୋଶଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ସେନୁରାନ ମୁଥୁସାମିଙ୍କୁ ନେଇଛି ।

ଉଭୟ ଦଳର ପ୍ଲେଇଂ ଇଲେଭେନ

ଭାରତ: କେ.ଏଲ୍ ରାହୁଲ, ଯଶସ୍ୱୀ ଜୈସୱାଲ, ସାଇ ସୁଦର୍ଶନ, ଧ୍ରୁବ ଜୁରେଲ, ରିଷଭ ପନ୍ତ (ଅଧିନାୟକ ଏବଂ ୱିକେଟକିପର), ରବିନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା, ନୀତୀଶ କୁମାର ରେଡ୍ଡି, ୱାଶିଂଟନ ସୁନ୍ଦର, କୁଲଦୀପ ଯାଦବ, ଜସପ୍ରିତ ବୁମରାହ ଏବଂ ମହମ୍ମଦ ସିରାଜ।

ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା: ଏଡେନ ମାର୍କରାମ, ରିଆନ ରିକେଲଟନ, ୱାଇଆନ ମୁଲଡର, ତେମ୍ବା ବାଭୁମା (ଅଧିନାୟକ), ଟୋନି ଡି ଜୋରଜି, ଟ୍ରିଷ୍ଟାନ ଷ୍ଟବସ୍, କାଇଲ ଭେରେନ୍ (ୱିକେଟକିପର), ମାର୍କୋ ଜାନସେନ, ସେନୁରାନ ମୁଥୁସାମି, ସାଇମନ ହାର୍ମର ଏବଂ କେଶବ ମହାରାଜ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଭାରତ- ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଦ୍ବିତୀୟ ଟେଷ୍ଟ; ପିଚ୍ ରିପୋର୍ଟ ସହିତ ଜାଣନ୍ତୁ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପ୍ଲେଇଂ 11

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- Ashes 2025: ଟ୍ରାଭିସ୍ ହେଡ୍ ଙ୍କ ଦ୍ରୁତତମ ଶତକ, ମାତ୍ର ଦୁଇ ଦିନରେ ପରାଜୟ ସ୍ବିକାର କଲା ଇଂଲଣ୍ଡ

