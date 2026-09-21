ETV Bharat / sports

IND vs JPN T20: ସୋନି କି ଜିଓ ନୁହେଁ, ଜାଣନ୍ତୁ କେଉଁ ଚ୍ୟାନେଲ୍‌ରେ ଦେଖିପାରିବ ଭାରତ-ଜାପାନ ମ୍ୟାଚ୍

IND vs JPN T20: ଭାରତ ଏବଂ ଜାପାନ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳ ଟି20 ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ପ୍ରଥମଥର ପାଇଁ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି।

India vs Japan T20 Match
ଭାରତ ବନାମ ଜାପାନ ଲାଇଭ୍ ମ୍ୟାଚ୍ (AFP)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : September 21, 2026 at 5:23 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

India vs Japan T20 Match: ଭାରତ ଏବଂ ଜାପାନ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳ ଟି20 ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ପ୍ରଥମଥର ପାଇଁ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏସିଆନ ଗେମ୍ସ ପାଇଁ ଶ୍ରେୟସ ଆୟରଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଜାପାନରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି। ଏସିଆନ ଗେମ୍ସରେ ଭାଗ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଜାପାନ ସହିତ ଏକ ଟି20 ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏଥିପାଇଁ ଉଭୟ ଦଳର ପ୍ରସ୍ତୁତ। ତେବେ ଜାଣନ୍ତୁ ଆପଣ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍‌କୁ ନିଜ ଟିଭି ଏବଂ ମୋବାଇଲ୍‌ରେ କିପରି ଲାଇଭ୍ ଦେଖିପାରିବେ।

ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଜାପାନ ସହିତ ଟି20 ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଅଧିନାୟକତ୍ୱ ଶ୍ରେୟସ ଆୟରଙ୍କ ହାତରେ ଅଛି ଏବଂ ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ସହି ଖେଳାଳି ମାନେ ନଜର ଆସିବେ, ଯେଉଁମାନେ ଏସିଆନ ଗେମ୍ସରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ପାଇଁ ନିଜର ଦାବିଦାରୀ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଥିବା ମଧ୍ୟ ନଜର ଆସିବେ।

ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ୨୨ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଅର୍ଥାତ୍ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଖେଳାଯିବ। ଏହା ଭାରତୀୟ ସମୟ ସକାଳ 9.30ଟାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏହାର ଅଧ ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ଟସ୍ ପଡ଼ିବ। ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଜାପାନରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ୱାର୍ମଅପ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ପରି ହେବ। ଅନ୍ୟପଟେ ଜାପାନ ଦଳକୁ ମଧ୍ୟ ନିଜ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ତେବେ ଏହା ଏକ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହାର ରେକର୍ଡ ବା ପରିସଂଖ୍ୟାନ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍‌ରେ ଯୋଡ଼ାଯିବ।

ରଦ୍ଦ ହୋଇପାରେ ଭାରତ-ଜାପାନ ମ୍ୟାଚ୍

ଜାପାନର ପୂର୍ବ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଗତ ଦୁଇ ଦିନ ହେବ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା ଭୟଙ୍କର ଚକ୍ରବାତୀ ବାତ୍ୟା 'ଡୁଆଜୁନ୍'ର ପ୍ରଭାବ ବର୍ତ୍ତମାୱ ଆଇଚି-ନାଗୋୟାଠାରେ ଆୟୋଜିତ ହେଉଥିବା ଏସିଆନ ଗେମ୍ସ 2026 ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଜାପାନ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ ସଂସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି ଯେ ବାତ୍ୟା ନିକଟତର ହେବା ସହ ପରିସ୍ଥିତି ଶୀଘ୍ର ଖରାପ ହୋଇପାରେ। ଆକ୍ୟୁୱେଦର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ 22 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ସାନୋ ସହରରେ ଦିନ ସମୟରେ ୮୩ ପ୍ରତିଶତ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଭାରତ-ଜାପାନ ଐତିହାସିକ ମୁକାବିଲା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଶଂସକ ଏବଂ ଆୟୋଜକମାନଙ୍କ ହୃଦସ୍ପନ୍ଦନ ବଢ଼ିଯାଇଛି।

କେଉଁଠାରେ ଦେଖିବେ ଭାରତ ବନାମ ଜାପାନ ମ୍ୟାଚ୍?

ଭାରତ ବନାମ ଜାପାନ ମୁକାବିଲା ଯଦି ଆପଣ ଟିଭିରେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି, ତେବେ ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଷ୍ଟାର୍ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ନେଟୱର୍କକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ଅନ୍ୟପଟେ ମୋବାଇଲ୍, ଲାପଟପ୍ ଓ ସ୍ମାର୍ଟ ଟିଭିରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଫ୍ୟାନ୍ କୋଡ୍ ଆପ୍‌କୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍‌କୁ ଆପଣ ଜିଓ ହଟ୍‌ଷ୍ଟାର୍‌ରେ ଦେଖିପାରିବେ ନାହିଁ। କିମ୍ବା ସୋନି ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ନେଟୱର୍କରେ ମଧ୍ୟ ମ୍ୟାଚ୍‌ର ସିଧାପ୍ରସାରଣ ହେବ ନାହିଁ।

ଉଭୟ ଦଳର ସ୍କ୍ୱାର୍ଡ:

ଭାରତୀୟ ଦଳର ସ୍କ୍ୱାଡ୍: ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ (ୱିକେଟ୍ କିପର), ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା, ତିଲକ ବର୍ମା, ଶ୍ରେୟସ ଆୟର (ଅଧିନାୟକ), ଶିବମ ଦୁବେ, ଇଶାନ କିଶନ, ଅକ୍ଷର ପଟେଲ, ରବି ବିଷ୍ଣୋଇ, ୟଶ ଠାକୁର, ଜସପ୍ରୀତ ବୁମରା, ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂହ, ୱାଶିଂଟନ ସୁନ୍ଦର, ବିପ୍ରଜ ନିଗମ, ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ।

ଜାପାନ ଦଳର ସ୍କ୍ୱାଡ୍: କେଣ୍ଡଲ ଫ୍ଲେମିଙ୍ଗ (ଅଧିନାୟକ), ଶିରାଇ ପ୍ୟାଟମୋର (ୱିକେଟ୍ କିପର), ଆଲେଷ୍ଟର ଫ୍ଲେମିଙ୍ଗ, ବେଞ୍ଜାମିନ ଇଟୋ ଡେଭିସ, ରେଓ ସକୁରାନୋ ଥୋମାସ, କୋହେଇ କୁବୋଟା, ୱାତାରୁ ମିୟାଉଚି, ଡେକ୍ଲାନ ସୁଜୁକି, ଇବ୍ରାହିମ ତାକାହାଶି, ମାକୋତୋ ତାନିୟାମା, ଲାଚଲନ ୟାମାମୋଟୋ-ଲେକ, ତ୍ସୁୟୋଶି ତାକାଡା, ଚାର୍ଲି ହାରା-ହିଞ୍ଜେ, ଶୋମା ସ୍ଲେଟର, ଜେକ କୁସୁଦା-ନୈର୍ନ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ:

TAGGED:

ଭାରତ ବନାମ ଜାପାନ ଲାଇଭ୍ ମ୍ୟାଚ୍
ଭାରତ ଜାପାନ ଟି20 ଲାଇଭ୍ କେମିତି ଦେଖିବେ
ଇଣ୍ଡିଆ ବନାମ ଜାପାନ ଲାଇଭ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମିଙ୍ଗ
ଭାରତ ଜାପାନ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଣିପାଗ ରିପୋର୍ଟ
INDIA VS JAPAN LIVE MATCH

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.