ଭାରତ- ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଦ୍ବିତୀୟ ଟେଷ୍ଟ; ପିଚ୍ ରିପୋର୍ଟ ସହିତ ଜାଣନ୍ତୁ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପ୍ଲେଇଂ 11
IND vs SA 2nd Test Preview: ଶନିବାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚରେ ଭାରତ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ପରସ୍ପର ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି।
Published : November 21, 2025 at 10:28 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଭାରତ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ମଧ୍ୟରେ ଦୁଇ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜର ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ନଭେମ୍ବର 22ରୁ 26 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୁଆହାଟିର ବରସାପାରା କ୍ରିକେଟ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯିବ। ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ ବେକରେ ଆଘାତ ଯୋଗୁଁ ମ୍ୟାଚ୍ ରୁ ବାଦ ପଡ଼ିଥିବାରୁ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ରିଷଭ ପନ୍ତ ଭାରତର ଅଧିନାୟକ ଦାୟିତ୍ବ ତୁଲାଇବେ। ପନ୍ତ ଏବେ ଟେମ୍ବା ବାଭୁମାଙ୍କ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜକୁ ପ୍ରତିହତ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରିବେ। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ସହିତ ଜଡ଼ିତ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା।
ପ୍ରଥମେ ଜାଣନ୍ତୁ ପିଚ୍ ଅବସ୍ଥା
ବରସାପାରା କ୍ରିକେଟ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯାଉଥିବା ଏହା ପ୍ରଥମ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍। ତଥାପି ଏଠାରେ ଲାଲ ମାଟି ପିଚ୍ ବିଷୟରେ କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ ପୂର୍ବାନୁମାନ ନାହିଁ। ଏହି ପିଚ୍ ରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବଳ ଏକଦିବସୀୟ ଏବଂ ଟି-୨୦ ଖେଳାଯାଇଛି। ପିଚ୍ ଅବସ୍ଥା ବିଷୟରେ, ଧଳା ବଲ୍ କ୍ରିକେଟରେ, ନୂତନ ବଲ୍ ଦ୍ରୁତ ବୋଲରମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। କାରଣ ସେମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଦ୍ରତାର ଫାଇଦା ଉଠାଇବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଥାଏ। ପୁରୁଣା ବଲ୍ ସ୍ପିନରମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ।
ଭାରତର ପ୍ଲେଇଂ ଇଲେଭେନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ
ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ପ୍ଲେଇଂ ଇଲେଭେନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ପ୍ରାୟ ନିଶ୍ଚିତ। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଅଧିନାୟକ ଶୁଭମନ ଗିଲ ଦଳରେ ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ସାଇ ସୁଦର୍ଶନ, ଯିଏ ନମ୍ବର 3 କିମ୍ବା ନମ୍ବର 4ରେ ଖେଳିପାରିବେ। ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟକ୍ରମ ପରିଚାଳନା ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇପାରେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଭାରତ କୋଲକାତା ଟେଷ୍ଟରେ ଚାରି ଜଣ ସ୍ପିନରଙ୍କୁ ଖେଳାଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ଜଣେ ସ୍ପିନରଙ୍କୁ ଜଣେ ପ୍ରମୁଖ ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନଙ୍କ ସହିତ ବଦଳାଇ ପାରନ୍ତି। ଫଳସ୍ୱରୂପ ଅକ୍ଷର ପଟେଲଙ୍କୁ ବାଦ ଦିଆଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଦେବଦତ୍ତ ପାଡିକଲ୍ ଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଇପାରେ।
ଭାରତ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ହେଡ୍-ଟୁ-ହେଡ୍ ପରିସଂଖ୍ୟାନ
ଭାରତ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋଟ 45ଟି ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଛନ୍ତି। ଯେଉଁଥିରୁ ଭାରତ 14ଟି ଜିତିଥିବା ବେଳେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା 19ଟି ଜିତିଛି। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ଦଶଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଡ୍ରରେ ଶେଷ ହୋଇଛି। ଭାରତ କୋଲକାତାର ଇଡେନ୍ ଗାର୍ଡେନରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ସିରିଜର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ହାରିଛି। ତେଣୁ ଭ୍ରମଣକାରୀ ଦଳ ବର୍ତ୍ତମାନ 1-0ରେ ଅଗ୍ରଣୀ ହାସଲ କରିଛି।
ଭାରତ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପ୍ଲେଇଂ 11
ଭାରତ: ଯଶସ୍ୱୀ ଜୈସୱାଲ, କେ.ଏଲ୍ ରାହୁଲ, ସାଇ ସୁଦର୍ଶନ, ଋଷଭ ପନ୍ତ (ଅଧିନାୟକ ତଥା ୱିକେଟ୍ କିପର), ରବିନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା, ଧ୍ରୁଭ ଜୁରେଲ, ୱାଶିଂଟନ୍ ସୁନ୍ଦର, ଅକ୍ଷର ପଟେଲ / ଦେବଦତ୍ତ ପାଡିକଲ, କୁଲଦୀପ ଯାଦବ, ଜଶପ୍ରୀତ ବୁମରା, ମହମ୍ମଦ ସିରାଜ
ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା: ଆଡେନ ମାର୍କ୍ରାମ, ରିଆନ୍ ରିକେଲଟନ୍ (ୱିକେଟ୍ କିପର), ଟନି ଡି ଜୋରଜୀ, ଟ୍ରିଆଷ୍ଟ ଷ୍ଟବ୍ସ, ୱିଆନ୍ ମଲଡର୍, ଟେମ୍ବା ବାଭୁମା (ଅଧିନାୟକ), କାଇଲ୍ ଭେରେନେ, ମାର୍କୋ ଜାନସେନ୍, କାଗିସୋ ରାବାଡା, ସେନୁରାନ୍ ମୁଥୁସାମି, କର୍ବିନ୍ ବୋସ୍
