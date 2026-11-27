ଦ୍ୱିତୀୟ ଟେଷ୍ଟରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିବା ପରେ କାନ୍ଦୁଥିଲେ କି ମହମ୍ମଦ ସିରାଜ? ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଲେ କାର୍ତ୍ତିକ
IND vs NZ 2nd Test: ଦ୍ୱିତୀୟ ଟେଷ୍ଟର ଟସ୍ ପଡ଼ିବା ପରେ ମହମ୍ମଦ ସିରାଜ କଳା ଚଷମା ପିନ୍ଧି ପଡ଼ିଆରେ ବୁଲୁଥିବାର ନଜର ଆସିଥିଲେ।
Published : November 27, 2026 at 3:22 PM IST
Mohammed Siraj: ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ଦ୍ୱିତୀୟ ଟେଷ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ମହମ୍ମଦ ସିରାଜଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ ପ୍ଲେଇଂ-11 ରେ ସ୍ଥାନ ମିଳିନାହିଁ। କ୍ରାଇଷ୍ଟଚର୍ଚ୍ଚରେ ଖେଳାଯାଉଥିବା ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ସିରାଜଙ୍କୁ ଲଗାତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ବାହାରେ ବସିବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ଟିମ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ନେଇ କ୍ରିକେଟ୍ ଜଗତରେ ଏକ ନୂଆ ବିତର୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି।
ପୂର୍ବତନ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟର ମୂରଲୀ କାର୍ତ୍ତିକ ମଧ୍ୟ ସିରାଜଙ୍କୁ ଦଳରୁ ବାହାରେ ରଖିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ସେ ଲାଇଭ୍ ପ୍ରସାରଣ ସମୟରେ ସିରାଜଙ୍କୁ ଦେଖି ପଚାରିଥିଲେ ଯେ ଦଳରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିବା ପରେ ସେ ଭାବବିହ୍ୱଳ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି କି?
6 ବର୍ଷ ପରେ ଘଟିଛି ସମାନ ଘଟଣା
ଶୁକ୍ରବାର (27 ନଭେମ୍ବର) ଭାରତ ଏବଂ ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଟେଷ୍ଟର ଟସ୍ ପଡ଼ିବା ପରେ ପୁଣି ଥରେ ମହମ୍ମଦ ସିରାଜଙ୍କ ନାମ ପ୍ଲେଇଂ ଇଲେଭେନରେ ନଥିଲା। ଭାରତୀୟ ଅଧିନାୟକ ଶୁବମନ ଗିଲ୍ ଦ୍ରୁତ ବୋଲିଂ ଆକ୍ରମଣରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ପ୍ରସିଦ୍ଧ କ୍ରୀଷ୍ଣାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଗୁରନୁର ବରାରଙ୍କୁ ଟେଷ୍ଟ ଡେବ୍ୟୁ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ସିରାଜଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ପରିସ୍ଥିତି ଏଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ, କାରଣ ସେ ଗତ ଅନେକ ବର୍ଷ ଧରି ଭାରତୀୟ ଟେଷ୍ଟ ଦଳର ନିୟମିତ ସଦସ୍ୟ ରହିଆସିଛନ୍ତି।
No Siraj in the XI again! 👀 Our #ExtraaaInnings panel isn't mincing words about his omission. Watch the HERO VIDA India Tour of New Zealand, 2nd Test, LIVE NOW on Sony Sports Network TV channels & Sony LIV. #SonySportsNetwork #SonyLIV #NZvIND https://t.co/MGpL4RReX6— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) November 26, 2026
ସିରାଜଙ୍କ ଟେଷ୍ଟ ଡେବ୍ୟୁ ପରେ ଏହା ପ୍ରଥମ ଘଟଣା, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜର ଉଭୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିନାହିଁ। ବିଶେଷ କଥା ହେଉଛି ସିରାଜ ଚଳିତ ୱାର୍ଲ୍ଡ ଟେଷ୍ଟ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ଚକ୍ରରେ ଭାରତର ସର୍ବାଧିକ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିବା ବୋଲର ଅଟନ୍ତି। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ତାଙ୍କୁ ଲଗାତାର ଦୁଇଟି ଟେଷ୍ଟରୁ ବାଦ ଦେବା ନେଇ ଟିମ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିବାରେ ଲାଗିଛି।
ଦ୍ୱିତୀୟ ଟେଷ୍ଟରୁ ବାଦ ପଡ଼ିବା ପରେ ଭାବବିହ୍ୱଳ ହୋଇପଡ଼ିଲେ ସିରାଜ?
ଦ୍ୱିତୀୟ ଟେଷ୍ଟର ଟସ୍ ପଡ଼ିବା ପରେ ମହମ୍ମଦ ସିରାଜ କଳା ଚଷମା ପିନ୍ଧି ପଡ଼ିଆରେ ବୁଲୁଥିବାର ନଜର ଆସିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଚେହେରାର ହାବଭାବ ଦେଖି କମେଣ୍ଟ୍ରି କରୁଥିବା ପୂର୍ବତନ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟର ମୂରଲୀ କାର୍ତ୍ତିକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଥିଲେ ଯେ ଦଳରୁ ବାହାରେ ରହିବା ପରେ ସିରାଜ ଭାବବିହ୍ୱଳ ଅଛନ୍ତି କି?
ଲାଇଭ୍ ସମୟରେ କାର୍ତ୍ତିକ ପଚାରିଥିଲେ, 'ସିରାଜ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି କି?'
ସିରାଜ ଯଦିଓ କାନ୍ଦୁଥିବା ନେଇ କୌଣସି ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ପୁଷ୍ଟି ହୋଇନାହିଁ। କାର୍ତ୍ତିକଙ୍କ ଏହି ଟିପ୍ପଣୀ ପଡ଼ିଆରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ତାଙ୍କର ଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ ହାବଭାବକୁ ନେଇ ଥିଲା। ସିରାଜ ସେହି ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ, ଯିଏ ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଖେଳିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି। ମୂରଲୀ କାର୍ତ୍ତିକ ସିରାଜଙ୍କ ଏହି ଉତ୍ସାହକୁ ପ୍ରଶଂସା କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ କିଛି ଖେଳାଳି ଦଳରୁ ବାହାରେ ରହିଲେ ସହଜ ରୁହନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ କି କିଛି ଖେଳାଳି ଯେକୌଣସି ମତେ ପଡ଼ିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି।
କାର୍ତ୍ତିକଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ସିରାଜ ସେହିଭଳି ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି, ଯିଏ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଏବଂ ଅସୁବିଧା ସତ୍ତ୍ୱେ ନିଜର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅନେକ ସମୟରେ ଖେଳାଳିମାନେ ନିଜର କଷ୍ଟ ଲୁଚାଇ ଖେଳିବା ଜାରି ରଖନ୍ତି। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ କୌଣସି ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଲଗାତାର ଅଣଦେଖା କରାଯିବା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ କଷ୍ଟକର ହୋଇପାରେ।
🚨 MOHAMMED SIRAJ CRYING AND EMOTIONAL AFTER DROPPED FROM PLAYING11 IN 2ND TEST Vs NZ 🚨 Murali Kartik said 🗣️, "Because he is an emotional person. Obviously, it hurts. Look, we have all always played with players who are fine—some people are fine when you drop them, while some people just want to play, it doesn't matter to them. Whether there's pain in the leg, a headache, body ache, or shivering, they give their all. He seems like that kind of bowler. Because look, I don't know, sometimes you hide inside the hurt you must be feeling, because he was also benched in the ODIs. Even during the West Indies tour in India, he was only given a chance in the final match when nobody else was to be played—this hurts a player. And looking at the stats so far, I am surprised. For what reason... or else don't even keep him in the team then."— Cricket Central (@CricketCentrl) November 27, 2026
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ:
ସିରାଜଙ୍କୁ ଟେଷ୍ଟ ସ୍କ୍ୱାର୍ଡରେ ସାମିଲ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ହିଁ କ’ଣ ଥିଲା?
ମୂରଲୀ କାର୍ତ୍ତିକ ସିରାଜଙ୍କୁ ନେଇ ଟିମ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଟିମ୍ ପରିଚାଳନାକୁ ଲାଗୁଛି ଯେ ସିରାଜ ଭଲ ଫର୍ମରେ ନାହାଁନ୍ତି କିମ୍ବା ନେଟ୍ସରେ ତାଙ୍କର ବୋଲିଂ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ନୁହେଁ, ତେବେ ତାଙ୍କୁ ସ୍କ୍ୱାର୍ଡରେ ସାମିଲ କରି ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଯିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ହିଁ କ’ଣ ଥିଲା?
କାର୍ତ୍ତିକ ସିରାଜଙ୍କ ପୂର୍ବ ଚୟନକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଅସନ୍ତୋଷ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ସିରାଜଙ୍କୁ ଦିନିକିଆ ଦଳରୁ ବାହାରେ ରଖାଯାଇଥିଲା। ସେହିପରି ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ବିପକ୍ଷରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଶେଷ ବିକଳ୍ପ ଭାବରେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିଲା। ତାଙ୍କ ମତରେ ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଯେକୌଣସି ଖେଳାଳିଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେଇପାରେ।