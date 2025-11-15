ETV Bharat / sports

IND vs SA: ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟରେ ଇତିହାସ ରଚିଲେ ଜାଡେଜା ଏବଂ ପନ୍ତ

IND vs SA 1st Test: ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷ ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ 16 ୱିକେଟ ପତନ। ଜାଡେଜା ଏବଂ ପନ୍ତଙ୍କ ବଡ଼ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ହାସଲ।

Rishabh Pant and Ravindra Jadeja
Rishabh Pant and Ravindra Jadeja (IANS)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : November 15, 2025 at 7:25 PM IST

2 Min Read
Jadeja-Pant record: କୋଲକାତାରେ ଭାରତ- ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ଦୁଇ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳି ରେକର୍ଡ ବୁକରେ ନିଜ ନାମ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଅଲରାଉଣ୍ଡର ରବିନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟରେ 4,000 ରନ୍ ପୂରଣ କରିବା ସହ 300 ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିବା ଚତୁର୍ଥ କ୍ରିକେଟର ହୋଇଛନ୍ତି। ସେହିଭଳି ରିଷଭ ପନ୍ତ ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟରେ ସର୍ବାଧିକ ଛକା ମାରିଥିବା ଭାରତୀୟ ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନ୍ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି।

ଇତିହାସ ରଚିଲେ ରବିନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା

ଭାରତୀୟ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ରବିନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟରେ 4,000 ରନ୍ ଅତିକ୍ରମ କରିବାରୁ ମାତ୍ର 10 ରନ୍ ଦୂରରେ ଥିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ସେ ତାଙ୍କର ବହୁ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ 10 ରନ୍ ନେବା ମାତ୍ରେ, ସେ ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟରେ 4,000 ରନ ଏବଂ 300 ୱିକେଟ୍ ହାସଲ କରିଥିବା ଖେଳାଳିଙ୍କ ଏଲିଟ୍ ଗ୍ରୁପରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଇଂଲଣ୍ଡର ଇଆନ ବୋଥାମ, ପୂର୍ବତନ ଭାରତୀୟ ଅଧିନାୟକ କପିଲ ଦେବ ଏବଂ ପୂର୍ବତନ କିୱି ଅଧିନାୟକ ଡାନିଏଲ୍ ଭିଟୋରୀ ଏହି ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ଜାଡେଜା ଏହି ସଫଳତା ହାସଲ କରିବାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟର ଏବଂ ଇତିହାସର କେବଳ ଚତୁର୍ଥ କ୍ରିକେଟର ହୋଇଛନ୍ତି ।

ବୋଥାମ ତାଙ୍କ ଟେଷ୍ଟ କ୍ୟାରିୟରରେ 5,200 ରନ୍ ଏବଂ 383 ୱିକେଟ୍ ସହିତ ଶେଷ କରିଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ କପିଲ ଦେବ 131 ମ୍ୟାଚରେ 5,248 ରନ୍ ଏବଂ 434 ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ। ସେହିପରି ଭିଟୋରୀ 113ଟି ମ୍ୟାଚରେ 4,531 ରନ୍ ଏବଂ 362 ୱିକେଟ୍ ସହିତ ତାଙ୍କର ରେଡ-ବଲ୍ କ୍ୟାରିୟର ଶେଷ କରିଥିଲେ। ଜାଡେଜାଙ୍କ ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟରେ ଛଅଟି ଶତକ ଏବଂ 27ଟି ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ସେ 25.25 ହାରରେ 331 ୱିକେଟ୍ ନେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ 15ଟି ପାଞ୍ଚ ୱିକେଟ ସାମିଲ ଅଛି। ଜାଡେଜା ଏହି ଟେଷ୍ଟରେ ବ୍ୟାଟରେ ବହୁତ କିଛି କରିପାରି ନଥିଲେ, 27 ରନ କରିବା ପରେ ପାଭିଲିୟନ ଫେରିଥିଲେ।

  • କପିଲ ଦେବ (ଭାରତ) - 5248 ରନ, 434 ୱିକେଟ୍
  • ଇଆନ୍ ବୋଥାମ୍ (ଇଂଲଣ୍ଡ) - 5200 ରନ, 383 ୱିକେଟ୍
  • ଡାନିଏଲ୍ ଭେଟୋରି (ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ) - 4531 ରନ, 362 ୱିକେଟ୍
  • ରବିନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା (ଭାରତ) - 4000 ରନ, 338 ୱିକେଟ୍
Rishabh Pant and Ravindra Jadeja
Rishabh Pant and Ravindra Jadeja (IANS)

ସିକ୍ସର କିଙ୍ଗ୍ ହେଲେ ରିଷଭ ପନ୍ତ

ଇଂଲଣ୍ଡରେ ହୋଇଥିବା ଗୋଡ ଆଘାତରୁ ସୁସ୍ଥ ହେବା ପରେ ପନ୍ତ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ପଡ଼ିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିଲେ ଏବଂ 24 ବଲରୁ 27 ରନ୍ କରି ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ। ଯେଉଁଥିରେ ଦୁଇଟି ଚୌକା ଏବଂ ଦୁଇଟି ଛକା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିଲା। ଏହି ଛୋଟ ଇନିଂସରେ ପନ୍ତ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରେକର୍ଡ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ସେ ପୂର୍ବତନ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନ ବୀରେନ୍ଦ୍ର ସେହୱାଗଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚରେ ସର୍ବାଧିକ 92 ଛକା ମାରିଥିବା ଭାରତୀୟ ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନ ହୋଇଥିଲେ। ପନ୍ତ ତାଙ୍କ 83ତମ ଇନିଂସରେ ଏହି ରେକର୍ଡ ହାସଲ କରିଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ସେହୱାଗ 180 ଇନିଂସରେ 91 ଛକା ମାରି ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନକୁ ଖସି ଆସିଥିଲେ।

IND vs SA: ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ ଭାରତର ପ୍ରଦର୍ଶନ

ଟସ୍ ହାରିବା ପରେ, ଭାରତ ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଭ୍ରମଣକାରୀ ଦଳକୁ 159 ରନରେ ଅଲଆଉଟ୍ କରିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ବୁମରାହଙ୍କ ପାଞ୍ଚଟି ୱିକେଟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ତା’ପରେ ଭାରତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ 189 ରନରେ ଅଲ୍ ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲା। ରାହୁଲ ସର୍ବାଧିକ 39 ରନ୍ କରିଥିଲେ। ପନ୍ତ ଏବଂ ଜାଡେଜାଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକେ 27 ଏବଂ ସୁନ୍ଦରଙ୍କ 29 ରନ୍ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ପାଇଁ ସର୍ବାଧିକ ସ୍କୋର ଥିଲା। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ପାଇଁ ହାର୍ମର ଚାରିଟି ୱିକେଟ ନେଇଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଜାନସେନ ତିନିଟି ୱିକେଟ ନେଇଥିଲେ।

ଭାରତ ତା’ର ପ୍ରଥମ ଇନିଂସ 189 ରନ୍ ରେ ଶେଷ କରି 30 ରନ୍ ର ଅଗ୍ରଣୀ ହାସଲ କରିଥିଲା। ପ୍ରଥମ ଦିନ ଖେଳ ଶେଷ ହେବା ବେଳକୁ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ତା’ର ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସରେ 7 ୱିକେଟ୍ ହରାଇ 93 ରନ୍ କରିଥିଲା। ଯାହା ଫଳରେ ଏହାର ଅଗ୍ରଣୀ 63 ରନ୍ କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା।

IND VS SA 1ST TEST
RISHABH PANT RECORDS
RAVINDRA JADEJA RECORDS
RISHABH PANT SIXES IN TEST
IND VS SA 1ST TEST 2ND DAY

