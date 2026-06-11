ଇତିହାସ ରଚିବାଠାରୁ ମାତ୍ର ୧ ରନ୍ ଦୂରରେ ହରମନପ୍ରୀତ, ୧୪ ଜୁନରେ ବନାଇବେ ମହା-ରେକର୍ଡ!
Womens T20 World Cup 2026: ମହିଳା ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ ରେ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଜୁନ୍ ୧୪ରେ ହେବାକୁ ଥିବା ମୁକାବିଲା ବେଶ୍ ଐତିହାସିକ ହେବାକୁ ଯାଉଛି।
Published : June 11, 2026 at 2:20 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଭାରତୀୟ ମହିଳା କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳ ଜୁନ୍ ୧୪ ତାରିଖରେ ବର୍ମିଂହାମଠାରେ ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚ୍ରୁ ନିଜର ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଏହି ମହାମୁକାବିଲାରେ ଅଧିନାୟିକା ହରମନପ୍ରୀତ କୌର ଏକ ବଡ଼ କୀର୍ତ୍ତିମାନ ନିଜ ନାମରେ କରିପାରନ୍ତି। ମହିଳା ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିବା ଭାରତୀୟ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ହେବା ପାଇଁ ହରମନପ୍ରୀତଙ୍କୁ ମାତ୍ର ୧ ରନ୍ର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ ସେ ନିଜର ଖାତା ଖୋଲିବା ମାତ୍ରେ ଏହି ବଡ଼ ଭାରତୀୟ ରେକର୍ଡ ନିଜ ନାମରେ କରିନେବେ।
ମହିଳା ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ ରେ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଜୁନ୍ ୧୪ରେ ହେବାକୁ ଥିବା ମୁକାବିଲା ବେଶ୍ ଐତିହାସିକ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଅଧିନାୟିକା ହରମନପ୍ରୀତ କୌର ନିଜର ଖାତା ଖୋଲିବା ମାତ୍ରେ ଏକ ବଡ଼ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଯିବ। କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ମହିଳା ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ଭାରତ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ରନ୍ କରିବାର ରେକର୍ଡ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗ୍ମ ଭାବେ ମିତାଲି ରାଜ୍ ଏବଂ ହରମନପ୍ରୀତ କୌରଙ୍କ ନାମରେ ରହିଛି। ଦୁଇ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ଙ୍କ ଖାତାରେ ୭୨୬ ରନ୍ ଲେଖାଁଏ ରନ୍ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ବର୍ମିଂହାମରେ ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ ହରମନପ୍ରୀତ ନିଜର ପ୍ରଥମ ରନ୍ ନେବା ମାତ୍ରେ ମିତାଲି ରାଜ୍ଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇଦେବେ ଏବଂ ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଇତିହାସରେ ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ସଫଳ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ବନିଯିବେ।
1️⃣ day to go. 1️⃣ goal in mind.— Star Sports (@StarSportsIndia) June 11, 2026
Women's T20Is most experienced player, Harmanpreet Kaur, is ready for the big stage! 💪
🇮🇳's maiden ICC Women’s T20 World Cup title loading? 👀
ICC Women's #T20WorldCup 2026 | Starts 12th June & #INDvPAK 👉 SUN, 14th June, 6 PM pic.twitter.com/5l7RKIIZ2O
ହରମନ ୨୦୦ ରନ୍ଠାରୁ ମାତ୍ର ୬ ରନ୍ ଦୂରରେମହିଳା ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ ରେ ଭାରତ ଯେତେବେଳେ ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ ନିଜର ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିବ, ସେତେବେଳେ ଅଧିନାୟିକା ହରମନପ୍ରୀତ କୌରଙ୍କ ପାଖରେ ଇତିହାସ ରଚିବାର ଏକ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ରହିବ। ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ ମୈଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇବା ମାତ୍ରେ ହରମନପ୍ରୀତଙ୍କ ପ୍ରକୃତ ନଜର ତାଙ୍କର ଏକ ବଡ଼ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ରେକର୍ଡ ଉପରେ ରହିବ। ଏହା ସମେତ ହରମନପ୍ରୀତ ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷ ଟି-୨୦ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚରେ ନିଜର ୨୦୦ ରନ୍ ପୂରଣ କରିବା ଠାରୁ ମାତ୍ର ୬ ରନ୍ ଦୂରରେ ଅଛନ୍ତି। ସେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚିରପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ ୧୫ଟି ମ୍ୟାଚ୍ର ୧୨ଟି ପାଳିରେ ୧୯୪ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯଦି ସେ ଏହି ମହାମୁକାବିଲାରେ ମାତ୍ର ୬ ରନ୍ କରିନିଅନ୍ତି, ତେବେ ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷ ଟି-୨୦ ରେ ୨୦୦ ରନ୍ର ଆଙ୍କଡା ଛୁଇଁଥିବା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଖେଳାଳି ବନିଯିବେ।
Harmanpreet Kaur is among seven players to play in all editions of the women's T20 World Cup 🇮🇳 pic.twitter.com/4ywzQfa5mc— ESPNcricinfo (@ESPNcricinfo) June 10, 2026
ଭାରତୀୟ ମହିଳା କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳର ଅଧିନାୟିକା ହରମନପ୍ରୀତ କୌର ଚଳିତ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ଏକ ମହା-ରେକର୍ଡ କରିବା ସୀମାରେଖାରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି। ସେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ ମହିଳା କ୍ରିକେଟର ବନିଯିବେ, ଯାହାଙ୍କ ନାମରେ ୨୦୦ଟି ଟି-୨୦ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବାର ଅନନ୍ୟ ରେକର୍ଡ ରହିବ। ହରମନପ୍ରୀତ ଏହି ଐତିହାସିକ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବା ଠାରୁ ମାତ୍ର ୩ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଦୂରରେ ଅଛନ୍ତି। ଯଦି ତାଙ୍କର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତର ଟି-୨୦ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ କ୍ୟାରିୟର ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା, ତେବେ ସେ ୧୯୭ଟି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଦମଦାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ୪୦୭୫ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁଥିରେ ଗୋଟିଏ ଶତକ ଏବଂ ୧୭ଟି ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ସାମିଲ ଅଛି।