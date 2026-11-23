IND vs NZ: ଭାରତକୁ ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିଲା କ୍ୟାଚ୍ ଡ୍ରପ୍, ଡ୍ର’ରେ ଶେଷ ହେଲା ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟ
IND vs NZ 1st Test: ଭାରତ ଏବଂ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଡ୍ର’ ହୋଇଛି।
Published : November 23, 2026 at 10:44 AM IST
India vs New Zealand 1st Test: ଭାରତ ଏବଂ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ୱେଲିଂଟନ୍ ଟେଷ୍ଟ ଡ୍ର’ରେ ଶେଷ ହୋଇଛି। ମ୍ୟାଚ୍ ଶେଷ କରିବାକୁ ଯେତେବେଳେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଭାରତକୁ ବିଜୟ ପାଇଁ ପାଞ୍ଚଟି ୱିକେଟ୍ ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା ଏବଂ ୧୫ ଓଭର ବାକି ରହିଥିଲା। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ମ୍ୟାଚ୍କୁ ଡ୍ର’ରେ ଶେଷ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା। ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସରେ ଚମତ୍କାର ସଂଘର୍ଷ କରି ଭାରତୀୟ ବୋଲରମାନଙ୍କୁ ୱିକେଟ୍ ଦେଇ ନଥିଲା। ଏହିପରି ଭାବରେ ଭାରତ ହାତରୁ ବିଜୟର ସୁଯୋଗ ଖସି ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଟେଷ୍ଟ ବଞ୍ଚାଇବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲା।
ୱେଲିଂଟନ୍ ଟେଷ୍ଟର ପଞ୍ଚମ ଦିନରେ ଡାରିଲ୍ ମିଚେଲ ଏବଂ ଗ୍ଲେନ୍ ଫିଲିପ୍ସ ଭାରତୀୟ ବୋଲରମାନଙ୍କୁ ୱିକେଟ୍ ପାଇଁ କଲବଲ କରିଦେଇଥିଲେ। ଉଭୟ ମିଶି 258ଟି ବଲ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତୀୟ ବୋଲରମାନଙ୍କର ସାମ୍ନା କରିଥିଲେ ଏବଂ 63 ରନ୍ ଯୋଡ଼ିଥିଲେ। ମିଚେଲ 186 ବଲ୍ରେ ଚାରିଟି ଚୌକା ଓ ଗୋଟିଏ ଛକା ସହାୟତାରେ 49 ରନ୍ ଏବଂ ଗ୍ଲେନ୍ ଫିଲିପ୍ସ 126 ବଲ୍ରେ ଦୁଇଟି ଚୌକା ସହାୟତାରେ 26 ରନ୍ କରି ଅପରାଜିତ ରହିଥିଲେ। ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ 120 ଓଭରରେ ପାଞ୍ଚ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ 239 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲା। ପଞ୍ଚମ ଦିନରେ ମୋଟ 15 ଓଭରର ଖେଳ ବାକି ଥିଲା। ଏହାପରେ ଅମ୍ପାୟାରମାନେ ଉଭୟ ଦଳର ଅଧିନାୟକଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପଚାରିଥିଲେ ଏବଂ ପରେ ଉଭୟ ଦଳ ମ୍ୟାଚ୍କୁ ଡ୍ର’ରେ ଶେଷ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ।
ଭାରତ କରିଥିଲା ରେକର୍ଡ ରନ୍
ଟସ୍ ହାରି ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ନିଜର ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ 368 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲା। ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ 70 ରନ୍ରେ ପାଞ୍ଚଟି ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ଦେଇଥିଲା। ଏହାପରେ ହେନରୀ ନିକୋଲ୍ସଙ୍କ ଅପରାଜିତ 175 ରନ୍ ଏବଂ ଗ୍ଲେନ୍ ଫିଲିପ୍ସଙ୍କ 118 ରନ୍ ଦଳକୁ 368 ରନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚାଇଥିଲା। ଏହାର ଜବାବରେ ଭାରତ ନିଜର ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ ନଅ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ 720 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲା ଏବଂ ପାଳି ଘୋଷଣା କରିଥିଲା। କେ.ଏଲ୍. ରାହୁଲ 136 ରନ୍ ଏବଂ ଋଷଭ ପନ୍ତ 128 ରନ୍ର ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ। ସେହିପରି ଯଶସ୍ୱୀ ଜୟସୱାଲ 85 ରନ୍, ଦେବଦତ୍ତ ପାଡିକ୍କଲ 80 ରନ୍, ଅଧିନାୟକ ଶୁବମନ ଗିଲ 98 ରନ୍ ଏବଂ ଧ୍ରୁବ ଜୁରେଲ 78 ରନ୍ କରିଥିଲେ।
A draw it is in the Wellington Test. Both teams share the honours after a hard-fought contest. #TeamIndia will now aim to win the series in the 2nd #NZvIND Test in Christchurch 🇮🇳 Scorecard ▶️ https://t.co/SaMcNXtAVG https://t.co/GF8A2ALHbD— BCCI (@BCCI) November 23, 2026
ଭାରତ ତରଫରୁ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସାତିଟି ୱିକେଟ୍ ପାଇଁ 50+ ରନ୍ର ଭାଗିଦାରୀ ହୋଇଥିଲା। ଯାହା ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟ୍ ଇତିହାସରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଘଟିଛି। ଏହିପରି ଭାବରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସରେ ଭାରତ ପାଖରେ 352 ରନ୍ର ଅଗ୍ରଣୀ ଥିଲା। ଭାରତର ନଜର ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡକୁ ଇନିଂସ ବ୍ୟବଧାନରେ ହରାଇବା ଉପରେ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବୋଧହୁଏ ପାଳି ଘୋଷଣା କରିବାରେ ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଗଲା।
ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ପଞ୍ଚମ ଦିନରେ ଦୁଇ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ 119 ରନ୍ରୁ ଆଗକୁ ଖେଳିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ଭାରତକୁ ଡେଭନ୍ କନୱେଙ୍କ ରୂପରେ ପ୍ରଥମ ସଫଳତା ମିଳିଥିଲା। କନୱେ 165 ବଲ୍ରେ ସାତଟି ଚୌକା ସହାୟତାରେ 65 ରନ୍ କରି ସୁନ୍ଦରଙ୍କ ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ରଚିନ୍ ରବୀନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କ୍ରୀଷ୍ଣା ଧ୍ରୁବ ଜୁରେଲଙ୍କ ହାତରେ କ୍ୟାଚ୍ କରାଇଥିଲେ। ରଚିନ୍ 129 ବଲ୍ରେ ଚାରୋଟି ଚୌକା ସହାୟତାରେ 37 ରନ୍ କରିପାରିଥିଲେ। ଟମ୍ ବ୍ଲଣ୍ଡେଲଙ୍କୁ ଅଂଶୁଲ କମ୍ବୋଜ ୱିକେଟକିପର ପନ୍ତଙ୍କ ହାତରେ କ୍ୟାଚ୍ କରାଇଥିଲେ। ବ୍ଲଣ୍ଡେଲ 15 ରନ୍ କରିପାରିଥିଲେ। ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କୃଷ୍ଣା ଦୁଇଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ। ସେହିପରି ବୁମରାହ, କମ୍ବୋଜ ଏବଂ ସୁନ୍ଦରଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ୱିକେଟ୍ ମିଳିଥିଲା।
A resolute batting display from New Zealand denies India victory in Wellington 👊 #WTC27 📲 https://t.co/R4zvuSfbyN https://t.co/8ksmYEfbzu— ICC (@ICC) November 23, 2026
ଭାରତକୁ ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିଲା କ୍ୟାଚ୍ ଡ୍ରପ୍
ଭାରତକୁ ପଞ୍ଚମ ଦିନିର ଦ୍ୱିତୀୟ ସେସନ୍ରେ ୱିକେଟ୍ ନେବାର ଅନେକ ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଦଳ ସେଗୁଡ଼ିକର ଫାଇଦା ଉଠାଇ ପାରିଲା ନାହିଁ। ଡାରିଲ୍ ମିଚେଲଙ୍କୁ ତିନିଥର ଜୀବନଦାନ ମିଳିଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ଆକାଶ ଦୀପ ରନ୍ ଆଉଟ୍ କରିବାର ଏକ ସହଜ ସୁଯୋଗ ହାତଛଡ଼ା କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କ୍ରୀଷ୍ଣା ଙ୍କ ବଲ୍ରେ ମିଚେଲଙ୍କ ବ୍ୟାଟ୍ର ଭିତର ଧାର ଲାଗି ବଲ୍ ଉପରକୁ ଉଠିଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଫରୱାର୍ଡ ସର୍ଟ ଲେଗ୍ରେ କୌଣସି ଫିଲ୍ଡର ଉପସ୍ଥିତ ନଥିଲେ। ପୁଣି ଅଂଶୁଲ କମ୍ବୋଜଙ୍କ ବଲ୍ ମିଚେଲଙ୍କ ଗ୍ଲୋଭସ୍ରେ ବାଜିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଦେବଦତ୍ତ ପାଡିକ୍କଲ ସେହି କଷ୍ଟକର କ୍ୟାଚ୍ ଧରିପାରି ନଥିଲେ। ଗ୍ଲେନ୍ ଫିଲିପ୍ସ ଏବଂ ଡାରିଲ୍ ମିଚେଲ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ଦ୍ୱିତୀୟ ନୂଆ ବଲ୍ର ଦୃଢ଼ତାର ସହ ସାମ୍ନା କରିଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ ଶତକ ହାସଲ କରିଥିବାରୁ ହେନରୀ ନିକୋଲ୍ସଙ୍କୁ ପ୍ଲେୟାର ଅଫ୍ ଦି ମ୍ୟାଚ୍ ବିବେଚିତ କରାଯାଇଛି।