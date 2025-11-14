IND vs SA: 5 ୱିକେଟ ନେଇ କମାଲ କଲେ ବୁମରାହ, 159ରେ ଅଟକିଲା ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା
IND vs SA 1st Test 1st day:ଭାରତ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ବୁମରାଙ୍କ ବୋଲିଂର ଯାଦୁ।
Published : November 14, 2025 at 3:07 PM IST
କୋଲକାତା: ଜସପ୍ରିତ ବୁମରାହଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଭାରତ, ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାକୁ ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ 159 ରନରେ ଅଲଆଉଟ୍ କରିଛି। ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟର ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ବୁମରାହ ପାଞ୍ଚଟି ୱିକେଟ ନେଇ ପ୍ରୋଟିଜଙ୍କ ବ୍ୟାଟିଂ ଅର୍ଡର ଧ୍ବଂଶ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ଦିନର ତୃତୀୟ ଅଧିବେଶନରେ ଭାରତ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ପ୍ରଥମ ଇନିଂସ ଶୀଘ୍ର ଶେଷ କରିଥିଲା। ଭାରତ ଏବେ ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ ଅଗ୍ରଣୀ ନେବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିବ। ବୁମରାହଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ମହମ୍ମଦ ସିରାଜ ଏବଂ କୁଲଦୀପ ଯାଦବ ଦୁଇଟି ଲେଖାଏଁ ୱିକେଟ ନେଇଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ କି ଅକ୍ଷର ପଟେଲ ଗୋଟିଏ ୱିକେଟ ନେଇଥିଲେ।
Innings Break!— BCCI (@BCCI) November 14, 2025
5⃣-fer for Jasprit Bumrah 🫡
2⃣ wickets each for Mohd. Siraj and Kuldeep Yadav 👏
1⃣ wicket for Axar Patel 👌
A magnificent bowling effort!
A magnificent bowling effort!

Scorecard ▶️
ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ପକ୍ଷରୁ ଏଡେନ୍ ମାର୍କରାମ ସର୍ବାଧିକ 31 ରନ୍ କରିଥିବା ବେଳେ ୱାଇଆନ୍ ମୁଲଡର 24, ଟୋନି ଡି ଜିଓର୍ଗି 24, ରିଆନ୍ ରିକେଲଟନ୍ 23, କାଇଲ୍ ଭେରେନ୍ 16, ସାଇମନ୍ ହାର୍ମର 5, ଟେମ୍ବା ବାଭୁମା 3 ଏବଂ କର୍ବିନ୍ ବୋଶ୍ 3 ରନ୍ କରିଥିଲେ। ଟ୍ରିଷ୍ଟାନ୍ ଷ୍ଟବ୍ସ 15 ରନ୍ କରି ଅପରାଜିତ ରହିଥିଲେ।
ଟେଷ୍ଟ କ୍ୟାରିଅରର 16ତମ 5 ୱିକେଟ ହାସଲ କଲେ ବୁମରାହ
𝙁𝙄𝙁𝙀𝙍 🖐️— BCCI (@BCCI) November 14, 2025
A Jasprit Bumrah special in Kolkata 🔥
His 1⃣6⃣th five-wicket haul in Tests 🫡
His 1⃣6⃣th five-wicket haul in Tests 🫡

Scorecard ▶️
ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ଓପନରମାନଙ୍କ ଚମତ୍କାର ଆରମ୍ଭ ପରେ, ଜସପ୍ରିତ ବୁମରାହ ଦୁଇଟି ୱିକେଟ ନେଇ ଦଳକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ଏଡେନ୍ ମାର୍କରାମ ଏବଂ ରିଆନ୍ ରିକେଲଟନ୍ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ୱିକେଟ ପାଇଁ 57 ରନ୍ ଯୋଡ଼ିଥିଲେ। ତଥାପି ବୁମରାହଙ୍କ ଡବଲ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ, ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ଉଭୟ ଓପନରଙ୍କ ଆଉଟ୍ ପରେ କୁଲଦୀପ ଯାଦବ ଅଧିନାୟକ ଟେମ୍ବା ବାଭୁମାଙ୍କୁ ଆଉଟ କରିବାରୁ ଦଳ 71 ରନ୍ ରେ ତୃତୀୟ ୱିକେଟ ହରାଇଥିଲା। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା 114 ରନରେ ଚତୁର୍ଥ ୱିକେଟ ହରାଇଥିଲା। କୁଲଦୀପ ଯାଦବ 24 ରନରେ ୱାଇଆନ ମୁଲଡରଙ୍କୁ ଏଲବିଡବ୍ଲ୍ୟୁ ଆଉଟ କରି ଦ୍ୱିତୀୟ ୱିକେଟ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ଦଳୀୟ ସ୍କୋର୍ 120 ଥିବାବେଳେ ଦଳ ପଞ୍ଚମ ୱିକେଟ୍ ହରାଇଥିଲା। ବୁମରାହ ଟୋନି ଡି ଜିଓର୍ଗିଙ୍କୁ 24 ରନ୍ ରେ ଏଲବିଡବ୍ଲ୍ୟୁ ଆଉଟ୍ କରିଥିଲେ। ଏହା ବୁମରାହଙ୍କ ତୃତୀୟ ୱିକେଟ୍ ଥିଲା।
146 ରନରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଷଷ୍ଠ ୱିକେଟ ହରାଇଥିଲା। ସିରାଜ ୧୬ ରନରେ କାଇଲ ଭେରେନ୍ ଙ୍କୁ ଏଲବିଡବ୍ଲ୍ୟୁ ଆଉଟ କରିଥିଲେ। ଭେରେନ୍ ଷ୍ଟବ୍ସଙ୍କ ସହ ଷଷ୍ଠ ୱିକେଟ ପାଇଁ 26 ରନ୍ ଯୋଡିଥିଲେ। ଏହା ପରେ ପରେ 147 ରନରେ ଦଳ ସପ୍ତମ ୱିକେଟ ହରାଇଥିଲା। ସିରାଜ ଇନିଂସର 45ତମ ଓଭରରେ କାଇଲ ଭେରେନ୍ ଏବଂ ମାର୍କୋ ଜାନସେନଙ୍କୁ ଆଉଟ୍ କରିଥିଲେ। ଚା’ ବିରତି ସୁଦ୍ଧା ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଆଠ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ 154 ରନ୍ କରିଥିଲା। ଅକ୍ଷର ପଟେଲ କର୍ବିନ୍ ବୋଶ୍ ଙ୍କୁ ଏଲବିଡବ୍ଲ୍ୟୁ ଆଉଟ୍ କରିଥିଲେ, ଯିଏ କେବଳ ତିନି ରନ୍ କରିପାରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଆଉଟ୍ ପରେ ଅମ୍ପାୟାର ତୁରନ୍ତ ଚା’ ବିରତି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ।
ଶେଷ ଖବର ସୁଦ୍ଧା ଭାରତ 137 ରନ୍ ରେ ପଛୁଆ ଥିବାବେଳେ ଭାରତ 22 ରନ୍ ରେ ପ୍ରଥମ ୱିକେଟ ହରାଇଛି। ଯଶସ୍ବି ଜୈସୱାଲ 12 ରନ୍ କରି ଜେନସେନଙ୍କ ବଲ୍ ରେ ବୋଲ୍ଡ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଟସ୍ ଜିତି ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା।
