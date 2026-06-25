ETV Bharat / sports

କିଏ ଏହି ଜୟ ମୁନ୍ଦଡା? ଆୟରଲାଣ୍ଡ ଦଳରୁ ଭାରତ ବିପକ୍ଷରେ ଡେବ୍ୟୁ କରିବେ ରାଜସ୍ଥାନର ପୁଅ!

Jai Moondra: ରାଜସ୍ଥାନର ଟୋଙ୍କ ଜିଲ୍ଲାର ବାସିନ୍ଦା ୨୮ ବର୍ଷୀୟ ଜୟ ମୁନ୍ଦଡାଙ୍କୁ ଭାରତ ବିପକ୍ଷରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଟି-୨୦ ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ଆୟରଲାଣ୍ଡ ଦଳରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି।

Who is Jai Moondra India-Born Pacer Ready for Ireland Debu
ଆୟରଲାଣ୍ଡ ଦଳରୁ ଭାରତ ବିପକ୍ଷରେ ଡେବ୍ୟୁ କରିବେ ରାଜସ୍ଥାନର ପୁଅ! (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : June 25, 2026 at 11:13 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

India vs Ireland T20I: ଭାରତ ଏବଂ ଆୟରଲାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ଟି-୨୦ ସିରିଜ୍ ପୂର୍ବରୁ ଚର୍ଚ୍ଚା ଯଦିଓ ଯୁବ ଷ୍ଟାର୍ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କୁ ନେଇ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଜଣେ ଭାରତୀୟ ବଂଶୋଦ୍ଭବ ଖେଳାଳି ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖବରର ହେଡଲାଇନ୍ସରେ ଅଛନ୍ତି। ରାଜସ୍ଥାନରେ ଜନ୍ମିତ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ଜୟ ମୁନ୍ଦଡା ଚଳିତ ସପ୍ତାହରେ ଆୟରଲାଣ୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍‌ରେ ଡେବ୍ୟୁ କରିପାରନ୍ତି।

ରାଜସ୍ଥାନର ଟୋଙ୍କ ଜିଲ୍ଲାର ବାସିନ୍ଦା ୨୮ ବର୍ଷୀୟ ଜୟ ମୁନ୍ଦଡାଙ୍କୁ ଭାରତ ବିପକ୍ଷରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଟି-୨୦ ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ଆୟରଲାଣ୍ଡ ଦଳରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। ବାମହାତୀ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ଜୟ ୨୦୨୧ ମସିହାରେ ଏମଟେକ୍ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଛାତ୍ର ଭିସାରେ ଆୟରଲାଣ୍ଡ ଯାଇଥିଲେ। ପଢ଼ା ସହିତ ସେ ସେଠାରେ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳିବା ଜାରି ରଖିଥିଲେ ଏବଂ ଚାକିରି ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ। କ୍ରମାଗତ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ ବଳରେ ସେ ଚୟନକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ୨୦୨୫ରେ ଆୟରଲାଣ୍ଡର ନାଗରିକତ୍ୱ ହାସଲ କରିବା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାତୀୟ ଦଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାତ୍ରା ସଫଳ କରିଛନ୍ତି।

ଜୟଙ୍କ ସଫଳତା ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଏବଂ ସମଗ୍ର ଟୋଙ୍କ ଜିଲ୍ଲାରେ ଖୁସିର ମାହୋଲ ଖେଳିଯାଇଛି। ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ କହିବା କଥା ଯେ ତାଙ୍କର ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ବୋଲିଂ ଏବଂ ଉପଯୋଗୀ ବ୍ୟାଟିଂ ତାଙ୍କୁ ଏହି ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚାଇଛି। ଜୟଙ୍କ ଚୟନ ପରେ ତାଙ୍କ ଘରେ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମିଛି। ପରିବାର ପାଇଁ ଏହା କେବଳ ଏକ ସଫଳତା ନୁହେଁ, ବରଂ ବହୁ ବର୍ଷର ସ୍ୱପ୍ନ ସତ ହେବା ଭଳି ଏକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ। ତାଙ୍କ ମାଆ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପୁଅ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍‌ରେ ପହଞ୍ଚି ତାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ କରିଛି।

ଭାରତ ଏବଂ ଆୟରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଦୁଇଟି ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚ୍ ଜୁନ୍ ୨୬ ଏବଂ ୨୮ ତାରିଖରେ ଖେଳାଯିବ। ଏହା ପରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଇଂଲଣ୍ଡ ଗସ୍ତରେ କରିବ। ଇଂଲଣ୍ଡରେ ଭାରତୀୟ ଦଳକୁ ୫ଟି ଟି-୨୦ ଏବଂ ତିନୋଟି ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚର ସିରିଜ୍ ଖେଳିବାକୁ ଅଛି। ଆୟରଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ଏହି ସିରିଜ୍ ଭାରତ ପାଇଁ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତିବା ପରେ ପ୍ରଥମ ଟି-୨୦ ଆସାଇନମେଣ୍ଟ ହେବ, ଯେଉଁଥିରେ ଦଳର ଅଧିନାୟକତ୍ୱ ଶ୍ରେୟସ ଆୟରଙ୍କ ହାତରେ ରହିବ।

ଟି-୨୦ ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ଉଭୟ ଦଳର ସ୍କ୍ୱାଡ୍:

ଭାରାତ: ଶ୍ରେୟସ ଆୟର (ଅଧିନାୟକ), ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା, ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ, ଇଶାନ କିଶନ, ଶିବମ ଦୁବେ, ତିଲକ ବର୍ମା (ଉପ-ଅଧିନାୟକ), ସୂର୍ଯ୍ୟାଂଶ ସେଡଗେ, ଅକ୍ଷର ପଟେଲ, ୱାଶିଂଟନ୍ ସୁନ୍ଦର, ବରୁଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ, ପ୍ରସିଦ୍ଧ କ୍ରିଷ୍ଣା, ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂହ, ପ୍ରିନ୍ସ ଯାଦବ, ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ।

ଆୟରଲାଣ୍ଡ: ଲର୍କାନ ଟକର (ଅଧିନାୟକ), ରସ୍ ଆଡାୟାର, ବେନ୍ କାଲିଜ୍, ଗାରେଥ୍ ଡେଲାନି, ଜର୍ଜ ଡକରେଲ୍, ଷ୍ଟିଫେନ୍ ଡୋହେନି, ମାଥ୍ୟୁ ହମ୍ଫ୍ରିଜ୍, ଗାଭିନ୍ ହୋଏ, ମାଥ୍ୟୁ ହଲାର୍ଡ, ଲିଆମ୍ ମ୍ୟାକକାର୍ଥି, ଜୟ ମୁନ୍ଦଡା, ହ୍ୟାରୀ ଟେକ୍ଟର, ଟିମ୍ ଟେକ୍ଟର ଏବଂ ରୁବେନ୍ ୱିଲସନ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ:

ଖେଳ ଜଗତରେ ଶୋକର ଛାୟା: ଜନ୍ମଦିନରେ ଆଖି ବୁଜିଲେ ଏହି ଭେଟେରାନ୍ କ୍ରିକେଟର

'ବିବାହର ମିଛ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ୩ ବର୍ଷ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ', ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଥାନାରେ ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ

TAGGED:

JAI MOONDRA IRELAND DEBUT
VAIBHAV SURYAVANSHI IND VS IRE
JAI MOONDRA RAJASTHAN TONK
ଭାରତ ବନାମ ଆୟରଲାଣ୍ଡ
INDIA VS IRELAND T20I

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.