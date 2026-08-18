ETV Bharat / sports

ହକି ବିଶ୍ୱକପ୍ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ; ଜାଣନ୍ତୁ କିପରି ମାଗଣାରେ ଦେଖିପାରିବେ ଲାଇଭ୍‌ ମ୍ୟାଚ୍‌

ହକି ବିଶ୍ୱକପ୍‌ ୨୦୨୬ ରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ନିଜ ପୁଲ୍‌ର ଶେଷ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଭେଟିବାକୁ ଯାଉଛି।

Hockey World Cup Live Streaming
ହକି ବିଶ୍ୱକପ୍ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ (FIH (X))
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : August 18, 2026 at 2:07 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

IND vs PAK Hockey Live: ହକି ବିଶ୍ୱକପ୍‌ ୨୦୨୬ ରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଚିରପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଭେଟିବାକୁ ଯାଉଛି। ହରମନପ୍ରୀତ ସିଂହଙ୍କ ଦଳ ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ୱେଲ୍ସ ବିପକ୍ଷରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଥିବା ବେଳେ ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ପରାଜୟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲା। ଅନ୍ୟପଟେ ଇଂଲଣ୍ଡଠାରୁ ହାରିବା ପରେ ପାକିସ୍ତାନ, ୱେଲ୍ସ ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚ୍‌କୁ ଡ୍ର’ ରଖିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲା। ଭାରତ ବର୍ତ୍ତମାନ ୩ ପଏଣ୍ଟ ସହ ନିଜ ପୁଲ୍‌ର ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି। ଇଂଲଣ୍ଡ ଦଳ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଉଣ୍ଡକୁ ଯାଇସାରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତ, ପାକିସ୍ତାନ ଓ ୱେଲ୍ସ ମଧ୍ୟରୁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଦଳ ହିଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଉଣ୍ଡକୁ ଯିବ। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ଇଂଲଣ୍ଡ ହାତରୁ ୱେଲ୍ସର ପରାଜୟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ହେବ। ଯେତେବେଳେ କି ଭାରତ ମ୍ୟାଚ୍ ଡ୍ର’ ରଖି ମଧ୍ୟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଉଣ୍ଡରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ।

୧୦ ବର୍ଷ ହେବ ପାକିସ୍ତାନଠାରୁ ହାରିନାହିଁ ଭାରତ

ପାକିସ୍ତାନ ହକି ବିଶ୍ୱକପ୍ ଇତିହାସର ସବୁଠାରୁ ସଫଳ ଦେଶ ଅଟେ। ଅନ୍ୟପଟେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ହକିରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଅଲିମ୍ପିକ୍ ମେଡାଲ ଜିତିଥିବା ଦଳ ଅଟେ। ବର୍ତ୍ତମାନର ଫର୍ମକୁ ଦେଖିଲେ ଭାରତର ପଲ୍ଲା ଭାରି ମନେହେଉଛି। ତେବେ ବିଶ୍ୱକପ୍ ପୂର୍ବରୁ ଲଣ୍ଡନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ପ୍ରୋ ଲିଗ୍‌ର ୟୁରୋପ ଚରଣରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ପାକିସ୍ତାନକୁ ୭-୧ ଏବଂ ୪-୩ ରେ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲା। ପାକିସ୍ତାନ ଦଳ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ୨୦୧୬ ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ଟ୍ରଫିରେ ଭାରତକୁ ହରାଇଥିଲା।

ପ୍ରଶ୍ନ: ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ହକି ବିଶ୍ୱକପ୍ ମ୍ୟାଚ୍ କେବେ ଖେଳାଯିବ?

ଉତ୍ତର: ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଅଗଷ୍ଟ ୧୯ ତାରିଖରେ ହକି ବିଶ୍ୱକପ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ।

ପ୍ରଶ୍ନ: ଭାରତ ବନାମ ପାକିସ୍ତାନ ହକି ବିଶ୍ୱକପ୍ ମ୍ୟାଚ୍ କେଉଁଠାରେ ଖେଳାଯିବ?

ଉତ୍ତର: ନେଦରଲାଣ୍ଡର ଆମଷ୍ଟେଲଭିନସ୍ଥିତ ୱାଗନର୍ ହକି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ।

ପ୍ରଶ୍ନ: ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନର ହକି ବିଶ୍ୱକପ୍ ମ୍ୟାଚ୍ କେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହେବ?

ଉତ୍ତର: ଭାରତୀୟ ସମୟ ଅନୁସାରେ ଅଗଷ୍ଟ ୧୯ ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟା ୬ଟା ୩୦ ମିନିଟରେ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନର ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବ।

ପ୍ରଶ୍ନ: ହକି ବିଶ୍ୱକପ୍‌ରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଭାରତ ବନାମ ପାକିସ୍ତାନ ମ୍ୟାଚ୍‌ର ଲାଇଭ୍ ଟେଲିକାଷ୍ଟ କେଉଁଠି ଦେଖିବେ?

ଉତ୍ତର: ଷ୍ଟାର୍ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ସିଲେକ୍ଟ ୨ (Star Sports Select 2) ଏବଂ ଷ୍ଟାର୍ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଖେଲ୍ (Star Sports Khel) ସହିତ ଡିଡି ଫ୍ରି ଡିଶ୍‌ର ଡିଡି ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ (DD Sports) ଚ୍ୟାନେଲ୍‌ରେ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନର ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖିପାରିବେ।

ପ୍ରଶ୍ନ: ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନର ହକି ବିଶ୍ୱକପ୍ ମ୍ୟାଚ୍‌ର ଲାଇଭ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ କେଉଁଠି ଦେଖିବେ?

ଉତ୍ତର: ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନର ଏହି ହକି ବିଶ୍ୱକପ୍ ମ୍ୟାଚ୍‌କୁ ହଟ୍‌ଷ୍ଟାର୍ (Hotstar) ଆପ୍ ଏବଂ ୱେବସାଇଟ୍‌ରେ ଦେଖିପାରିବେ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ:

  1. ହକି ବିଶ୍ୱକପ୍‌ରେ ଭାରତର ପରାଜୟ; ଇଂଲଣ୍ଡଠାରୁ ୪-୨ ରେ ହାରିଗଲା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ
  2. ମହିଳା ହକି ବିଶ୍ୱକପ୍: ଚୀନ୍ ବିପକ୍ଷରେ ବିଜୟ ସୁଯୋଗ ହାତଛଡ଼ା କଲା ଭାରତ
  3. ଏସିଆ କପ୍ ପାଇଁ ଦଳ ଘୋଷଣା କଲା ପାକିସ୍ତାନ; ୫ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଭାରତ ସହ ମହାମୁକାବିଲା

TAGGED:

HOCKEY WORLD CUP LIVE STREAMING
INDIA VS PAKISTAN
HOCKEY WORLD CUP 2026
ଭାରତ ବନାମ ପାକିସ୍ତାନ
IND VS PAK HOCKEY LIVE

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.