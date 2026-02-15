ETV Bharat / sports

IND vs PAK: ଭାରତ-ପାକ୍ ମହାଲଢ଼େଇରେ ବାଧକ ସାଜିବ କି ବର୍ଷା? କଲମ୍ବୋରୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍

India vs Pakistan: ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟ ଏକ ଲଘୁଚାପ ଯୋଗୁଁ କଲମ୍ବୋରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।

India vs Pakistan Colombo weather
ଭାରତ-ପାକ୍ ମହାଲଢ଼େଇରେ ବାଧକ ସାଜିବ କି ବର୍ଷା? (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : February 15, 2026 at 1:14 PM IST

India vs Pakistan Colombo weather: କ୍ରିକେଟ ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ହାଇ-ଭୋଲଟେଜ୍ ମ୍ୟାଚ୍‌କୁ ନେଇ ଏବେ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ମନରେ ଉତ୍କଣ୍ଠା ସହ ଆଶଙ୍କା ବି ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ମୁକାବିଲା ଭାରତ ବନାମ ପାକିସ୍ତାନ ଆଜି (୧୫ ଫେବ୍ରୁଆରୀ) ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର କଲମ୍ବୋରେ ଖେଳାଯିବାକୁ ଅଛି। ପ୍ରଥମେ ରାଜନୈତିକ କାରଣରୁ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ହେବା ନେଇ ସନ୍ଦେହ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଇସିସି (ICC) ର ହସ୍ତକ୍ଷେପ ପରେ ପାକିସ୍ତାନ ଖେଳିବାକୁ ରାଜି ହୋଇଥିଲା। ହେଲେ ଏବେ ଖେଳ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ସଙ୍କଟ ଦେଖାଦେଇଛି, ତାହା ହେଉଛି 'ବର୍ଷା'।

କ’ଣ କହୁଛି ପାଣିପାଗ ରିପୋର୍ଟ?

ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟ ଏକ ଲଘୁଚାପ ଯୋଗୁଁ କଲମ୍ବୋରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। 'ଆକ୍ୟୁୱେଦର' (Accuweather) ରିପୋର୍ଟ କହୁଛି ଯେ, ଆଜି ଦିନସାରା ପ୍ରାୟ ୫୦ ପ୍ରତିଶତ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ଯଦି ଏମିତି ହୁଏ, ତେବେ ଆର. ପ୍ରେମଦାସା ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯିବାକୁ ଥିବା ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ବାରମ୍ବାର ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରେ। ଏପରିକି ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଓଭର ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ କମାଯାଇପାରେ।

ଭଲ ଖବର ଏହିକି ଯେ କଲମ୍ବୋ ଷ୍ଟାଡିୟମର ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଷ୍ଟାଫ୍ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ଏଠାରେ ବର୍ଷା ସମୟରେ ପୂରା ପଡ଼ିଆକୁ ପାଲରେ ଘୋଡ଼ାଇ ଦିଆଯାଏ, ଯାହାଫଳରେ ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିବାର କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳ ପୁଣି ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରିଥାଏ।

ମ୍ୟାଚ୍‌ ଧୋଇଗଲେ କ’ଣ ହେବ?

ଏହା ଗ୍ରୁପ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମ୍ୟାଚ୍ ହୋଇଥିବାରୁ ଏଥିପାଇଁ କୌଣସି 'ରିଜର୍ଭ ଡେ' (Reserve Day) ରଖାଯାଇ ନାହିଁ। କେବଳ ସେମିଫାଇନାଲ ଏବଂ ଫାଇନାଲ ପାଇଁ ରିଜର୍ଭ ଡେ ରହିଛି। ତେଣୁ ଯଦି ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ମ୍ୟାଚ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାତିଲ ହୁଏ, ତେବେ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଭାରତ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ୧-୧ ପଏଣ୍ଟ ବଣ୍ଟାଯିବ।

କଲମ୍ବୋରେ କାହାର ପଲା ଭାରି?

ଇତିହାସ ଦେଖିଲେ କଲମ୍ବୋର ପ୍ରେମଦାସା ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଚମତ୍କାର ରହିଛି। ଭାରତ ୨୦୦୯ ପରଠାରୁ ଏଠାରେ ୧୫ଟି ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଛି, ଯେଉଁଥିରୁ ୧୧ଟିରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି। ପାକିସ୍ତାନ କଥା କହିଲେ ଏଠାରେ ଏହି ଦଳ ୭ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳି ୪ଟି ଜିତିଛି ଓ ୨ଟି ହାରିଛି। ଉଭୟ ଦଳ ଏଠାରେ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଥର ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁଥିରେ ଭାରତ ବାଜି ମାରିଥିଲା।

ଉଭୟ ଦଳର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପ୍ଲେଇଂ ଇଲେଭେନ୍:

ଭାରତ: ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା, ଇଶାନ କିଶାନ (ୱିକେଟ କିପର), ତିଲକ ବର୍ମା, ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ (ଅଧିନାୟକ), ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା, ଶିବମ ଦୁବେ, ରିଙ୍କୁ ସିଂହ, ଅକ୍ଷର ପଟେଲ, ବରୁଣ ଚକରବର୍ତ୍ତୀ, ଜସପ୍ରିତ ବୁମରାହ, ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂହ।

ପାକିସ୍ତାନ: ସାଇମ ଆୟୁବ, ସାହିବଜଦା ଫରହାନ, ସଲମାନ ଆଗା (ଅଧିନାୟକ), ବାବର ଆଜାମ, ଉସମାନ ଖାନ (ୱିକେଟ୍ କିପର), ଶଦାବ ଖାନ, ମହମ୍ମଦ ନୱାଜ, ଫହିମ ଆଶ୍ରାଫ, ଶାହିନ ଆଫ୍ରିଦି, ଉସମାନ ତାରିକ ଏ ଅବ୍ରାର ଅହମ୍ମଦ।

ଏବେ ସବୁକିଛି କେବଳ ଇନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ଦୟା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି। ଦେଖାଯାଉ, କ୍ରିକେଟ ପ୍ରେମୀଙ୍କୁ ଏହି ବଡ଼ ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ନା ବର୍ଷା ସବୁ ଆଶାରେ ପାଣି ପକାଉଛି।

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

