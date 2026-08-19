ଆଜି ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ ମହାମୁକାବିଲା; ଦୁଇ ଦେଶର ଖେଳାଳି କରିବେ କି ହ୍ୟାଣ୍ଡସେକ୍? କ’ଣ କହୁଛି ନିୟମ?
IND vs PAK Hockey: ହକି ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ରେ ବୁଧବାର ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ।
Published : August 19, 2026 at 1:08 PM IST
IND vs PAK Hockey World Cup: ହକି ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ରେ ଆଜି (୧୯ ଅଗଷ୍ଟ) ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ ଏକ ବଡ଼ ବିତର୍କ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ଯାହା ଦୁଇ ଦଳର ଖେଳାଳିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କରମର୍ଦ୍ଦନ (Handshake) କୁ ନେଇ ଚାଲିଛି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ହକି ବିଶ୍ୱକପ୍ର ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଉଣ୍ଡରେ ସ୍ଥାନ ପକ୍କା କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଉଭୟ ଦଳ ପରସ୍ପରର ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ।
ହ୍ୟାଣ୍ଡସେକ୍କୁ ନେଇ କ’ଣ ରହିଛି ଭାରତର ଆଭିମୁଖ୍ୟ?
କ୍ରିକେଟ୍ରେ ନିକଟରେ ହୋଇଥିବା ମ୍ୟାଚ୍ଗୁଡ଼ିକରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ ଏବଂ ପରେ ହେଉଥିବା ପାରମ୍ପରିକ କରମର୍ଦ୍ଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରୁ ଦୂରତା ବଜାୟ ରଖିଛି। ତେବେ ହକିରେ ସ୍ଥିତି ଭିନ୍ନ ରହିଛି। ହକି ଇଣ୍ଡିଆ ଗତ ବର୍ଷ ନଭେମ୍ବରରେ କହିଥିଲା ଯେ, ଏହା କ୍ରିକେଟ୍ର ପନ୍ଥା ଅନୁସରଣ କରିବ ନାହିଁ ଏବଂ ଅଲିମ୍ପିକ୍ ଚାର୍ଟର ଓ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ହକି ମହାସଂଘର ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ପାଳନ କରିବ। ଯଦିଓ, ନିକଟରେ ଏଫ୍ଆଇଏଚ୍ ପ୍ରୋ ଲିଗ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଏବଂ ଜୁନିୟର ସ୍ତରରେ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ 'ହାଇ-ଫାଇଭ୍' କରୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି।
It Can’t get Bigger than this ! 🔥🔥— Hockey India (@TheHockeyIndia) August 19, 2026
The Indian Men’s Team are ready to face Pakistan in a crucial Pool D clash at the FIH Hockey World Cup Belgium & Netherlands 2026. 🏑🏆
📺 Star Sports Select 2 (SD+HD) + Khel & JioHotstar + DD Sports (DD Free Dish)
⏰ 6:30 PM IST… pic.twitter.com/xHJUl3pbv5
କ’ଣ କହୁଛି ନିୟମ?
କ୍ରିକେଟ୍ ଭଳି ହକିରେ ମଧ୍ୟ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ କରମର୍ଦ୍ଦନ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରୁଥିବା କୌଣସି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନିୟମ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ ଏବଂ ପରେ ହାତ ମିଳାଇବା ଖେଳୁଆଡ଼ ମନୋଭାବ ସହ ଜଡ଼ିତ ଏକ ପାରମ୍ପରିକ ପ୍ରଥା ଅଟେ। ଯାହାକୁ ସାଧାରଣ ଖେଳୁଆଡ଼ ଭାବନା, ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ହକି ମହାସଂଘ (FIH) ଏବଂ ଅଲିମ୍ପିକ୍ ଚାର୍ଟରର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଅଧୀନରେ ଦେଖାଯାଏ।
ହକିରେ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ଏବଂ ନିୟମହ୍ୟାଣ୍ଡସେକ୍ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ନୁହେଁ
ଏଫ୍ଆଇଏଚ୍ର ଆଧିକାରିକ ନିୟମାବଳୀରେ ଏପରି କୌଣସି ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ନିୟମ ନାହିଁ, ଯାହା ଅଧୀନରେ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହାତ ମିଳାଇବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ହେବ କିମ୍ବା ଏପରି ନକଲେ କୌଣସି ଆଇନଗତ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିବ।
ଖେଳୁଆଡ଼ ଭାବନାର ପରମ୍ପରା: ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ ଲାଇନ୍-ଅପ୍, ହାତ ମିଳାଇବା ଏବଂ ହାଇ-ଫାଇଭ୍ କରିବା ଖେଳୁଆଡ଼ ମନୋଭାବ ଏବଂ ନିରପେକ୍ଷ ଖେଳ ସହ ଜଡ଼ିତ ପାରମ୍ପରିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଏକ ଅଂଶ ଅଟେ।
ହକି ଇଣ୍ଡିଆର ଆଭିମୁଖ୍ୟ: ହକି ଇଣ୍ଡିଆ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ, ଏହା ଅଲିମ୍ପିକ୍ ଚାର୍ଟରର ସିଦ୍ଧାନ୍ତଗୁଡ଼ିକୁ ପାଳନ କରେ ଏବଂ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ବିରୋଧୀ ଦଳର ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା କିମ୍ବା ମିଳାମିଶା କରିବାରୁ ଅଟକାଏ ନାହିଁ।
ଭାରତର ପୂର୍ବତନ ଖେଳାଳି ରୋମିଓ ଜେମ୍ସଙ୍କ ବୟାନ
ଭାରତର ପୂର୍ବତନ ଖେଳାଳି ରୋମିଓ ଜେମ୍ସ ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାମଲାକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ବଦଳରେ ପଡ଼ିଆରେ ନିଜ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ କହିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, "ଏହାକୁ ପଡ଼ିଆରେ ଦେଖାନ୍ତୁ। ପଡ଼ିଆରେ ନିଜର ସ୍ପଷ୍ଟ ମାନସିକତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ଅଧିକ ଗୋଲ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଜବାବ ଦିଅନ୍ତୁ। କେବଳ ଖେଳନ୍ତୁ, ପଡ଼ିଆ ବାହାରେ ବନ୍ଧୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ହାତ ମିଳାନ୍ତୁ। ହାତ ମିଳାଇବା ଦ୍ୱାରା କିଛି ଫରକ ପଡ଼େ ନାହିଁ। ପଡ଼ିଆରେ ୧୦୦ ପ୍ରତିଶତ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରୁହନ୍ତୁ।"
ହେଡ୍-ଟୁ-ହେଡ୍ ରେକର୍ଡ
ଦୁଇ ଦଳ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୧୮୩ଟି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ପରସ୍ପରର ସାମ୍ନାସାମ୍ନି ହୋଇଛନ୍ତି। ପାକିସ୍ତାନ ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ୮୨ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଥିବା ବେଳେ ଭାରତକୁ ୬୯ଟି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ସଫଳତା ମିଳିଛି। ୩୨ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଡ୍ର’ ରହିଛି। ବିଶ୍ୱକପ୍ କଥା କହିଲେ, ଏଠାରେ ଭାରତର ପଲ୍ଲା ଭାରି ରହିଛି। ଦୁଇ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ୫ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ହୋଇଛି। ଯେଉଁଥିରୁ ଭାରତ ୩ଟି ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ୨ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଛି।
ଭାରତ ପାଇଁ କାହିଁକି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍?
ମ୍ୟାଚ୍ର ସମୀକରଣ ମଧ୍ୟ ବେଶ୍ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ଭାରତ ଯଦି ଆଜି ବିଜୟ ହାସଲ କରେ ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଉଣ୍ଡରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନର ବିଶ୍ୱକପ୍ ଅଭିଯାନ ଶେଷ ହୋଇଯିବ। ପାକିସ୍ତାନ ଯଦି ଜିତେ ତେବେ ଭାରତ ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଉଣ୍ଡ ଦୌଡ଼ରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିବ। ଏହାପରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଇଂଲଣ୍ଡ ଏବଂ ୱେଲ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ହେବାକୁ ଥିବା ମ୍ୟାଚ୍ର ଫଳାଫଳକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ହେବ। ମ୍ୟାଚ୍ ଡ୍ର’ ହେବା ସ୍ଥିତିରେ ଭାରତକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଉଣ୍ଡରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଇଂଲଣ୍ଡର ୱେଲ୍ସ ଉପରେ ବିଜୟ କିମ୍ବା ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଡ୍ର’ ହେବାର ଆଶା ରଖିବାକୁ ହେବ।