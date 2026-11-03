IND vs NZ: ବଦିଳଲା ଭାରତ-ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ୍ ସମୟ; ଜାଣନ୍ତୁ କେମିତି ମାଗଣାରେ ଦେଖିବେ ଲାଇଭ୍
IND vs NZ 1st ODI: ଭାରତ-ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍ର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି।
Published : November 3, 2026 at 3:50 PM IST
IND vs NZ 1st ODI Live: ଭାରତ-ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍ର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ପାଞ୍ଚ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଏହି ସିରିଜ୍ର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ 4 ନଭେମ୍ବର ଅର୍ଥାତ୍ ବୁଧବାର ଦିନ ସକାଳେ ଅକଲାଣ୍ଡଠାରେ ଖେଳାଯିବ। ଏଥିପାଇଁ ଉଭୟ ଦଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ଦଳର ଅଧିନାୟକତ୍ୱ ପୁଣିଥରେ ଶୁବମନ ଗିଲ୍ ସମ୍ଭାଳୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଅନ୍ୟପଟେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡର ନେତୃତ୍ୱ ମିଚେଲ ସାଣ୍ଟନର ନେବେ। ତେବେ ମ୍ୟାଚ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଜାଣନ୍ତୁ ଆପଣ ଏହାକୁ କିପରି ମାଗଣାରେ ଦେଖିପାରିବେ।
କେଉଁଠାରେ ଦେଖିବେ ପାରିବେ ଭାରତ-ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ ମ୍ୟାଚ୍?
ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳର ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଗସ୍ତର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଅର୍ଥାତ୍ 5 ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟି20 ସିରିଜ୍କୁ ଭାରତ 3-2 ରେ ନିଜ ନାମରେ କରିଥିଲା। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସିରିଜ୍ର ମିଡିଆ ରାଇଟ୍ସ ସୋନି ସ୍ପୋର୍ଟସ ନେଟୱର୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦି ଆପଣ ଟିଭିରେ ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସୋନି ସ୍ପୋର୍ଟସ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଯିବାକୁ ହେବ, ସେହିପରି ଯଦି ଆପଣ ମୋବାଇଲ୍ରେ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ସୋନି ଲିଭ୍ ଆପ୍କୁ ଯାଇପାରିବେ। ସ୍ମାର୍ଟ ଟିଭି, ଲାପଟପ୍ ଏବଂ ଟାବଲେଟ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସୋନି ଲିଭ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ନା କିଛି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସୋନି ଲିଭ୍ର ତ ସବ୍ସ୍କ୍ରିପସନ୍ ନେବାକୁ ହିଁ ହେବ। ଏହା ସହିତ ଯଦି ଟିଭିରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତେବେ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିମାସରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥାଏ।
“𝐎𝐇 𝐖𝐑𝐈𝐒𝐓𝐒, 𝐖𝐑𝐈𝐒𝐓𝐒! 𝐒𝐈𝐗! 𝐀𝐒 𝐄𝐀𝐒𝐘 𝐀𝐒 𝐘𝐎𝐔 𝐋𝐈𝐊𝐄.” 🎙️🪄 To make the most technically demanding stroke in cricket look like a casual flick of a feather 😮💨 Watch the HERO VIDA India Tour of New Zealand 1st ODI on 4th Nov, 7:30 AM onwards, LIVE on Sony Sports Network TV channels & Sony LIV. #SonySportsNetwork #SonyLIV #NZVIND— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) November 2, 2026
ମାଗଣାରେ କିପରି ଦେଖିବେ ଭାରତ-ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ୍?
ଆପଣ ଯଦି ବିନା କୌଣସି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଏହି ମ୍ୟାଚ୍କୁ ନିଜ ଟିଭିରେ ଲାଇଭ୍ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡିଡି ସ୍ପୋର୍ଟସ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ଡିଡି ଫ୍ରି ଡିସ୍ କନେକ୍ସନ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ବିନା କୌଣସି ଅତିରିକ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ବିନା ଏହି ମ୍ୟାଚ୍କୁ ଲାଇଭ୍ ଦେଖିପାରିବେ। କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ଯଦି ଡିଡି ଫ୍ରି ଡିସ୍ କନେକ୍ସନ ନଥିବ, ତେବେ ମ୍ୟାଚ୍ ମାଗଣାରେ ଦେଖାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏହି କନେକ୍ସନ ନେବା ସମୟରେ ହିଁ କିଛି ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥାଏ, ତା’ପରେ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ମାଗଣା ରହିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା କେବଳ ଟିଭିରେ ହିଁ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ଦୂରଦର୍ଶନ ପକ୍ଷରୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏହି ବିଷୟରେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି।
🏏 टी20I सीरीज 3-2 से जीतने के बाद #TeamIndia अब न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में अपना दम दिखाने के लिए तैयार है। 🔥 क्या भारतीय टीम जीत के साथ करेगी सीरीज का आगाज? 🇮🇳 #NZvIND @BCCI @ICC @ShubmanGill https://t.co/O4VJKLGzgG— Doordarshan Sports (@ddsportschannel) November 3, 2026
ବଦଳିଲା ଭାରତ-ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ମ୍ୟାଚ୍ ସମୟ:
ଭାରତ-ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଟି20 ସିରିଜ୍ର ସମସ୍ତ ପାଞ୍ଚଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଭାରତୀୟ ସମୟ ଅନୁସାରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ 12ଟା 30 ମିନିଟ୍ରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ୍ଗୁଡ଼ିକର ସମୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ ଅଟେ। ଅକଲାଣ୍ଡଠାରେ ଖେଳାଯିବାକୁ ଥିବା ପ୍ରଥମ ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ୍ କଥା ଯଦି କହିବା, ତେବେ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଭାରତୀୟ ସମୟ ଅନୁସାରେ ସକାଳ 7ଟା 30 ମିନିଟ୍ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ସେହିପରି ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ଟସ୍ ସକାଳ 7ଟାରେ ପଡ଼ିବ।
ପ୍ରଥମ ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ଉଭୟ ଦଳର ସାମ୍ଭାବ୍ୟ ଏକାଦଶ:
ଭାରତ: ରୋହିତ ଶର୍ମା, ଶୁବମନ ଗିଲ୍ (ଅଧିନାୟକ), ବିରାଟ କୋହଲି, ଶ୍ରେୟସ ଆୟର (ଉପ-ଅଧିନାୟକ), କେ.ଏଲ୍. ରାହୁଲ (ୱିକେଟ୍ କିପର), ଅକ୍ଷର ପଟେଲ, ନମନ ଧୀର/କୁଲଦୀପ ଯାଦବ, ନୀତିଶ କୁମାର ରେଡ୍ଡୀ, ମହମ୍ମଦ ସିରାଜ, ଗୁରନୁର ବରାର୍, ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂହ।
ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ: ଟିମ୍ ସିଫର୍ଟ, ୱିଲ୍ ୟଙ୍ଗ, ଡେରିଲ୍ ମିଚେଲ, ଟମ୍ ଲାଥାମ (ୱିକେଟ୍ କିପର), ଗ୍ଲେନ୍ ଫିଲିପ୍ସ, ମାଇକେଲ୍ ବ୍ରେସୱେଲ୍, ମିଚେଲ୍ ସାଣ୍ଟନର (ଅଧିନାୟକ), ନାଥନ୍ ସ୍ମିଥ୍, କାଇଲ୍ ଜାମିସନ୍, ଜାକବ୍ ଡଫି, ମ୍ୟାଟ୍ ହେନ୍ରୀ।