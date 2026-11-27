IND vs NZ 2nd Test: ପ୍ରଥମ ଦିନରେ କଡ଼ା ଟକ୍କର, ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ 246/5; ଆକାଶ ଦୀପଙ୍କୁ 2 ୱିକେଟ୍
IND vs NZ 2nd Test: ପ୍ରଥମ ଦିନ ଖେଳ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ନିଜର ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ 5 ୱିକେଟ୍ ହରାଇ 246 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଛି।
Published : November 27, 2026 at 12:08 PM IST
IND vs NZ 2nd Test Day 1: ଭାରତ ଏବଂ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଦୁଇ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜର ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଚର୍ଚ୍ଚର ହେଗଲି ଓଭାଲଠାରେ ଖେଳାଯାଉଛି। ପ୍ରଥମ ଦିନ (ନଭେମ୍ବର 27) ଖେଳ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ନିଜର ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ 5 ୱିକେଟ୍ ହରାଇ 246 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଛି। ଟମ୍ ବ୍ଲଣ୍ଡେଲ୍ 53 ରନ୍ ଏବଂ ଗ୍ଲେନ୍ ଫିଲିପ୍ସ 36 ରନ୍ କରି ଅପରାଜିତ ଅଛନ୍ତି। ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଷଷ୍ଠ ୱିକେଟ୍ ପାଇଁ 62 ରନ୍ର ପାର୍ଟନରସିପ୍ ହୋଇସାରିଛି।
ଦ୍ୱିତୀୟ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଅଧିନାୟକ ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ ଟସ୍ ଜିତି ପ୍ରଥମେ ବୋଲିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ପ୍ରସିଦ୍ଧ କ୍ରୀଷ୍ଣାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଗୁରନୁର ବ୍ରାର ଖେଳୁଛନ୍ତି। ବ୍ରାରଙ୍କର ଏହା ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଅଟେ।ଗୁରନୁର ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ସଠିକ୍ ପ୍ରମାଣିତ କରି ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡକୁ ପ୍ରଥମ ଝଟକା ଦେଇଥିଲେ। ସେ ଡେଭନ୍ କନୱେଙ୍କୁ ଏଲବିଡବ୍ଲୁ (LBW) ଆଉଟ୍ କରିଥିଲେ। ଆଉଟ୍ ହେବା ପୂର୍ବରୁ କନୱେ ଅଧିନାୟକ ଟମ୍ ଲାଥାମଙ୍କ ସହ 77 ରନ୍ର ଓପନିଂ ପାର୍ଟନରସିପ୍ କରିଥିଲେ। କନୱେ 79ଟି ବଲ୍ରେ ଚାରିଟି ଚୌକା ସହାୟତାରେ 31 ରନ୍ କରି ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ।
ଏକ ସମୟରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ବହୁତ ମଜବୁତ ସ୍ଥିତିରେ ଥିଲା ଏବଂ 110 ରନ୍ ସ୍କୋର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବଳ ଗୋଟିଏ ୱିକେଟ୍ ହରାଇଥିଲା। 110 ରନ୍ ସ୍କୋରରେ ହିଁ କିୱି ଦଳ ଦ୍ୱିତୀୟ, ତୃତୀୟ ଓ ଚତୁର୍ଥ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ଦେଇଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ଆକାଶଦୀପ ଟମ୍ ଲାଥାମଙ୍କୁ 59 ରନ୍ ସ୍କୋରରେ ଆଉଟ୍ କରିଥିଲେ। ଏହା'ପରେ ଅଂଶୁଲ କମ୍ବୋଜ ନିଜର ଯାଦୁ ଦେଖାଇଥିଲେ ଏବଂ ସେଟ୍ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ହେନରୀ ନିକୋଲ୍ସଙ୍କୁ ପ୍ୟାଭିଲିୟନ୍ ପଠାଇଥିଲେ। ରଚିନ୍ ରବୀନ୍ଦ୍ର 9ଟି ବଲ୍ର ସାମ୍ନା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଖାତା ମଧ୍ୟ ଖୋଲିପାରି ନଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆକାଶଦୀପ ନିଜର ଶିକାର ବନାଇଥିଲେ।
ପ୍ରଥମ ଦିନରେ କେବଳ ଦ୍ୱିତୀୟ ସେସନ୍ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ନାମରେ ରହିଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ 24 ଓଭର ବୋଲିଂ କରି ମାତ୍ର 54 ରନ୍ ଦେଇଥିଲା ଏବଂ 3ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲା। ପ୍ରଥମ 2ଟି ସେସନ୍ ପରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ବହୁତ ପଛରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା। ପ୍ରଥମ 2ଟି ସେସନରେ 50 ଓଭର ଖେଳିବା ପରେ କିୱି ଦଳ 131 ରନ୍ କରିପାରିଥିଲା ଏବଂ ନିଜର 4ଟି ୱିକେଟ୍ ହରାଇଥିଲା।
New Zealand hold their own after being asked to bat first in Christchurch 🏏 #WTC27 | 📝: https://t.co/9dCU1VoRJ9 https://t.co/61TphqdZTQ— ICC (@ICC) November 27, 2026
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ: ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟ୍ରେ ଯଶସ୍ୱୀ ଜୟସୱାଲଙ୍କ ବିରଳ କୀର୍ତ୍ତିମାନ
ତୃତୀୟ ସେସନରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ସ୍କୋରବୋର୍ଡକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇଥିଲା ଏବଂ 35 ଓଭରରେ 115 ରନ୍ ଯୋଡ଼ିବା ସହ କେବଳ ଗୋଟିଏ ୱିକେଟ୍ ହରାଇଥିଲା। ଟମ୍ ବ୍ଲଣ୍ଡେଲ୍ ଏବଂ ଗ୍ଲେନ୍ ଫିଲିପ୍ସଙ୍କ 62 ରନ୍ର ପାର୍ଟନରସିପ୍ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଦଳକୁ ଏହି ମୁକାବିଲାରେ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରାଇଥିଲେ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ: 317 ରନ୍ କରି ବି କାହିଁକି ହାରିଗଲା ଭାରତ? ପରାଜୟର ଅସଲ କାରଣ କହିଲେ ଅଧିନାୟକ ତିଲକ ବର୍ମା
ବୋଲିଂରେ ଭାରତ ତରଫରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆକାଶଦୀପ ସର୍ବାଧିକ 2ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅଂଶୁଲ କମ୍ବୋଜ, ୱାଶିଂଟନ୍ ସୁନ୍ଦର ଓ ଗୁରନୁର ବ୍ରାର ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ୱିକେଟ୍ ନେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଭାରତୀୟ ବୋଲିଂ ଆକ୍ରମଣର ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଥିବା ଯଶପ୍ରୀତ ବୁମ୍ରାଙ୍କୁ କୌଣସି ସଫଳତା ମିଳି ପାରିନାହିଁ।