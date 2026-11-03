୩୪ ହଜାର ସିଟ୍ ପାଇଁ ୮୪ ଲକ୍ଷ ଆବେଦନ! ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ ମ୍ୟାଚ୍ ଟିକେଟ୍ ପାଇଁ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ହାହାକାର
World Cup 2027: ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ଜୋହାନେସବର୍ଗସ୍ଥିତ 'ଦି ୱାଣ୍ଡରର୍ସ ଷ୍ଟାଡିୟମ'ରେ ୧୦ ଅକ୍ଟୋବର ୨୦୨୭ରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାୟ ୮୪ ଲକ୍ଷ ପ୍ରଶଂସକ ଟିକେଟ୍ ଆବେଦନ କରିସାରିଛନ୍ତି।
Published : November 3, 2026 at 10:45 AM IST
India Pakistan match ticket: ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ହେବାକୁ ଥିବା ଦିନିକିଆ ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ ମହାମୁକାବିଲାକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନଠାରୁ ଏଭଳି ଉତ୍ସାହ ଦେଖାଦେଇଛି ଯେ ଟିକେଟ୍ ପାଇଁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଲାଇନରେ ଅଛନ୍ତି। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ଜୋହାନେସବର୍ଗସ୍ଥିତ 'ଦି ୱାଣ୍ଡରର୍ସ ଷ୍ଟାଡିୟମ'ରେ ୧୦ ଅକ୍ଟୋବର ୨୦୨୭ରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାୟ ୮୪ ଲକ୍ଷ କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରଶଂସକ ଟିକେଟ୍ ଆବେଦନ କରିସାରିଛନ୍ତି। ସବୁଠାରୁ ଖାସ୍ କଥା ହେଉଛି, ଏହି ଷ୍ଟାଡିୟମର ଦର୍ଶକ କ୍ଷମତା ମାତ୍ର ୩୪ ହଜାର। ଅର୍ଥାତ୍ ଉପଲବ୍ଧ ସିଟ୍ ତୁଳନାରେ ଟିକେଟ୍ର ଚାହିଦା ଅନେକ ଗୁଣା ଅଧିକ ରହିଛି।
ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ପରିଷଦ (ICC) ଅନୁଯାୟୀ, ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ ମହାମୁକାବିଲା ପାଇଁ ମୋଟ ୮୩,୯୭,୨୯୪ଟି ଟିକେଟ୍ ଆବେଦନ ମିଳିଛି। ଏହା ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଚାହିଦା ଥିବା ମ୍ୟାଚ୍ ବନିଯାଇଛି। ଏପରିକି ବିଶ୍ୱକପ୍ ଫାଇନାଲ୍ ମଧ୍ୟ ଟିକେଟ୍ ଚାହିଦା ମାମଲାରେ ଏହାଠାରୁ ପଛରେ ରହିଛି।
୨୦୨୭ ଦିନିକିଆ ବିଶ୍ୱକପ୍ର ଫାଇନାଲ୍ ମଧ୍ୟ ଜୋହାନେସବର୍ଗର ଏହି ସମାନ ୱାଣ୍ଡରର୍ସ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ୨୧ ନଭେମ୍ବରରେ ଖେଳାଯିବ। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୭୯,୦୦,୯୪୪ଟି ଟିକେଟ୍ ଆବେଦନ ମିଳିସାରିଛି। ଏହିପରି ଭାବେ ଫାଇନାଲ୍ ହେଉଛି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ଦ୍ୱିତୀୟ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଚାହିଦା ଥିବା ମ୍ୟାଚ୍। ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ ମ୍ୟାଚ୍ ଏବଂ ଫାଇନାଲ୍ ଟିକେଟ୍ ଚାହିଦା ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଏହି ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତାର ଲୋକପ୍ରିୟତାକୁ ଦର୍ଶାଉଛି। ତେବେ ଉଭୟ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ସିଟ୍ ତୁଳନାରେ ଆବେଦନ ସଂଖ୍ୟା ବହୁତ ଅଧିକ ରହିଛି।
୧୯୩ଟି ଦେଶରୁ ୧୨ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟିକେଟ୍ ଆବେଦନ
ଆଇସିସି ଅନୁଯାୟୀ ୨୦୨୭ ବିଶ୍ୱକପ୍ ପାଇଁ ସାରା ବିଶ୍ୱର ୧୯୩ଟି ଦେଶରୁ ୨୮ ଲକ୍ଷ ଅଲଗା ଅଲଗା ପ୍ରଶଂସକ ଟିକେଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋଟ ୧୨ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟିକେଟ୍ ଆବେଦନ ମିଳିସାରିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ୩.୨ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ମ୍ୟାଚ୍ ରଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି। ଏଥିରୁ ଜଣାପଡୁଛି ଯେ ଦର୍ଶକଙ୍କ ଆଗ୍ରହ କେବଳ ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ ଭଳି ବଡ଼ ମହାମୁକାବିଲା ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ହୋଇ ରହିନାହିଁ। ଟିକେଟ୍ ଆବେଦନ ମାମଲାରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା, ବ୍ରିଟେନ, ଭାରତ, ଆମେରିକା ଓ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଶୀର୍ଷ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। କେବଳ ଆଫ୍ରିକୀୟ ମହାଦେଶରୁ ୧.୪୯ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟିକେଟ୍ ଆବେଦନ ଆସିଛି।
ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ ୪୧ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ୧୦.୫ କୋଟି ଆବେଦନ
ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ୮ଟି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ୪୧ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ୧୦.୫ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟିକେଟ୍ ଆବେଦନ ମିଳିଛି। ଏଥିମଧ୍ୟରେ ଆୟୋଜକ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ୧୧ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ଆସିଥିବା ପ୍ରାୟ ୨.୬ କୋଟି ଆବେଦନ ସାମିଲ ରହିଛି। ଏହି ୧୧ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ମଧ୍ୟରେ ପୂର୍ବରୁ ସ୍ଥିର ହୋଇଥିବା 'ସୁପର-୭' ପର୍ଯ୍ୟାୟର ମ୍ୟାଚ୍ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।
ଜିମ୍ବାୱେରେ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବେଶ୍ ଉତ୍ସାହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସେଠାରେ ମୋଟ ଟିକେଟ୍ ଆବେଦନ ସଂଖ୍ୟା ୧.୩ କୋଟି ଅତିକ୍ରମ କରିସାରିଛି। ଅକ୍ଟୋବର ୨୪ ତାରିଖରେ ଭିକ୍ଟୋରିଆ ଫଲ୍ସର ନୂତନ 'ମୋସି-ଓ-ତୁନ୍ୟା ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମ'ରେ ଜିମ୍ବାୱେ ଏବଂ ଭାରତ ମଧ୍ୟରେ ହେବାକୁ ଥିବା ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ହିଁ ୩୩ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଆବେଦନ ଆସିଛି। ସେହିପରି ନାମିବ୍ୟାର ୱିଣ୍ଡହୋକସ୍ଥିତ 'ନାମିବ୍ୟା କ୍ରିକେଟ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ'ରେ ଖେଳାଯିବାକୁ ଥିବା ୬ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ୨୦ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଟିକେଟ୍ ଆବେଦନ ମିଳିଛି। ଏଥିମଧ୍ୟରେ ଅକ୍ଟୋବର ୮ ତାରିଖରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ହେବାକୁ ଥିବା ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ଆସିଥିବା ପ୍ରାୟ ୯ ଲକ୍ଷ ଆବେଦନ ସାମିଲ ଅଛି।
ଟିକେଟ୍ ପାଇଁ କେବେ ଯାଏଁ କରିପାରିବେ ଆବେଦନ?
୨୦୨୭ ଦିନିକିଆ ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୪ ବର୍ଷ ପରେ ଆଫ୍ରିକୀୟ ମାଟିକୁ ଫେରୁଛି। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା, ଜିମ୍ବାୱେ ଓ ନାମିବ୍ୟା ମିଳିତ ଭାବେ ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ଆୟୋଜନ କରିବେ। ଏଥିରେ ୧୪ଟି ଦଳ ୧୨ଟି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ମୋଟ ୫୭ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବେ। ଟିକେଟ୍ ବାଲଟ୍ (Ballot) ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବାର ଶେଷ ତାରିଖ ୨୧ ନଭେମ୍ବର ୨୦୨୬ ରାତି ୧୧:୫୯ (ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ସମୟ) ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି। ପ୍ରଶଂସକମାନେ ଆଇସିସି (ICC)ର ଆଧିକାରିକ ଟିକେଟ୍ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ନିଜ ପସନ୍ଦର ମ୍ୟାଚ୍ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ରଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିପାରିବେ। ଯେଉଁ ମ୍ୟାଚ୍ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଚାହିଦା ଉପଲବ୍ଧ ଟିକେଟ୍ ତୁଳନାରେ ଅଧିକ ରହିବ, ସେହି ଟିକେଟ୍ଗୁଡ଼ିକର ଆବଣ୍ଟନ ରେଣ୍ଡମ୍ ବାଲଟ୍ (Random Ballot) ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜରିଆରେ କରାଯିବ। ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ରଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିନଥିବା ପ୍ରଶଂସକମାନେ ଏହି ବାଲଟ୍ ଜରିଆରେ ଟିକେଟ୍ ପାଇବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହେବେ ନାହିଁ।
ଟିକେଟ୍ ବାଲଟ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା କ’ଣ?
ଆଇସିସି ପୁରୁଷ ଦିନିକିଆ ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୭ର ଟିକେଟ୍ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବାର ଶେଷ ତାରିଖ ୨୧ ନଭେମ୍ବର ୨୦୨୬ ଅଟେ। ଆଇସିସି ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କୁ ସମୟସୀମା ଶେଷ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ନିଜ ପସନ୍ଦର ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ରଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିବାକୁ ନିବେଦନ କରିଛି। ଟିକେଟ୍ ବାଲଟ୍ରେ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ କୌଣସି ଶୁଳ୍କ (ଫିସ୍) ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ରଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ସମୟରେ ଟିକେଟ୍ କିଣିବା କିମ୍ବା ଟଙ୍କା ପେମେଣ୍ଟ କରିବାର ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଧୀନରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶଂସକ ଗୋଟିଏ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଥର ହିଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ତେବେ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଅନେକ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଆବେଦନ କରିପାରିବେ।
ପ୍ରଥମେ ଆବେଦନ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମିଳିବନି ଅଗ୍ରାଧିକାର
ଆଇସିସି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ ଟିକେଟ୍ ବାଲଟ୍ର ପ୍ରକ୍ରିୟା 'ପ୍ରଥମେ ଆସିଲେ ପ୍ରଥମେ ପାଇବେ' ଆଧାରରେ ହେବ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ରଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ଆବେଦନ କରିଥିବା ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କୁ ସମାନ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ଶୀଘ୍ର ଆବେଦନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଟିକେଟ୍ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ବଢ଼ିବ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ମ୍ୟାଚ୍ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ଟିକେଟ୍ ତୁଳନାରେ ଅଧିକ ଆବେଦନ ଆସିବ, ସେହି ଟିକେଟ୍ଗୁଡ଼ିକର ଆବଣ୍ଟନ ରେଣ୍ଡମ୍ ବାଲଟ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜରିଆରେ କରାଯିବ। ସଫଳ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କୁ ଇମେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଟିକେଟ୍ କିଣିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକ୍ଷେପ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦିଆଯିବ। ସଫଳ ଏବଂ ଅସଫଳ ଉଭୟ ପ୍ରକାରର ଆବେଦନକାରୀଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ପଞ୍ଜୀକୃତ ଇମେଲ୍ ଠିକଣାରେ ଏହି ସୂଚନା ମିଳିବ।
ବିଶ୍ୱକପ୍ ଟିକେଟ୍ ପାଇଁ ଏହିପରି କରନ୍ତୁ ଟିକେଟ୍ ପାଇଁ ରଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍
ବିଶ୍ୱକପ୍ର ଟିକେଟ୍ ବାଲଟ୍ରେ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କୁ ଏହି ସବୁ ଷ୍ଟେପ୍ ଅନୁସରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ:
- ଆଇସିସିର ଆଧିକାରିକ ଟିକେଟ୍ ୱେବସାଇଟ୍ tickets.cricketworldcup.com କୁ ଯାଆନ୍ତୁ।
- ଏହା ପରେ ଏହି ୱେବସାଇଟ୍ରେ ନିଜର ଏକ ଆକାଉଣ୍ଟ୍ ତିଆରି କରନ୍ତୁ।
- ଏହା ପରେ ମ୍ୟାଚ୍ଗୁଡ଼ିକର ତାଲିକା, ଦଳ କିମ୍ବା ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ବିକଳ୍ପ ଜରିଆରେ ନିଜ ପସନ୍ଦର ମ୍ୟାଚ୍ ବାଛନ୍ତୁ।
- ଏହା ପରେ ୨୧ ନଭେମ୍ବର ୨୦୨୬ ରାତି ୧୧:୫୯ (ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ସମୟ) ପୂର୍ବରୁ ନିଜର ଆବେଦନ ଦାଖଲ କରନ୍ତୁ।