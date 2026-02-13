ETV Bharat / sports

IND vs PAK: ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍‌ ମହାଲଢ଼େଇ: ପୁଣି ଥରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ, ଜାଣନ୍ତୁ କାହାର ପଲା ଭାରି?

IND vs PAK: କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ଅପେକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି। ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍‌ର ସବୁଠାରୁ ବହୁପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ମୁକାବିଲାରେ ଦୁଇ ପାରମ୍ପରିକ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଭାରତ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ରବିବାର ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି।

India vs Pakistan T20 World Cup
ରବିବାର ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : February 13, 2026 at 12:27 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

India vs Pakistan T20 World Cup: କ୍ରିକେଟ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି। ଚଳିତ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍‌ର ସବୁଠାରୁ ବହୁପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ମୁକାବିଲାରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଦୁଇ ପାରମ୍ପରିକ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଭାରତ ଓ ପାକିସ୍ତାନ। ଆସନ୍ତା ଫେବ୍ରୁଆରୀ ୧୫ ତାରିଖରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର କଲମ୍ବୋସ୍ଥିତ ଆର. ପ୍ରେମଦାସା ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଏହି ‘ହାଇ-ଭୋଲଟେଜ୍‌’ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ। ଗ୍ରୁପ୍‌-ଏ ର ଏହି ମ୍ୟାଚ୍‌ କୌଣସି ଫାଇନାଲ୍‌ ଠାରୁ କମ୍‌ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି।

ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ହେବ ମହାମୁକାବିଲା:

ଟଳିତ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍‌ ଭାରତ ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ମିଳିତ ଭାବେ ଆୟୋଜନ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ସୁରକ୍ଷା ଓ ରାଜନୈତିକ କାରଣରୁ ପାକିସ୍ତାନର ସମସ୍ତ ମ୍ୟାଚ୍ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। ଭାରତୀୟ ଦଳ ନିଜର ପ୍ରଥମ ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚ୍‌ ସ୍ୱଦେଶରେ ଖେଳିବା ପରେ ଏବେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଗସ୍ତ କରିଛି।

କ’ଣ କହୁଛି ହେଡ୍-ଟୁ-ହେଡ୍ ରେକର୍ଡ?

ଆମେ ଯଦି ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍‌ ଇତିହାସକୁ ଦେଖିବା, ତେବେ ଭାରତର ପଲା ବହୁତ ଭାରି ରହିଛି।

  • ମୋଟ ମ୍ୟାଚ୍: ୮
  • ଭାରତର ବିଜୟ: ୭
  • ପାକିସ୍ତାନର ବିଜୟ: ୧ (୨୦୨୧ ମସିହା)

ପରିସଂଖ୍ୟାନ ଅନୁଯାୟୀ ବିଶ୍ୱକପ୍‌ ଭଳି ବଡ଼ ମଞ୍ଚରେ ଭାରତ ସବୁବେଳେ ପାକିସ୍ତାନ ଉପରେ ଚାପ ବଜାୟ ରଖିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି।

ଟଳିତ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍‌ରେ ଦୁଇ ଦଳର କିପରି ରହିଛି ପ୍ରଦର୍ଶନ:

ବର୍ତ୍ତମାନର ଫର୍ମକୁ ଦେଖିଲେ ଉଭୟ ଦଳ ବେଶ୍ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସରେ ଅଛନ୍ତି। ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଭାରତ ପ୍ରଥମ ଦୁଇଟି ଯାକ ମ୍ୟାଚ୍‌ ଜିତି ସାରିଛି। ଦଳର ବ୍ୟାଟିଂ ସହ ବୋଲିଂ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟ ବେଶ୍ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଜଣାପଡୁଛି। ବିଶେଷ କରି ଜସପ୍ରୀତ ବୁମ୍ରା ଏବଂ ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂଙ୍କ ଘାତକ ବୋଲିଂ ବିରୋଧୀ ଦଳ ପାଇଁ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ସାଜିଛି।

ଅନ୍ୟପଟେ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଶେଷ ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତି ଭଲ ଲୟରେ ରହିଛି। ଶାହିନ ଆଫ୍ରିଦି ଓ ନସୀମ ଶାହାଙ୍କ ଯୋଡ଼ି ଭାରତୀୟ ବ୍ୟାଟରଙ୍କ ପାଇଁ କଡ଼ା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ଲଢ଼େଇ ବେଶ୍ ଜୋରଦାର ହେବାକୁ ଯାଉଛି।

କଲମ୍ବୋ ପିଚ୍ ରିପୋର୍ଟ:

କଲମ୍ବୋ ପିଚ୍ ସାଧାରଣତଃ ସ୍ପିନରମାନଙ୍କୁ ସହାୟତା କରିଥାଏ। ତେଣୁ ମଧ୍ୟଭାଗ ଓଭରରେ ସ୍ପିନରମାନଙ୍କ ଭୂମିକା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। ଯେଉଁ ଦଳ ଚାପକୁ ସଠିକ୍ ଭାବେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିବ, ବିଜୟର ମୁକୁଟ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ମିଳିବ।

କେବେ ଓ କେଉଁଠି ଦେଖିବେ ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ ମ୍ୟାଚ୍?

ଫେବ୍ରୁଆରୀ ୧୫ ତାରିଖରେ ଭାରତୀୟ ସମୟ ସନ୍ଧ୍ୟା ୬:୩୦ରେ ଟସ୍ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ରାତି ୭ଟାରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବ। କ୍ରିକେଟ ପ୍ରେମୀମାନେ ଏହି ରୋମାଞ୍ଚକର ମ୍ୟାଚ୍‌କୁ ଷ୍ଟାର୍ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ନେଟୱାର୍କ ଏବଂ ଜିଓ ହଟଷ୍ଟାର୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସିଧାପ୍ରସାରଣ ଦେଖିପାରିବେ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ:

ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍‌ରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଐତିହାସିକ ବିଜୟ; ନାମିବ୍ୟାକୁ ହରାଇ କଲା ଏହି ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ

T20 World Cup 2026: ପାକିସ୍ତାନକୁ ପଛରେ ପକାଇ ନମ୍ବର-୧ ହେଲା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ! ବଦଳିଲା ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲର ଚିତ୍ର

MS Dhoni: ଧୋନିଙ୍କୁ ୧୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଜମା କରିବାକୁ କାହିଁକି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ମାଡ୍ରାସ ହାଇକୋର୍ଟ? ଜାଣନ୍ତୁ ମାମଲା

TAGGED:

INDIA VS PAKISTAN T20 WORLD CUP
T20 WORLD CUP 2026
IND VS PAK HEAD TO HEAD
ଭାରତ ବନାମ ପାକିସ୍ତାନ ମ୍ୟାଚ୍
INDIA VS PAKISTAN HEAD TO HEAD

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.