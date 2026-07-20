ETV Bharat / sports

୮୦ ସେକେଣ୍ଡରେ ପାକିସ୍ତାନ ‘ଗେମ୍ ଓଭର’: ଏସିଆ ଚାମ୍ପିଅନଶିପ୍ ଜିତି ଇତିହାସ ରଚିଲେ ସଂଗ୍ରାମ ସିଂହ

ମାଲେସିଆରେ ଆୟୋଜିତ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଏସିଆ ଏମଏମଏ ଚାମ୍ପିଅନଶିପ୍‌ରେ ସଂଗ୍ରାମ ସିଂହ ପାକିସ୍ତାନର ମହମ୍ମଦ ଆବିଦ୍ ଅଲୀଙ୍କୁ ମାତ୍ର ୧ ମିନିଟ୍ ୨୦ ସେକେଣ୍ଡରେ ହରାଇ ଏସିଆ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ଟାଇଟଲ୍ ନିଜ ନାମରେ କରିଛନ୍ତି।

Sangram Singh Maintains Undefeated MMA Record Against Pakistan
ଏସିଆ ଚାମ୍ପିଅନଶିପ୍ ଜିତି ଇତିହାସ ରଚିଲେ ସଂଗ୍ରାମ ସିଂହ (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : July 20, 2026 at 10:34 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

India vs Pakistan MMA: ଭାରତୀୟ ଏମଏମଏ (MMA) ଫାଇଟର ସଂଗ୍ରାମ ସିଂହ ଆଉ ଥରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମଞ୍ଚରେ ଦେଶକୁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ କରିଛନ୍ତି। ମାଲେସିଆରେ ଆୟୋଜିତ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଏସିଆ ଏମଏମଏ ଚାମ୍ପିଅନଶିପ୍‌ରେ ସେ ପାକିସ୍ତାନର ମହମ୍ମଦ ଆବିଦ୍ ଅଲୀଙ୍କୁ ମାତ୍ର ୧ ମିନିଟ୍ ୨୦ ସେକେଣ୍ଡରେ ହରାଇ ଏସିଆ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ଟାଇଟଲ୍ ନିଜ ନାମରେ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଚମତ୍କାର ବିଜୟ ସହିତ ସଂଗ୍ରାମ ସିଂହ କେବଳ ନିଜର ଅପରାଜେୟ ରେକର୍ଡ ବଜାୟ ରଖିନାହାନ୍ତି, ବରଂ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଏସିଆ ଏମଏମଏ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ବନିବାରେ ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳି ମଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି।

ମ୍ୟାଚ୍‌ର ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ ସଂଗ୍ରାମ ସିଂହ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପାକିସ୍ତାନୀ ଖେଳାଳି ଉପରେ ହାବି ରହିଥିଲେ। ସେ ନିଜର ଦମଦାର ଶକ୍ତି, ସଠିକ୍ ପଞ୍ଚ୍ ଏବଂ ଚମତ୍କାର କୌଶଳର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ପାକିସ୍ତାନର ଫାଇଟରଙ୍କୁ ସମ୍ଭାଳିବାକୁ କୌଣସି ସୁଯୋଗ ଦେଇନଥିଲେ। ମ୍ୟାଚ୍‌ ଆରମ୍ଭର ମାତ୍ର ୮୦ ସେକେଣ୍ଡ ପରେ ସେ ନକଆଉଟ୍ ଜରିଆରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏସିଆ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ହେବାର ଗୌରବ ଅର୍ଜନ କରଥିଲେ।

ଏହି ବିଜୟ ସହିତ ପ୍ରୋଫେସନାଲ୍ MMA ରେ ସଂଗ୍ରାମ ସିଂହଙ୍କ ଅପରାଜେୟ ରେକର୍ଡ ମଧ୍ୟ ବଜାୟ ରହିଛି। ଏସିଆ ଚାମ୍ପିଅନଶିପ୍ ଜିତି ସେ ନିଜ କ୍ୟାରିୟରରେ ଆଉ ଏକ ଐତିହାସିକ ସଫଳତା ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି। ଏହି ସଫଳତା ଏହି କଥାର ମଧ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ଅଟେ ଯେ ଜଣେ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ରେସଲର୍‌ରୁ ପ୍ରୋଫେସନାଲ୍ MMA ଫାଇଟର୍ ବନିବାର ତାଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି କେତେ ସଫଳ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଛି। ଆଜି ସେ ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରମୁଖ କମ୍ବାଟ୍ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗଣାଯାଉଛନ୍ତି।

ଚାମ୍ପିଅନ୍ ହେବା ପରେ ସଂଗ୍ରାମ ସିଂହ ନିଜର ଏହି ବିଜୟକୁ ଭାରତର ୧୪୦ କୋଟି ଦେଶବାସୀଙ୍କ ନାମରେ ସମର୍ପିତ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, “ଏହି ବିଜୟ ମୋ ଦେଶ ଭାରତର ୧୪୦ କୋଟି ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ସମର୍ପିତ। ଯେତେବେଳେ ବି ମୁଁ ରିଙ୍ଗ୍ କିମ୍ବା କେଜ୍ ଭିତରକୁ ଓହ୍ଲାଏ, ମୋ ସହିତ ସମଗ୍ର ଦେଶର ଆଶା ଏବଂ ତ୍ରିରଙ୍ଗାର ସମ୍ମାନ ଥାଏ। ଏହି ଟାଇଟଲ୍ ଭାରତ ମାତାଙ୍କୁ ସମର୍ପିତ।”

ଏହା ସଂଗ୍ରାମ ସିଂହଙ୍କର କ୍ରମାଗତ ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସଫଳତା ଅଟେ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ସେ ପାକିସ୍ତାନର ଅଲୀ ରଜା ନାସିର, ଟ୍ୟୁନିସିଆର ହାକିମ ତ୍ରାବେଲସି ଏବଂ ଫ୍ରାନ୍ସର ଫ୍ଲୋରିଆନ କୁଡିୟରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ MMA ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ହରାଇ ସାରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମହମ୍ମଦ ଆବିଦ୍ ଅଲୀଙ୍କ ଉପରେ ମିଳିଥିବା ବିଜୟ ସହିତ ସେ ନିଜର ଚମତ୍କାର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ରେକର୍ଡକୁ ଆହୁରି ମଜଭୁତ କରିଛନ୍ତି।

ତାଙ୍କ ବିଜୟ ପରେ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଉପସ୍ଥିତ ଭାରତୀୟ ସମର୍ଥକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ଉତ୍ସାହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଅନେକ ଦର୍ଶକ 'ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ' ନାରା ଲଗାଇଥିଲେ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଏହି ଐତିହାସିକ ସଫଳତାକୁ ଜୋରଦାର ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ। ଏସିଆ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ହେବା ସହିତ ସଂଗ୍ରାମ ସିଂହ ଏହା ପ୍ରମାଣିତ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳିମାନେ ଏମଏମଏ (MMA) ଭଳି ବୈଶ୍ୱିକ ଖେଳରେ ମଧ୍ୟ ନୂଆ ଉଚ୍ଚତା ଛୁଇଁବାର କ୍ଷମତା ରଖିଛନ୍ତି।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ:

ଲର୍ଡସରେ ରେକର୍ଡ ବର୍ଷା! ୮ ବର୍ଷର ମରୁଡ଼ି ଶେଷ କଲା ଇଂଲଣ୍ଡ, ଭାରତକୁ ହରାଇ ଜିତିଲା ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍

FIFA Award Winners: କାହାକୁ ମିଳିଲା ଗୋଲ୍ଡେନ ବୁଟ୍ ଏବଂ ଗୋଲ୍ଡେନ ବଲ୍? ଦେଖନ୍ତୁ ପୂରା ତାଲିକା

FIFA 2026: ବିଶ୍ୱ ବିଜେତା ସ୍ପେନକୁ ଟ୍ରଫି ସହ ମିଳିଲା ୪୮୧୪୨୫୨୫୦୦ ଟଙ୍କା, ଜାଣନ୍ତୁ ବାକି ଦଳ ପାଇଲେ କେତେ ଧନରାଶି?

TAGGED:

SANGRAM SINGH VS MOHAMED ABID ALI
SANGRAM SINGH
STRIKE ASIA CHAMPIONSHIP
ମିକ୍ସଡ ମାର୍ଶାଲ ଆର୍ଟସ
INDIA VS PAKISTAN MMA

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.