ବାରବାଟୀ ଭାରତ-ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା T20 ମ୍ୟାଚ; ଡିସେମ୍ବର 1ରେ ଅନଲାଇନରେ ଟିକେଟ ବିକ୍ରି

ବାରબାଟୀରେ ଭାରତ-ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା T20 ମ୍ୟାଚ । ଡିସେମ୍ବର 1 ରେ ଅନଲାଇନରେ ବିକ୍ରି ହେବ ଟିକେଟ । ଜୋମାଟୋରେ ବିକ୍ରି ହେବ ଅନ୍‌ଲାଇନ୍ ଟିକେଟ ।

CUTTACK BARABATI STADIUM
ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମ (ETV Bharat Odisha)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : November 17, 2025 at 10:36 PM IST

1 Min Read
କଟକ: ଡିସେମ୍ବର ୯ ତାରିଖରେ ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଟିମ ଇଣ୍ଡିଆ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ମଧ୍ୟରେ ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ । ଏଥିପାଇଁ ଡିସେମ୍ବର ୧ ତାରିଖରୁ ଅନଲାଇନ୍ ଟିକେଟ ବିକ୍ରି ଆରମ୍ଭ ହେବ । ୩ ଓ ୪ ତାରିଖରେ ଓସିଏ ଅନୁବନ୍ଧିତ ସଂସ୍ଥା ଓ କ୍ଳବ୍ ମାନଙ୍କୁ ଓସିଏ ଅଫିସରେ ଟିକେଟ ବିକ୍ରି କରାଯିବାକୁ ଥିବାବେଳେ ଡିସେମ୍ବର ୫ ଏବଂ ୬ ତାରିଖରେ ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ କାଉଣ୍ଟରରେ ଟିକେଟ ବିକ୍ରି କରାଯିବ ।

ବାରବାଟୀରେ ଭାରତ-ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା T20 ମ୍ୟାଚ (ETV Bharat Odisha)

ତେବେ ଚଳିତବର୍ଷ ଟିକଟ ସଂଖ୍ୟା କମ କରାଯିବ ବୋଲି ଓସିଏ ସମ୍ପାଦକ କହିଛନ୍ତି । ଗତବର୍ଷ ଫ୍ଲଡଲାଇଟ ଯୋଗୁଁ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇଥିଲା ତାହା ଯେପରି ନହେବ ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ଲୋକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଗ୍ୟାଲେରୀରେ ସିଟ ସଂଖ୍ୟା କମ କରାଯିବ ବୋଲିି କହିଛନ୍ତି । ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ, ଭିନ୍ନକ୍ଷମ କିପରି ଗ୍ୟାଲେରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଁଞ୍ଚିବେ ସେ ନେଇ ଗାଡି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ ।



ବାରବାଟୀରେ ଭାରତ-ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା T20 ମ୍ୟାଚ-

୫ ଓ ୬ରେ ସାଧାରଣ ଦର୍ଶକଙ୍କ ପାଇଁ କାଉଣ୍ଟରରେ ଟିକେଟ ବିକ୍ରି

୬ଟି କାଉଣ୍ଟରରେ ହେବ ଟିକେଟ ବିକ୍ରି

ଡିସେମ୍ବର ୧ରେ ଅନଲାଇନରେ ବିକ୍ରି ହେବ ଟିକେଟ

ଜୋମାଟୋରେ ବିକ୍ରି ହେବ ଅନ୍‌ଲାଇନ୍ ଟିକେଟ

"ତଳ ପଡ଼ିଆରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ପାର୍କିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବାକୁ ଥିବାବେଳେ ଉପର ପଡ଼ିଆରେ ଭିଆଇପି ଏବଂ ଅଫିସିଆଲ୍ ଷ୍ଟାଫ, ସହ ମ୍ୟାଚ ପରିଚାଳନା ଦାୟିତ୍ବରେ ଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଗାଡ଼ି ପାର୍କିଂ କରାଯିବ । ଏହାସହ ପିଇବା ପାଣି, ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଟଏଲେଟ୍ ଭଲ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବା ସହ ଗ୍ରୀନ କରିଡର କରାଯିବ," ବୋଲି କଟକ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଛନ୍ତି ।



"କଟକ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ବସିଥିବା ଏହି ବୈଠକ ରେ ସିଏମସି କମିଶନର, ଓସିଏ ସମ୍ପାଦକ, ଅଲମ୍ପିକ୍ସ ଆସୋସିଏସନର ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ସହ ଅନ୍ୟ କ୍ରୀଡା ସଂଗଠକ ଓ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ରେ ଅଧିକାରୀମାନେ ସାମିଲ ଥିଲେ । ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବେ ମ୍ୟାଚ୍ ଆୟୋଜନ ପାଇଁ ଏହି ବୈଠକ କରାଯାଇଥିଲା । ମ୍ୟାଚ୍ ସମୟରେ ଏକ ଗ୍ରୀନ କରିଡ଼ର ରଖାଯିବ । କୌଣସି ଅପ୍ରିତୀକର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏସସିବିରେ ୨୦ ଟି ବେଡକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଖାଯିବ ।

ଟିକେଟ ବିକ୍ରି ବେଳେ ଗହଳି ନହେବା ପାଇଁ ଲମ୍ବା ଧାଡ଼ି କରାଯିବ । ସେହିଭଳି ଟିକେଟ ବିକ୍ରି ସମୟରେ କିଭଳି କଳା ବଜାରୀ ନହେବ ଓ ଟିକେଟ କିଣିବାକୁ ଆସୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ପାଣି ଓ ଗ୍ଲୁକୋଜ ବଣ୍ଟନ କରାଯିବ । କଟକ ଇନ୍ କଟକରେ ଫ୍ୟାନ ଗ୍ୟଲେରୀ ତିଆରି ହେବ । ସେହିପରି ଚଳିତ ବର୍ଷ ବାରବାଟି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ସିଟ ସଂଖ୍ୟା କମିବ । ଷ୍ଟାଡିୟମର ସୁରକ୍ଷାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଥିବା," କହିଛନ୍ତି ଓସିଏ ସମ୍ପାଦକ ସଞ୍ଜୟ ବେହେରା।

ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ପୁଣି ବାରବାଟୀରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ; ଡିସେମ୍ବର ୯ରେ ଭାରତ ବନାମ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଟି-20 ଫାଇଟ୍


ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ

