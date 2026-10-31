IND vs NZ: ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍ ପୂର୍ବରୁ ଭାରତୀୟ ଦଳରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଏହି ଷ୍ଟାର ବୋଲରଙ୍କୁ ମିଳିଲା ସୁଯୋଗ
IND vs NZ: ପ୍ରସିଦ୍ଧ କ୍ରିଷ୍ଣା ଆହତ କାରଣରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ହୋଇପାରି ନାହାଁନ୍ତି।
Published : October 31, 2026 at 1:04 PM IST
IND vs NZ ODI Series: ଭାରତ ଏବଂ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ପାଞ୍ଚ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍ ଆସନ୍ତା ନଭେମ୍ବର 4 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ପରେ ରୋହିତ ଶର୍ମା ଏବଂ ବିରାଟ କୋହଲି ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ମାଟିରେ ଖେଳୁଥିବାର ନଜର ଆସିବେ। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଟି20 ସିରିଜ୍ ଜିତି ସାରିଛି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜିତିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ପଡ଼ିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇବ। ସିରିଜ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ବିସିସିଆଇ ଘୋଷଣା କରିଥିଲା ଯେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କ୍ରିଷ୍ଣା ଆହତ ହେବା କାରଣରୁ ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ୍ରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଆକିବ୍ ନବୀଙ୍କର ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ହୋଇଛି।
ପ୍ରସିଦ୍ଧ କ୍ରିଷ୍ଣା ଆହତ କାରଣରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ହୋଇପାରି ନାହାଁନ୍ତି। ଏହି କାରଣରୁ ବିସିସିଆଇ ତାଙ୍କୁ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍ରୁ ବାଦ୍ ଦେବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପ୍ରଥମ ତିନିଟି ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଦଳର ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ। ଯଦିଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଆକିବ୍ ନବୀଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ତିନିଟି ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଦଳରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ଆକିବ୍ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଚତୁର୍ଥ ଏବଂ ପଞ୍ଚମ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଞ୍ଚଟି ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ର ଅଂଶ ହେବେ।
ଘରୋଇ କ୍ରିକେଟରେ ଜମ୍ମୁ-କାଶ୍ମୀର ପାଇଁ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଆକିବ୍ ନବୀ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ନିଜ ସ୍ଥାନ ପକ୍କା କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ବିପକ୍ଷ ଦିନିକିଆ ସିରିଜରେ ଡେବ୍ୟୁ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିଲା। ହେଲେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଟି ଭୁଲିଯିବା ଭଳି ଥିଲା। ସେ 8.5 ଓଭରରେ 9.50 ଇକୋନୋମିରେ 84 ରନ୍ ବ୍ୟୟ କରିଥିଲେ। ଆକିବ୍ ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ୱିକେଟ୍ ନେବାରେ ସଫଳ ହୋଇନଥିଲେ। ତେବେ ଆକିବ୍ ମୁଖ୍ୟତଃ ଜଣେ ସୁଇଙ୍ଗ୍ ବୋଲର ଏବଂ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡର ପରିସ୍ଥିତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ହୋଇପାରେ। ଏଠାରେ ସେ ନିଜ ଦିନିକିଆ ପ୍ରଦର୍ଶନରେ ସୁଧାର ଆଣିପାରିବେ।
🚨 Pacer Auqib Nabi has been added to India's squad for the first three ODIs against New Zealand. Nabi was already picked for the last two ODIs and will now be part of the squad for the entire series. https://t.co/JfAIOmNgAF— Cricbuzz (@cricbuzz) October 31, 2026
ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ଭାରତର ଅପଡେଟେଡ୍ ସ୍କ୍ୱାଡ୍:
ପ୍ରଥମ ତିନିଟି ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସ୍କ୍ୱାଡ୍: ଶୁବମନ ଗିଲ୍ (ଅଧିନାୟକ), ରୋହିତ ଶର୍ମା, ବିରାଟ କୋହଲି, ଶ୍ରେୟସ ଆୟର (ଉପ-ଅଧିନାୟକ), କେ.ଏଲ୍. ରାହୁଲ (ୱିକେଟ୍ କିପର), ଅକ୍ଷର ପଟେଲ, ନମନ ଧୀର, ଅଂଶୁଲ କମ୍ବୋଜ, ଗୁରନୁର ବ୍ରାର୍, ଋତୁରାଜ ଗାୟକୱାଡ, ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂହ, ଇଶାନ କିଶନ (ୱିକେଟ୍ କିପର), ମହମ୍ମଦ ସିରାଜ, କୁଲଦୀପ ଯାଦବ, ନୀତିଶ କୁମାର ରେଡ୍ଡୀ (କେବଳ ପ୍ରଥମ ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ), ଆକିବ୍ ନବୀ।
🚨 News 🚨 Auqib Nabi added to #TeamIndia squad for first three ODIs vs New Zealand Details 🔽 | #NZvIND https://t.co/32rAdCiiDh— BCCI (@BCCI) October 31, 2026
ଚତୁର୍ଥ ଏବଂ ପଞ୍ଚମ ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସ୍କ୍ୱାଡ୍: ଶ୍ରେୟସ ଆୟର (ଅଧିନାୟକ), ରୋହିତ ଶର୍ମା, ବିରାଟ କୋହଲି, ତିଲକ ବର୍ମା, ଇଶାନ କିଷନ (ୱିକେଟ୍ କିପର ଏବଂ ଉପ-ଅଧିନାୟକ), ଅକ୍ଷର ପଟେଲ, ନମନ ଧୀର, ଆକିବ୍ ନବୀ, ଗୁରନୁର ବ୍ରାର୍, ଋତୁରାଜ ଗାୟକୱାଡ, ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂହ, କୁମାର କୁଶାଗ୍ର (ୱିକେଟ୍ କିପର), ମହମ୍ମଦ ସିରାଜ, ୟଶ ଠାକୁର, କୁଲଦୀପ ଯାଦବ।