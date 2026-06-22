୪ ଦିନରେ ୨ଟି ମହାମୁକାବିଲା! ଭାରତ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଚଳିତ ସପ୍ତାହରେ ହେବ ଜୋରଦାର ଲଢ଼େଇ
IND vs PAK Schedule: ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ୨୩ ଜୁନରେ ଖେଳାଯିବ। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଭାରତୀୟ ସମୟ ସନ୍ଧ୍ୟା ୭ଟାରୁ ଖେଳାଯିବ।
Published : June 22, 2026 at 4:50 PM IST
India vs Pakistan: ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ମୁକାବିଲା ଯେକୌଣସି ଖେଳରେ ହେଉ ନା କାହିଁକି, ରୋମାଞ୍ଚ ଚରମ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚିଯାଏ। ନିକଟରେ ଆଇସିସି ମହିଳା ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ ରେ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଲଢ଼େଇ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ହକି ପ୍ରେମୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ଏକ ସୁଯୋଗ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି। FIH ପ୍ରୋ ଲିଗ୍ ୨୦୨୫-୨୬ ରେ ଭାରତୀୟ ପୁରୁଷ ହକି ଟିମ୍ର ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ ମହାମୁକାବିଲା ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କୁ ବେଶୀ ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି, କାହିଁକି ନା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏହି ସପ୍ତାହରେ ଚାରି ଦିନ ଭିତରେ ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ ଦୁଇ ଦୁଇ ଥର ଭିଡ଼ିବ।
କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ରଟରଡ୍ୟାମ୍ ଷ୍ଟେଜ୍ର ସମାପ୍ତି ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡକୁ ୩-୨ ରେ ହରାଇ ଏକ ସ୍ମରଣୀୟ ବିଜୟ ସହ କରିଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦଳ ନିଜ ଅଭିଯାନର ଶେଷ ଚାରିଟି ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ଲଣ୍ଡନ ପହଞ୍ଚୁଛି। ଯେଉଁଠାରେ ଭାରତର ସାମ୍ନା ଇଂଲଣ୍ଡ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ ହେବ। ଜୁନ୍ ୨୦୨୬ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନର ହକି ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମହତ୍ତ୍ୱ ରଖେ। ଏହି ମାସରେ ହିଁ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍କୁ ୭୦ ବର୍ଷ ପୂରଣ ହେଉଛି। ଭାରତ ୧୯୫୬ ମେଲବୋର୍ଣ୍ଣ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ ଫାଇନାଲରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ୧-୦ ରେ ହରାଇ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏହି ଐତିହାସିକ ମୁକାବିଲାରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଥିଲା।
ଏହା ପରେ ଦୁଇ ଦଳ ଆଉ ୧୮୨ ଥର ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି। ପରିସଂଖ୍ୟାନ ଉପରେ ନଜର ପକାଇଲେ ପାକିସ୍ତାନର ପଲ୍ଲା ସାମାନ୍ୟ ଭାରୀ ରହିଛି। ପାକିସ୍ତାନ ୮୪ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଥିବା ବେଳେ ଭାରତ ଖାତାରେ ୭୧ଟି ବିଜୟ ରହିଛି। ୨୮ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଡ୍ର’ ରହିଛି। ହେଲେ ନୂଆ ସମୟର କାହାଣୀ କିଛି ଅଲଗା କଥା କହୁଛି। ଭାରତ ବର୍ଷ ୨୦୦୦ ପରଠାରୁ ପାକିସ୍ତାନ ଉପରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିଛି। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତ ୪୧ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଥିବା ବେଳେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ୩୮ଟି ବିଜୟ ମିଳିଛି।
କେବେ ଏବଂ କେଉଁଠି ହେବ ଭାରତ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଲଢ଼େଇ
ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ୨୩ ଜୁନରେ ଖେଳାଯିବ। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଭାରତୀୟ ସମୟ ସନ୍ଧ୍ୟା ୭ଟାରୁ ଖେଳାଯିବ। ଲଣ୍ଡନର ଲି ଭ୍ୟାଲି ହକି ଏବଂ ଟେନିସ ସେଣ୍ଟରରେ ଦୁଇ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ଟକ୍କର ହେବ। ସେହିପରି ଦୁଇ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ୨୬ ଜୁନରେ ଏହି ସମାନ ଭେନ୍ୟୁରେ ଖେଳାଯିବ। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଭାରତୀୟ ସମୟ ରାତି ୧୦:୩୦ ରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏହି ସବୁ ମ୍ୟାଚ୍ର ଲାଇଭ୍ ଟେଲିକାଷ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ ସ୍ପୋର୍ଟସ ନେଟୱର୍କରେ ହେବ। ହକି ପ୍ରେମୀମାନେ ଟିଭିରେ ଷ୍ଟାର୍ ସ୍ପୋର୍ଟସ ସିଲେକ୍ଟ 2HD ଏବଂ ଷ୍ଟାର୍ ସ୍ପୋର୍ଟସ ସିଲେକ୍ଟରେ ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ ମ୍ୟାଚ୍ର ମଜା ନେଇପାରିବେ। ସେହିପରି ଲାଇଭ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ ଜିଓ ହଟଷ୍ଟାରରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ।
𝐃𝐔𝐒 𝐒𝐀𝐀𝐋 𝐊𝐀 𝐃𝐀𝐁𝐃𝐀𝐁𝐀! 🇮🇳🏑— Hockey India (@TheHockeyIndia) June 22, 2026
It’s now been a decade that India has not lost to Pakistan whenever the two traditional rivals faced off on the hockey pitch since 2016. 🔥
And the story is set to continue in London. 🇮🇳✨
⏭️ India 🆚 Pakistan in FIH Pro League
🗓️… pic.twitter.com/g5Onik3kHN
କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଶେଷ ଲଢ଼େଇ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୨୪ ରେ ହୋଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାୟ ଦୁଇ ବର୍ଷ ପରେ ଦୁଇ ଦଳ ପୁଣିଥରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ଦଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଚମତ୍କାର ଫର୍ମରେ ଅଛି ଏବଂ ନେଦରଲାଣ୍ଡ ଭଳି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦଳକୁ ହରାଇ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସରେ ଭରପୂର ରହିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟ ଏହି ହାଇ-ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ନିଜର ଛାପ ଛାଡ଼ିବା ଆଶାରେ ପଡ଼ିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇବ। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ହକି ପ୍ରେମୀମାନଙ୍କୁ ଆଗାମୀ ଚାରି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଏମିତି ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଯାହା ଉପରେ ଭାରତ ସମେତ ସାରା ବିଶ୍ୱର ନଜର ରହିବ।