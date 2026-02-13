IND vs PAK: ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ମହାଲଢ଼େଇ: ପୁଣି ଥରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ, ଜାଣନ୍ତୁ କାହାର ପଲା ଭାରି?
IND vs PAK: କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ଅପେକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି। ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ର ସବୁଠାରୁ ବହୁପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ମୁକାବିଲାରେ ଦୁଇ ପାରମ୍ପରିକ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଭାରତ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ରବିବାର ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି।
Published : February 13, 2026 at 12:27 PM IST
India vs Pakistan T20 World Cup: କ୍ରିକେଟ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି। ଚଳିତ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ର ସବୁଠାରୁ ବହୁପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ମୁକାବିଲାରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଦୁଇ ପାରମ୍ପରିକ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଭାରତ ଓ ପାକିସ୍ତାନ। ଆସନ୍ତା ଫେବ୍ରୁଆରୀ ୧୫ ତାରିଖରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର କଲମ୍ବୋସ୍ଥିତ ଆର. ପ୍ରେମଦାସା ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଏହି ‘ହାଇ-ଭୋଲଟେଜ୍’ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ। ଗ୍ରୁପ୍-ଏ ର ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ କୌଣସି ଫାଇନାଲ୍ ଠାରୁ କମ୍ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି।
ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ହେବ ମହାମୁକାବିଲା:
ଟଳିତ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଭାରତ ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ମିଳିତ ଭାବେ ଆୟୋଜନ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ସୁରକ୍ଷା ଓ ରାଜନୈତିକ କାରଣରୁ ପାକିସ୍ତାନର ସମସ୍ତ ମ୍ୟାଚ୍ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। ଭାରତୀୟ ଦଳ ନିଜର ପ୍ରଥମ ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚ୍ ସ୍ୱଦେଶରେ ଖେଳିବା ପରେ ଏବେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଗସ୍ତ କରିଛି।
କ’ଣ କହୁଛି ହେଡ୍-ଟୁ-ହେଡ୍ ରେକର୍ଡ?
ଆମେ ଯଦି ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଇତିହାସକୁ ଦେଖିବା, ତେବେ ଭାରତର ପଲା ବହୁତ ଭାରି ରହିଛି।
- ମୋଟ ମ୍ୟାଚ୍: ୮
- ଭାରତର ବିଜୟ: ୭
- ପାକିସ୍ତାନର ବିଜୟ: ୧ (୨୦୨୧ ମସିହା)
ପରିସଂଖ୍ୟାନ ଅନୁଯାୟୀ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଭଳି ବଡ଼ ମଞ୍ଚରେ ଭାରତ ସବୁବେଳେ ପାକିସ୍ତାନ ଉପରେ ଚାପ ବଜାୟ ରଖିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି।
India 🇮🇳 - 7— manzur shaban (@Manzurshaban123) February 13, 2026
Pakistan 🇵🇰 - 1
Will India convert it 8- 1 ? 😊#INDvsPAK #T20WorldCup pic.twitter.com/1SfIUgTxNo
ଟଳିତ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ଦୁଇ ଦଳର କିପରି ରହିଛି ପ୍ରଦର୍ଶନ:
ବର୍ତ୍ତମାନର ଫର୍ମକୁ ଦେଖିଲେ ଉଭୟ ଦଳ ବେଶ୍ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସରେ ଅଛନ୍ତି। ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଭାରତ ପ୍ରଥମ ଦୁଇଟି ଯାକ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତି ସାରିଛି। ଦଳର ବ୍ୟାଟିଂ ସହ ବୋଲିଂ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟ ବେଶ୍ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଜଣାପଡୁଛି। ବିଶେଷ କରି ଜସପ୍ରୀତ ବୁମ୍ରା ଏବଂ ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂଙ୍କ ଘାତକ ବୋଲିଂ ବିରୋଧୀ ଦଳ ପାଇଁ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ସାଜିଛି।
ଅନ୍ୟପଟେ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଶେଷ ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତି ଭଲ ଲୟରେ ରହିଛି। ଶାହିନ ଆଫ୍ରିଦି ଓ ନସୀମ ଶାହାଙ୍କ ଯୋଡ଼ି ଭାରତୀୟ ବ୍ୟାଟରଙ୍କ ପାଇଁ କଡ଼ା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ଲଢ଼େଇ ବେଶ୍ ଜୋରଦାର ହେବାକୁ ଯାଉଛି।
𝗜𝗡𝗧𝗘𝗡𝗦𝗜𝗧𝗬. 𝗣𝗥𝗘𝗦𝗦𝗨𝗥𝗘. 𝗘𝗫𝗣𝗘𝗖𝗧𝗔𝗧𝗜𝗢𝗡𝗦. Everything is 𝗛𝗜𝗚𝗛 when it’s 𝗜𝗡𝗗 𝘃𝘀 𝗣𝗔𝗞. 🔥— Star Sports (@StarSportsIndia) February 13, 2026
Skipper #SalmanAgha and other Pakistan players talk about the magnitude of the India-Pakistan rivalry! 💪👊
Watch ICC Men's #T20WorldCup 👉 #INDvPAK | SUN,… pic.twitter.com/5saGM9jDnC
କଲମ୍ବୋ ପିଚ୍ ରିପୋର୍ଟ:
କଲମ୍ବୋ ପିଚ୍ ସାଧାରଣତଃ ସ୍ପିନରମାନଙ୍କୁ ସହାୟତା କରିଥାଏ। ତେଣୁ ମଧ୍ୟଭାଗ ଓଭରରେ ସ୍ପିନରମାନଙ୍କ ଭୂମିକା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। ଯେଉଁ ଦଳ ଚାପକୁ ସଠିକ୍ ଭାବେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିବ, ବିଜୟର ମୁକୁଟ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ମିଳିବ।
କେବେ ଓ କେଉଁଠି ଦେଖିବେ ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ ମ୍ୟାଚ୍?
ଫେବ୍ରୁଆରୀ ୧୫ ତାରିଖରେ ଭାରତୀୟ ସମୟ ସନ୍ଧ୍ୟା ୬:୩୦ରେ ଟସ୍ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ରାତି ୭ଟାରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବ। କ୍ରିକେଟ ପ୍ରେମୀମାନେ ଏହି ରୋମାଞ୍ଚକର ମ୍ୟାଚ୍କୁ ଷ୍ଟାର୍ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ନେଟୱାର୍କ ଏବଂ ଜିଓ ହଟଷ୍ଟାର୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସିଧାପ୍ରସାରଣ ଦେଖିପାରିବେ।