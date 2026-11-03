ଭାରତ ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡକୁ ବଡ଼ ଝଟ୍କା; ପ୍ରଥମ ଦିନିକିଆରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଲେ ଏହି ଷ୍ଟାର ଖେଳାଳି
IND vs NZ: ଭାରତ ଏବଂ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ 4 ନଭେମ୍ୱରରୁ ପାଞ୍ଚ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଆୟୋଜକ ଦଳ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡକୁ ଏକ ବଡ଼ ଝଟ୍କା ଲାଗିଛି।
Published : November 3, 2026 at 12:20 PM IST
India vs New Zealand: ଭାରତ ଏବଂ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ବୁଧବାରଠାରୁ (4 ନଭେମ୍ୱର) ପାଞ୍ଚ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଆୟୋଜକ ଦଳକୁ ଏକ ବଡ଼ ଝଟ୍କା ଲାଗିଛି। ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡର ଷ୍ଟାର ୱିକେଟ୍ କିପର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଡେଭନ୍ କନୱେ ଆହତ କାରଣରୁ ପ୍ରଥମ ଦିନିକିଆରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଇଡେନ୍ ପାର୍କରେ ଅଭ୍ୟାସ ଅଧିବେଶନ ସମୟରେ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ମ୍ୟାଟ୍ ହେନ୍ରିଙ୍କ ସହ ଧକ୍କା ହେବା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡରେ ଆଘାତ ଲାଗିଥିଲା। ଯାଞ୍ଚ ପରେ ତାଙ୍କର କନ୍କସନ୍ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି।
ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ କ୍ରିକେଟ୍ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଏହାର ସୂଚନା ଦେଇଛି। ଅଭ୍ୟାସ ସମୟରେ କନୱେ ଏବଂ ହେନ୍ରି କ୍ୟାଚ୍ ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ, ସେହି ସମୟରେ ଦୁଇ ଖେଳାଳିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଧକ୍କା ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏହି ଘଟଣାର ତୁରନ୍ତ ପରେ ମେଡିକାଲ୍ ଷ୍ଟାଫ୍ ଦୁହିଁଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା କରିଥିଲେ ଏବଂ ମୁଣ୍ଡର ଆଘାତ ସହ ଜଡ଼ିତ ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲେ।
ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ କ୍ରିକେଟ୍ ନିଜ ବୟାନରେ କହିଛି, "କନୱେଙ୍କୁ ଅଧିକ ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ହସ୍ପିଟାଲର ଜରୁରୀକାଳୀନ ବିଭାଗ (ଇମରଜେନ୍ସି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ) କୁ ନିଆଯାଇଥିଲା। ଯାଞ୍ଚରେ କନ୍କସନ୍ ହୋଇଥିବା ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଛି, ଯାହା କାରଣରୁ ସେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଭାରତ ବିପକ୍ଷରେ ହେବାକୁ ଥିବା ପ୍ରଥମ ଦିନିକିଆରେ ଖେଳିପାରିବେ ନାହିଁ।"
ବୋର୍ଡ ଏହା ମଧ୍ୟ ଜଣାଇଛି ଯେ ଦୁଇ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଉପରେ ନଜର ରଖାଯିବ ଏବଂ ଭାରତ ବିପକ୍ଷ ହିରୋ ୱିଡା ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍ରେ ସେମାନଙ୍କର ଆଗାମୀ ଉପଲବ୍ଧତା ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ରଖାଯିବ।
New Zealand batter out of India ODI series opener after training incident. More 👇 https://t.co/or4Ly8ZYzM— ICC (@ICC) November 3, 2026
କନୱେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡର ସେହି ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଆହତ କାରଣରୁ ଏହି ପାଞ୍ଚ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ମାର୍କ ଚାପମ୍ୟାନ ଏବଂ ରଚିନ ରବୀନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ଯଥାକ୍ରମେ ହାମଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗ୍ ଏବଂ କାନ୍ଧର ଆଘାତ ଯୋଗୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍ରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିସାରିଛନ୍ତି। ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଟିମ୍ ସାଇଫର୍ଟଙ୍କୁ କେବଳ ପ୍ରଥମ ଦୁଇଟି ଦିନିକିଆ ପାଇଁ ଦଳରେ ସାମିଲ କରିବାକୁ ବିଚାର କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସୋମବାର ଦିନ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ଦଳରେ ସ୍ଥାନ ଦିଆଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ କନୱେ ବାଦ୍ ପଡ଼ିବା କିୱି ଦଳର ଚିନ୍ତାକୁ ବଢ଼ାଇଦେଇଛି।
ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡର ଅଧିନାୟକ ମିଚେଲ ସାଣ୍ଟନର ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ କହିଛନ୍ତି, "ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଯେ ସାଇଫର୍ଟ ଆମ ଦଳରେ ବ୍ୟାକଅପ୍ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଅଟନ୍ତି। ଯଦି ଡେଭନ୍ ଉପଲବ୍ଧ ନ ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ସମ୍ଭବତଃ ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ସାଇଫର୍ଟଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ଏହା ନିରାଶାଜନକ। କନୱେ ଦିନିକିଆ କ୍ରିକେଟରେ ଜଣେ ବହୁତ ଭଲ ଖେଳାଳି। ଏହା ସେହି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ, ଯାହା କେବେ କେବେ ଘଟିଯାଏ।"
ଟି20 ସିରିଜ୍ ଜିତିବା ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍ ଖେଳିବ ଭାରତ
ଭାରତ ନିକଟରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡକୁ ପାଞ୍ଚ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟି20 ସିରିଜ୍ରେ 3-2 ରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁଇ ଦଳ ବୁଧବାର ଦିନ (4 ନଭେମ୍ୱର) ଅକଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଇଡେନ୍ ପାର୍କରେ ପ୍ରଥମ ଦିନିକିଆ ସହ 50 ଓଭର ବିଶିଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଭାରତୀୟ ଦଳରେ ରୋହିତ ଶର୍ମା ଏବଂ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ଏହି ସିରିଜରେ ଶୁବମନ ଗିଲ୍ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ତିନିଟି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଦଳର ଅଧିନାୟକତ୍ୱ କରିବେ, ଯେତେବେଳେ କି ଶ୍ରେୟସ ଆୟର ଶେଷ ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଦଳର ନେତୃତ୍ୱ ନେବେ।