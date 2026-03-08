ETV Bharat / sports

T20 World Cup Final: ଆଜି ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ ଭାରତ-ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ; କେମିତି ରହିବ ଅହମ୍ମଦାବାଦ ପିଚ୍ ଓ ପାଣିପାଗ?

T20 World Cup 2026 Final: ଆଜି ଅହମ୍ମଦାବାଦର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍‌ ୨୦୨୬ ର ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ।

IND vs NZ T20 World Cup 2026 Final
ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ ସମୟରେ କେମିତି ରହିବ ପାଣିପାଗ? (IANS)
IND vs NZ T20 World Cup 2026 Final: ଆଜି ଅହମ୍ମଦାବାଦର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍‌ ୨୦୨୬ ର ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ। ଏହି ହାଇ-ଭୋଲଟେଜ୍ ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଓ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ। ୨୦୨୩ ଦିନିକିଆ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଫାଇନାଲ୍‌ରେ ଏହି ପଡ଼ିଆରେ ଭାରତର ଯେଉଁ ଅଧୁରା ସ୍ୱପ୍ନ ରହିଯାଇଥିଲା, ଆଜି ତାକୁ ପୂରଣ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ରହିବେ ସୂର୍ଯ୍ୟବାହିନୀ।

ଭାରତ ପାଖରେ ଇତିହାସ ରଚିବାର ସୁଯୋଗ

ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଇତିହାସରେ ଭାରତ ଏଯାଏଁ କେବେ ବି ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡକୁ ହରାଇପାରି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆଜି କେବଳ ଟାଇଟଲ୍ ଜିତିବା ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହି ପୁରୁଣା ରେକର୍ଡକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ଭାରତ ପାଖରେ ଏକ ବଡ଼ ସୁଯୋଗ ରହିଛି। ସେମିଫାଇନାଲରେ ଇଂଲଣ୍ଡକୁ ୭ ରନରେ ହରାଇ ଫାଇନାଲରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିବା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏବେ ପୂରା ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସରେ ଅଛି। ଅନ୍ୟପଟେ, ଫିନ୍ ଆଲେନ୍‌ଙ୍କ ବିସ୍ଫୋରକ ଶତକ ବଳରେ ସାଉଥ୍ ଆଫ୍ରିକାକୁ ହରାଇ କିୱି ଦଳ ମଧ୍ୟ ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ରହିଛି।

କେମିତି ରହିବ ଅହମ୍ମଦାବାଦ ପିଚ୍?

ଅହମ୍ମଦାବାଦର ପିଚ୍ ସାଧାରଣତଃ ବ୍ୟାଟରମାନଙ୍କୁ ବେଶ୍ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଏଠାକାର ନାଲି ମାଟି ପିଚ୍‌ରେ ବଲ୍ ବ୍ୟାଟକୁ ଭଲ ଭାବେ ଆସୁଥିବାରୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଶଟ୍ ଖେଳିବା ସହଜ ହେବ। ଏଥିରୁ ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ଯେ ଆଜିର ଫାଇନାଲ୍ ଏକ 'ହାଇ-ସ୍କୋରିଂ' ମ୍ୟାଚ୍ ହେବ ଏବଂ ଦର୍ଶକମାନେ ଚୌକା-ଛକାର ବର୍ଷା ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ।

ଟସ୍‌ର ଭୂମିକା: ଫାଇନାଲ୍‌ରେ ଟସ୍ ଜିତିଥିବା ଦଳ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିପାରନ୍ତି, କାରଣ ବଡ଼ ସ୍କୋର କରି ପ୍ରତିପକ୍ଷ ଉପରେ ଚାପ ପକାଇବା ଏଠାରେ ଏକ ଭଲ ରଣନୀତି।

ପାଣିପାଗକୁ ନେଇ କ'ଣ ଅଛି ଅପଡେଟ୍?

Accuweather ଆପ୍ ଅନୁଯାୟୀ ରବିବାର ଅର୍ଥାତ୍ ୮ ମାର୍ଚ୍ଚରେ ସକାଳର ତାପମାତ୍ରା ୩୪ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ରହିବ ଏବଂ ପାଗ ଗରମ ଓ କୁହୁଡ଼ି ପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। ଅପରାହ୍ନରେ ତାପମାତ୍ରା ବଢ଼ି ୪୧ ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିପାରେ, ଯେତେବେଳେ କି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଏହା କମିଯାଇ ୨୯ ଡିଗ୍ରୀ ହୋଇଯିବ। ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ସମୟରେ ପାଗ ସଫା ଏବଂ ଗରମ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ଏବଂ ବର୍ଷାର କୌଣସି ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ।

ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ହୋଇଥିବା ୩ଟି ଫାଇନାଲ ମଧ୍ୟରୁ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ୨ଟି ଓ ଭାରତ ଗୋଟିଏ ମ୍ୟାଚରେ ଜିତିଛି। କିନ୍ତୁ ଆଜିର ମ୍ୟାଚ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ। ନିଜ ଘରୋଇ ମାଟିରେ ଏବଂ ଲକ୍ଷେରୁ ଅଧିକ ଦର୍ଶକଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଚତୁର୍ଥ ଆଇସିସି ଫାଇନାଲ ଲଢ଼େଇରେ ହିସାବ ବରାବର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ।

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

