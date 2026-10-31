IND vs NZ: କେବେ, କେଉଁଠି ଓ କେମିତି ମାଗଣାରେ ଦେଖିବେ ଭାରତ-ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ପଞ୍ଚମ ଟି20 ମ୍ୟାଚ୍
IND vs NZ 5th T20 Live: ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସିରିଜ୍ରେ 3-1 ରେ ଆଗୁଆ ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନ୍ତିମ ଟି20 ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତି ଦଳ ସକାରାତ୍ମକ ଭାବେ ସିରିଜ୍ ଶେଷ କରିବାକୁ ଚାହିଁବ।
Published : October 31, 2026 at 4:06 PM IST
IND vs NZ 5th T20I Live Streaming: ଭାରତ ଏବଂ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଟି20 ସିରିଜ୍ ରବିବାର (1 ଡିସେମ୍ୱର) ସମାପ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଦୁଇ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ଏହି 5 ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଶୃଙ୍ଖଳା ବେଶ୍ ରୋମାଞ୍ଚକର ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଛି। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସିରିଜ୍ରେ 3-1 ରେ ଆଗୁଆ ରହିଛି। ଭାରତ ସିରିଜ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ଜିତି ସାରିଛି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନ୍ତିମ ଟି20 ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତି ଦଳ ସକାରାତ୍ମକ ଭାବେ ସିରିଜ୍ ଶେଷ କରିବାକୁ ଚାହିଁବ। ଏହାପରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସିଧାସଳଖ ଡିସେମ୍ବର ଶେଷ ଆଡ଼କୁ ଟି20 ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳୁଥିବାର ନଜର ଆସିବ। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା, ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ ଓ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କ ଭଳି ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ଟିଭିରେ ଦେଖିବାର ଏହା ଶେଷ ସୁଯୋଗ ହେବ।
କେବେ ଏବଂ କେଉଁଠାରେ ହେବ ଭାରତ-ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ପଞ୍ଚମ ଟି20 ମ୍ୟାଚ୍?
ଭାରତ ଏବଂ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଶେଷ ଟି20 ମ୍ୟାଚ୍ 1 ନଭେମ୍ବର ଅର୍ଥାତ୍ ରବିବାର ଦିନ ଖେଳାଯିବ। ଦୁଇ ଦଳ ହାମିଲ୍ଟନ ସ୍ଥିତ ସେଡନ୍ ପାର୍କ କ୍ରିକେଟ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ। ଏହି ପଡ଼ିଆରେ 10 ରୁ 30 ହଜାର ଦର୍ଶକ ବସିବାର କ୍ଷମତା ରହିଛି।
କେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଭାରତ-ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ପଞ୍ଚମ ଟି20 ମ୍ୟାଚ୍?
ଭାରତ ଏବଂ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ପଞ୍ଚମ ଟି20 ମ୍ୟାଚ୍ ସ୍ଥାନୀୟ ସମୟ ଅନୁସାରେ ସନ୍ଧ୍ୟା 8ଟାରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଭାରତ ଏବଂ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡର ଟାଇମ୍ ଜୋନ୍ (ସମୟ) ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଛି। ଏହି କାରଣରୁ ଭାରତରେ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ମଧ୍ୟାହ୍ନ 12:30 ରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଶ୍ରେୟସ ଆୟର ଏବଂ ମିଚେଲ ସାଣ୍ଟନର୍ 12ଟାରେ ଟସ୍ ପାଇଁ ପଡ଼ିଆକୁ ଆସିବେ।
New Zealand managed to pull one back with a statement win 😮💨 Can the Men in Blue close out the T20Is on a high? 💙 Watch the HERO VIDA India Tour of New Zealand, 5th T20I on 1st November, 11:30am onwards LIVE on Sony Sports Network TV channels, Sony LIV & Sony Vizha. #SonySportsNetwork #SonyLIV #SonyVizha #NZvIND— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) October 30, 2026
କେଉଁଠାରେ ଦେଖିପାରିବେ ଭାରତ-ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ପଞ୍ଚମ ଟି20 ମ୍ୟାଚ୍?
ଭାରତ ଏବଂ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ପଞ୍ଚମ ଟି20 ମ୍ୟାଚ୍ ସୋନି ସ୍ପୋର୍ଟସ ନେଟୱର୍କର ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲଗୁଡ଼ିକରେ ଲାଇଭ୍ ଦେଖାଯାଇପାରିବ। ଇଂରାଜୀ ଏବଂ ହିନ୍ଦୀ ଭାଷାରେ ମ୍ୟାଚ୍ର କମେଣ୍ଟ୍ରି ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସୋନି ଲିଭ୍ (Sony LIV) ଆପ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ମୁକାବିଲାକୁ ଲାଇଭ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ କରାଯାଇପାରିବ।
ମାଗଣାରେ କେମିତି ଦେଖିପାରିବେ ଭାରତ-ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ପଞ୍ଚମ ଟି20 ମ୍ୟାଚ୍?
ଭାରତ ଏବଂ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ପଞ୍ଚମ ଟି20 ମ୍ୟାଚ୍ ଡିଡି ଫ୍ରି ଡିସ୍ରେ ଉପଲବ୍ଧ ଡିଡି ସ୍ପୋର୍ଟସ ଚ୍ୟାନେଲରେ ମାଗଣାରେ ଦେଖାଯାଇପାରିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଡିଟିଏଚ୍ (DTH) କିମ୍ବା କେବୁଲ୍ କନେକ୍ସନ ଅଛି, ତେବେ ଆପଣ ଡିଡି ସ୍ପୋର୍ଟସରେ ଗୋଟିଏ ବି ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ନକରି ମ୍ୟାଚ୍ ଲାଇଭ୍ ଦେଖିପାରିବେ।
🏏 न्यूजीलैंड के खिलाफ 3-1 की अजेय बढ़त के साथ सीरीज जीत चुकी टीम इंडिया की नजरें अब 4-1 से सीरीज खत्म करने पर हैं। 🏆 क्या भारतीय टीम दर्ज करेगी एक और जीत? अपना जवाब कमेंट में बताएं! 👇 #NZvIND #TeamIndia Video Credit : @BCCI https://t.co/KtiZ5rD0K8— Doordarshan Sports (@ddsportschannel) October 31, 2026
ଭାରତ ଏବଂ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡର ଟି20 ସ୍କ୍ୱାଡ୍:
ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଟି20 ସ୍କ୍ୱାଡ୍: ଶ୍ରେୟସ ଆୟର (ଅଧିନାୟକ), ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ (ୱିକେଟ୍ କିପର), ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା, ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ, ତିଲକ ବର୍ମା, ନୀତିଶ କୁମାର ରେଡ୍ଡୀ, ନମନ ଧୀର, ଇଶାନ କିଶନ, ଅକ୍ଷର ପଟେଲ, ଭୁବନେଶ୍ୱର କୁମାର, ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂହ, ପ୍ରିନ୍ସ ଯାଦବ, ଶିବମ ଦୁବେ, କୁଲଦୀପ ଯାଦବ, ବରୁଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ, କୁମାର କୁଶାଗ୍ର, ମୟଙ୍କ ଯାଦବ।
ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡର ଟି20 ସ୍କ୍ୱାଡ୍: ମିଚେଲ ସାଣ୍ଟନର୍ (ଅଧିନାୟକ), ଟ୍ରେଣ୍ଟ ସିଫର୍ଟ (ୱିକେଟ୍ କିପର), ଫିନ୍ ଆଲେନ୍, ଡେରିଲ୍ ମିଚେଲ, ଗ୍ଲେନ୍ ଫିଲିପ୍ସ, ବେଭନ ଜ୍ୟାକବ୍ସ, ମାଇକେଲ୍ ବ୍ରେସୱେଲ୍, ନାଥନ ସ୍ମିଥ୍, ଜ୍ୟାକବ୍ ଡଫି, କାଇଲ୍ ଜାମିସନ, ଆଡାମ ମିଲ୍ନେ, ବ୍ଲେୟାର ଟିକନର୍, ମ୍ୟାଥ୍ୟୁ ଫିସର, ଡେଭନ କନୱେ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ: