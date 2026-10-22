କ୍ରାଇଷ୍ଟଚର୍ଚ୍ଚରେ ଇତିହାସ ରଚିଲା ଭାରତ, ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ମାଟିରେ କଲା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ରନ୍ ଚେଜ୍
IND vs NZ: ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳ ବିଜୟ ସହିତ ନିଜର ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଗସ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି।
Published : October 22, 2026 at 5:12 PM IST
IND vs NZ 1st T20: ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳ ବିଜୟ ସହିତ ନିଜର ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଗସ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। କ୍ରାଇଷ୍ଟଚର୍ଚ୍ଚର ହ୍ୟାଗ୍ଲି ଓଭାଲ୍ ମଇଦାନରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ପ୍ରଥମ ଟି୨୦ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ୨୨୬ ରନ୍ର ବିଶାଳ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ସଫଳତାର ସହ ପିଛା କରି ଇତିହାସ ରଚିଛି। ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ମାଟିରେ ଟି୨୦ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ରେ ଭାରତର ଏହା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ରନ୍ ଚେଜ୍।
ମ୍ୟାଚ୍ ବିଷୟରେ କହିଲେ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିବା ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଦଳ ଭାରତୀୟ ବୋଲରମାନଙ୍କୁ ଜୋରଦାର ପ୍ରହାର କରିଥିଲା ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ୨୦ ଓଭରରେ ୪ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ୨୨୫ ରନ୍ର ଏକ ବିଶାଳ ସ୍କୋର ଛିଡ଼ା କରିଥିଲା। ଘରୋଇ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଗ୍ଲେନ୍ ଫିଲିପ୍ସ ସର୍ବାଧିକ ରନ୍ କରିଥିଲେ। ସେ ୪୦ଟି ବଲ୍ର ସାମ୍ନା କରି ୮୨ ରନ୍ର ଏକ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଟ୍ରୁ ୮ଟି ଚୌକା ଓ ୩ଟି ଛକା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଫିନ୍ ଆଲେନ୍ ମଧ୍ୟ ଦ୍ରୁତ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ୨୪ଟି ବଲ୍ରେ ୪୫ ରନ୍ ଯୋଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ବେଭାନ୍ ଜାକବ୍ସ ମାତ୍ର ୧୬ଟି ବଲ୍ରେ ୩୧ ରନ୍ କରି ଦଳର ରନ୍ ଗତିକୁ ବଜାୟ ରଖିଥିଲେ। ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡର ବ୍ୟାଟରମାନେ ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ ଭାରତୀୟ ବୋଲରମାନଙ୍କ ଉପରେ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରି ରଖିଥିଲେ ଏବଂ ଏକ ବଡ଼ ସ୍କୋରରେ ପହଞ୍ଚିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ।
ଭାରତର ବୋଲିଂ ବିଷୟରେ କହିଲେ, ଭୁବନେଶ୍ୱର କୁମାର ୪ ଓଭର ବୋଲିଂ କରି ୪୯ ରନ୍ ଦେଇଥିଲେ। ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂହ ମଧ୍ୟ ନିଜ କୋଟାର ୪ ଓଭରରେ ୪୫ ରନ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି କେବେଳ ଗୋଟିଏ ୱିକେଟ୍ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ଅକ୍ଷର ପଟେଲଙ୍କ ବଲ୍ରେ ମଧ୍ୟ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡର ବ୍ୟାଟରମାନେ ପ୍ରଚୁର ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ। ଅକ୍ଷର ୪ ଓଭରରେ ୫୧ ରନ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟପଟେ ମୟଙ୍କ ଯାଦବ ଏବଂ ନୀତୀଶ କୁମାର ରେଡ୍ଡୀ ମଧ୍ୟ ନିଜ ନିଜର ୪ ଓଭର ବୋଲିଂରେ ୪୦ ରନ୍ ଲେଖାଁଏ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲେ।
A powerful batting display helps India chase down a target of 226 in the T20I series opener against New Zealand 💪 📝: https://t.co/IVpAEwsDMs https://t.co/mB6dCwDoqk— ICC (@ICC) October 22, 2026
ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ମିଳିଥିବା ୨୨୬ ରନ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟର ଜବାବରେ ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ୍ ଏବଂ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ଭାରତକୁ ଏକ ବିସ୍ଫୋରକ ଆରମ୍ଭ ଦେଇଥିଲେ। ପାୱାର-ପ୍ଲେ ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ସ୍କୋର ୯୦ ରନ୍ ପାର୍ କରିଯାଇଥିଲା। ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ୧୨ଟି ବଲ୍ରେ ୨୯ ରନ୍ କରିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଟ୍ରୁ ୨ଟି ଚୌକା ଓ ୩ଟି ଛକା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଦଳ ତିନି ନମ୍ବର ସ୍ଥାନରେ ତିଲକ ବର୍ମାଙ୍କୁ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ପଠାଇଥିଲା, ଯାହାକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହେଲା।
ତିଲକ ବର୍ମା ୧୧ଟି ବଲ୍ରେ ୬ ରନ୍ କରି ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ। ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ୍ ମଧ୍ୟ ୩୩ଟି ବଲ୍ରେ ୬୭ ରନ୍ର ଏକ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଇନିଂସ ଖେଳି ପଭିଲିୟନ ଫେରିଥିଲେ। ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବର ସ୍ଥାନରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ଆସିଥିବା ଇଶାନ କିଶନଙ୍କ ବ୍ୟାଟ୍ ମଧ୍ୟ ଚାଲିନଥିଲା। ସେ ମାତ୍ର ୧ ରନ୍ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ମ୍ୟାଚ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡର କବ୍ଜାକୁ ଚାଲିଯାଇଥିଲା।
Naman Dhir absolutely smokes that one! 😮💨 Watch the HERO VIDA India Tour of New Zealand, 1st T20I, LIVE NOW on Sony Sports Network TV channels, Sony LIV & Sony Vizha. #SonySportsNetwork #SonyLIV #SonyVizha #NZvIND https://t.co/Hi7sNJbPEp— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) October 22, 2026
ଏହା ପରେ ଭାରତ ନିଜ ବ୍ୟାଟିଂ କ୍ରମରେ ଆଉ ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲା। ଅକ୍ଷର ପଟେଲଙ୍କୁ ଉପର କ୍ରମରେ ବ୍ୟାଟିଂ ପାଇଁ ପଠାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେ ନିରାଶ କରିନଥିଲେ। ନମନ ଧୀର ଏବଂ ନୀତୀଶ କୁମାର ରେଡ୍ଡୀଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ଆସିଥିବା ଅକ୍ଷର ପଟେଲ ୧୪ଟି ବଲ୍ରେ ୨୪ ରନ୍ କରିଥିଲେ। ଶେଷ ଆଡ଼କୁ ନମନ ଧୀର ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡର ବୋଲିଂ ଆଟାକକୁ ଧୂଳି ଚଟାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଅଧିନାୟକ ଶ୍ରେୟସ ଆୟର ୨୮ଟି ବଲ୍ରେ ୪୨ ରନ୍ କରି ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ। ତଥାପି ନମନ ଧୀର ଦଳ ଉପରେ ଚାପକୁ ହାବି ହେବାକୁ ଦେଇନଥିଲେ। ନମନ ମାତ୍ର ୧୫ଟି ବଲ୍ରେ ୫ଟି ଚୌକା ଓ ୨ଟି ଛକା ସହାୟତାରେ ୪୨ ରନ୍ କରି ଅପରାଜିତ ରହିଥିଲେ। ନୀତୀଶ ରେଡ୍ଡୀ ୨ ରନ୍ କରି ଅପରାଜିତ ଫେରିଥିଲେ। ଏହିପରି ଭାବେ ଭାରତ ୨ଟି ବଲ୍ ବାକି ଥାଇ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତି ନେଇଥିଲା।