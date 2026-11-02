8 ନୂଆ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ନେଇ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ସହ ଲଢ଼ିବ ଭାରତ, 4 ନଭେମ୍ୱରରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଦିନିକିଆ ବ୍ୟାଟେଲ୍
IND vs NZ ODI Series: 4 ନଭେମ୍ବରରୁ ଭାରତ ଏବଂ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ 5 ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବ।
Published : November 2, 2026 at 5:07 PM IST
India vs New Zealand ODI Series: ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଗସ୍ତରେ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳ ପାଞ୍ଚ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟି20 ସିରିଜ୍କୁ 3-2 ରେ ନିଜ ନାମରେ କରିଛି। ଶ୍ରେୟସ ଆୟରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏହି ଟି20 ସିରିଜ୍କୁ କବ୍ଜା କରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍ ଜିତିବାକୁ ନେଇ ରହିଛି। 4 ନଭେମ୍ବରରୁ ଭାରତ ଏବଂ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ 5 ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଟି20 ଦଳ ତୁଳନାରେ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍ରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ 8 ଜଣ ନୂଆ ଖେଳାଳି ନଜର ଆସିବେ।
ଟି20 ସିରିଜ୍ ଖେଳିଥିବା ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ, ତିଲକ ବର୍ମା, ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା, ଶିବମ ଦୁବେ, ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ, ପ୍ରିନ୍ସ ଯାଦବ, ମୟଙ୍କ ଯାଦବ, ଭୁବନେଶ୍ୱର କୁମାର ଓ ବରୁଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍ରେ ଆକ୍ସନ୍ରେ ନଜର ଆସିବେ ନାହିଁ। ଏମାନଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଶୁବମନ ଗିଲ୍ଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱରେ ବିରାଟ କୋହଲି, ରୋହିତ ଶର୍ମା, ଋତୁରାଜ ଗାଏକ୍ୱାଡ୍, ଅଂଶୁଲ କମ୍ବୋଜ, କେ.ଏଲ୍. ରାହୁଲ, ଗୁରନୁର ବ୍ରାର୍ ଓ ମହମ୍ମଦ ସିରାଜ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍ରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ସହିତ ମୁକାବିଲା କରିବେ।
THE ROAR OF THE MEN IN BLUE RETURNS TO THE 50-OVER ARENA! 🔥 Rohit Sharma, Virat Kohli and Shubman Gill lead India's charge as the Men in Blue take on Mitchell Santner's Black Caps in the ODI series! ⚡ Watch the HERO VIDA India Tour of New Zealand 1st ODI on 4th Nov, 7:30 AM onwards, LIVE on Sony Sports Network TV channels & Sony LIV. #SonySportsNetwork #SonyLIV #NZvIND— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) November 2, 2026
ପାଞ୍ଚ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ବିସିସିଆଇ ତରଫରୁ ତିନିଟି ଦଳ ଘୋଷଣା କରିଛି। ପ୍ରଥମ ଦିନିକିଆ ପାଇଁ ଅଲଗା ଦଳ ରହିଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଓ ତୃତୀୟ ଦିନିକିଆ ପାଇଁ ଅଲଗା ଦଳ ରହିଛି। ସେହିପରି ଚତୁର୍ଥ ଏବଂ ପଞ୍ଚମ ଦିନିକିଆ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅଲଗା ଦଳ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଥମ ତିନିଟି ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଶୁବମନ ଗିଲ୍ ଅଧିନାୟକତ୍ୱ କରିବେ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଚତୁର୍ଥ ଏବଂ ପଞ୍ଚମ ଦିନିକିଆରେ ଶ୍ରେୟସ ଆୟର ଦଳର ନେତୃତ୍ୱ ନେବେ।
ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ପ୍ରଥମ ଦିନିକିଆ ପାଇଁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସ୍କ୍ୱାର୍ଡ:
ଶୁବମନ ଗିଲ୍ (ଅଧିନାୟକ), ରୋହିତ ଶର୍ମା, ବିରାଟ କୋହଲି, ଶ୍ରେୟସ ଆୟର, ନମନ ଧୀର, ଋତୁରାଜ ଗାଏକ୍ୱାଡ୍, ନୀତିଶ କୁମାର ରେଡ୍ଡୀ, ଅକ୍ଷର ପଟେଲ, ଅଂଶୁଲ କମ୍ବୋଜ, କେ.ଏଲ୍. ରାହୁଲ, ଇଶାନ କିଶନ, ଗୁରନୁର ବ୍ରାର୍, ମହମ୍ମଦ ସିରାଜ, ଆକିବ ନବୀ ଡାର୍, ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂହ ଏବଂ କୁଲଦୀପ ଯାଦବ।
Virat Kohli has given us plenty of batting gems on New Zealand soil. Now, the King is ready to add another chapter as he returns for the ODI series! 🔥 Watch the HERO VIDA India Tour of New Zealand 1st ODI on 4th Nov, 7:30 AM onwards, LIVE on Sony Sports Network TV channels, Sony LIV & Sony Vizha #SonySportsNetwork #SonyLIV #SonyVizha #NZvIND— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) November 1, 2026
ଦ୍ୱିତୀୟ ଏବଂ ତୃତୀୟ ଦିନିକିଆ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଦଳ:
ଶୁବମନ ଗିଲ୍ (ଅଧିନାୟକ), ରୋହିତ ଶର୍ମା, ବିରାଟ କୋହଲି, ଶ୍ରେୟସ ଆୟର, ନମନ ଧୀର, ଋତୁରାଜ ଗାଏକ୍ୱାଡ୍, ଅକ୍ଷର ପଟେଲ, ଅଂଶୁଲ କମ୍ବୋଜ, କେ.ଏଲ୍. ରାହୁଲ, ଇଶାନ କିଶନ, ଗୁରନୁର ବ୍ରାର୍, ମହମ୍ମଦ ସିରାଜ, ଆକିବ ନବୀ ଡାର୍, ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂହ ଏବଂ କୁଲଦୀପ ଯାଦବ।
ଚତୁର୍ଥ ଏବଂ ପଞ୍ଚମ ଦିନିକିଆ ପାଇଁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ:
ଶ୍ରେୟସ ଆୟର (ଅଧିନାୟକ), ରୋହିତ ଶର୍ମା, ବିରାଟ କୋହଲି, ତିଲକ ବର୍ମା, ନମନ ଧୀର, ଋତୁରାଜ ଗାଏକ୍ୱାଡ୍, ଅକ୍ଷର ପଟେଲ, ଇଶାନ କିଶନ, କୁମାର କୁଶାଗ୍ର, ଆକିବ ନବୀ ଡାର୍, ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂହ, ଯଶ ଠାକୁର, ଗୁରନୁର ବ୍ରାର୍, ମହମ୍ମଦ ସିରାଜ ଏବଂ କୁଲଦୀପ ଯାଦବ।
ଭାରତ ଏବଂ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡର ପାଞ୍ଚ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚୀ:
|ମ୍ୟାଚ୍
|ତାରିଖ
|ସ୍ଥାନ
|ସମୟ (IST)
|ପ୍ରଥମ ଦିନିକିଆ
|4 ନଭେମ୍ବର 2026
|ଇଡେନ ପାର୍କ, ଅକଲ୍ୟାଣ୍ଡ
|ସକାଳ 7:30
|ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନିକିଆ
|7 ନଭେମ୍ବର 2026
|ହେନ୍ରୀ ଷ୍ଟାଡିୟମ, ୱେଲିଂଟନ
|ସକାଳ 7:30
|ତୃତୀୟ ଦିନିକିଆ
|10 ନଭେମ୍ବର 2026
|ସେଡନ ପାର୍କ, ହାମିଲଟନ
|ସକାଳ 7:30
|ଚତୁର୍ଥ ଦିନିକିଆ
|13 ନଭେମ୍ବର 2026
|ବେ ଓଭାଲ, ମାଉଣ୍ଟ ମାଉଙ୍ଗାନୁଇ
|ସକାଳ 7:30
|ପଞ୍ଚମ ଦିନିକିଆ
|15 ନଭେମ୍ବର 2026
|ବେ ଓଭାଲ, ମାଉଣ୍ଟ ମାଉଙ୍ଗାନୁଇ
|ସକାଳ 7:30