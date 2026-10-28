ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍ ପୂର୍ବରୁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ବଡ଼ ଝଟ୍କା: ଦଳରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଲେ ଏହି ଷ୍ଟାର ବୋଲର
India vs New Zealand: ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଏକ ବଡ଼ ଝଟ୍କା ଲାଗିଛି।
Published : October 28, 2026 at 7:53 PM IST
India vs New Zealand ODI Series: ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଏକ ବଡ଼ ଝଟ୍କା ଲାଗିଛି। ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ପ୍ରସିଦ୍ଧ କ୍ରିଷ୍ଣା ହାମଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗ୍ ଆଘାତରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇପାରି ନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେ ପାଞ୍ଚ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍ରେ ଖେଳିପାରିବେ ନାହିଁ। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଭାରତ ଏବଂ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ସିରିଜ୍ ନଭେମ୍ବର 4 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ପ୍ରସିଦ୍ଧଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ଜମ୍ମୁ-କାଶ୍ମୀରର ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ଆକିବ୍ ନବୀଙ୍କୁ ଦଳରେ ସାମିଲ କରାଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ଯିଏକି ନିକଟରେ ଇଣ୍ଡିଆ ଏ ତରଫରୁ ଖେଳି ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ କରିଛନ୍ତି।
ପ୍ରସିଦ୍ଧ କ୍ରିଷ୍ଣା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଘାତରୁ ସୁସ୍ଥ ହେଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଫିଟ୍ନେସ୍ ଏବଂ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବା କ୍ଷମତାର ଆକଳନ କରିବା ପାଇଁ 1 ଏବଂ 2 ନଭେମ୍ବରରେ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ସ୍ଥିତ ସେଣ୍ଟର ଅଫ୍ ଏକ୍ସିଲେନ୍ସ ଅର୍ଥାତ୍ CoE ରେ ମ୍ୟାଚ୍ ସିମୁଲେସନ୍ ଏବଂ ଫିଟ୍ନେସ୍ ଟେଷ୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇଛି। ତେବେ ସେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ହେବେ ନାହିଁ।
News Alert! Pacer Prasidh Krishna all but ruled out of India's ODI series against New Zealand starting November 4: BCCI sources. https://t.co/DMjtV2k1QG— Press Trust of India (@PTI_News) October 28, 2026
BCCI ର ଏକ ସୂତ୍ର PTI କୁ କହିଛି ଯେ ପ୍ରସିଦ୍ଧଙ୍କ ସୁସ୍ଥ ହେବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଭଲ ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ଟିମ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଏବଂ ନ୍ୟାସନାଲ ସିଲେକ୍ସନ କମିଟି ତାଙ୍କୁ ତରବରିଆ ଭାବେ ପଡ଼ିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇବା ପକ୍ଷରେ ନାହାନ୍ତି। ଟିମ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଚାହୁଁଛି ଯେ ସେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫିଟ୍ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ, କାରଣ ଏହି ଫର୍ମାଟ୍ରେ ତାଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଧିକ ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି।
ସୂତ୍ରରୁ ପ୍ରକାଶ ଯେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଠିକ୍ ଭାବରେ ସୁସ୍ଥ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ସ୍ଥିତ ସେଣ୍ଟର ଅଫ୍ ଏକ୍ସିଲେନ୍ସରେ 1 ଏବଂ 2 ନଭେମ୍ବରରେ ତାଙ୍କର ମ୍ୟାଚ୍ ସିମୁଲେସନ୍ ଏବଂ ଫିଟ୍ନେସ୍ ଟେଷ୍ଟ ହେବାର ଅଛି। ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବି ଟିମ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଏବଂ ସିଲେକ୍ସନ କମିଟି ମନେକରନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କୁ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବା ଉଚିତ, କାରଣ ଦିନିକିଆ ତୁଳନାରେ ସେଠାରେ ତାଙ୍କର ଅଧିକ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ପ୍ରସିଦ୍ଧ କ୍ରିଷ୍ଣାଙ୍କୁ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ବିପକ୍ଷ ଘରୋଇ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍ ସମୟରେ ହାମଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗ୍ ଆଘାତ ଲାଗିଥିଲା। ସେବେଠାରୁ ସେ ପଡ଼ିଆରୁ ଦୂରରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜର ଫିଟ୍ନେସ୍ ଫେରି ପାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ଚଳାଇଛନ୍ତି।
🚨 UPDATE 🚨 Prasidh Krishna is scheduled to undergo match simulations at the CoE on November 1 and 2, putting his participation in the ODI series against New Zealand in serious doubt. Prasidh has been out since September 30 with a hamstring injury. He underwent a match simulation on October 22, and despite satisfactory clinical progress, he has reported some apprehension. #NZvIND— Cricbuzz (@cricbuzz) October 28, 2026
ଦିନିକିଆ ସିରିଜରେ ଆକିବ୍ ନବୀଙ୍କୁ ମିଳିପାରେ ସୁଯୋଗ
ପ୍ରସିଦ୍ଧଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ଜମ୍ମୁ-କାଶ୍ମୀରର ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ଆକିବ୍ ନବୀଙ୍କ ନାମ ଉପରେ ବିଚାର କରାଯାଇପାରେ। ସେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଏ ବିପକ୍ଷରେ ଲିଙ୍କନଠାରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଇଣ୍ଡିଆ ଏ ର ପ୍ରଥମ ଅନୌପଚାରିକ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ନିଜ ବୋଲିଂ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଏହି ପ୍ରଦର୍ଶନ ଚୟନକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଛି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କୁ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ସ୍ଥାନ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି।
ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ-ଭାରତ ଦିନିକିଆ ଓ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ସୂଚୀ:
|ମ୍ୟାଚ୍ (Match)
|ତାରିଖ (Date)
|ସ୍ଥାନ (Venue)
|୧ମ ଦିନିକିଆ
|୪ ନଭେମ୍ବର ୨୦୨୬
|ଅକ୍ଲାଣ୍ଡ
|୨ୟ ଦିନିକିଆ
|୭ ନଭେମ୍ବର ୨୦୨୬
|ୱେଲିଂଟନ
|୩ୟ ଦିନିକିଆ
|୧୦ ନଭେମ୍ବର ୨୦୨୬
|ହାମିଲଟନ
|୪ର୍ଥ ଦିନିକିଆ
|୧୩ ନଭେମ୍ବର ୨୦୨୬
|ମାଉଣ୍ଟ ମଙ୍ଗାନୁଇ
|୫ମ ଦିନିକିଆ
|୧୫ ନଭେମ୍ବର ୨୦୨୬
|ମାଉଣ୍ଟ ମଙ୍ଗାନୁଇ
|୧ମ ଟେଷ୍ଟ
|୧୯ ନଭେମ୍ବର ୨୦୨୬
|ୱେଲିଂଟନ
|୨ୟ ଟେଷ୍ଟ
|୨୭ ନଭେମ୍ବର ୨୦୨୬
|କ୍ରାଇଷ୍ଟଚର୍ଚ୍ଚ