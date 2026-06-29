ଆୟରଲାଣ୍ଡଠାରୁ ସିରିଜ୍ ହାରିଲା ବିଶ୍ୱବିଜେତା, ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ଏହି ୫ ଖେଳାଳି ସାଜିଥିଲେ ଭିଲେନ୍!
India vs Ireland: ଭାରତ ବିପକ୍ଷରେ ଆୟରଲାଣ୍ଡ ଟି-୨୦ ସିରିଜ୍ ଜିତିଛି। ଏହା ସମେତ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଲଗାତାର ୧୬ଟି ସିରିଜ୍ ବିଜୟର ରେକର୍ଡ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ଜାଣନ୍ତୁ ଏଥିପାଇଁ କେଉଁମାନେ ଦାୟୀ।
Published : June 29, 2026 at 12:47 PM IST
India vs Ireland T20: ୟରଲାଣ୍ଡ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳ ଇତିହାସ ରଚି ଭାରତ ବିପକ୍ଷରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସିରିଜ୍ କବ୍ଜା କରିଛି। ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟରେ ଏହା କୌଣସି ବଡ଼ ‘ଦାଗ’ଠାରୁ କମ୍ ନୁହେଁ। ଯେଉଁ ଦଳ ଭାରତକୁ କେବେ ହେଲେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚରେ ହରାଇ ପାରିନଥିଲା, ସେ ଆଜି ସିରିଜ୍ ଜିତି ନେଇଛି। ନିଜ ଘରୋଇ ମାଟିରେ ଖେଳୁଥିବା ଲୋରକାନ ଟକରଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱରେ ଆୟରଲାଣ୍ଡ ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚର ଟି-୨୦ ସିରିଜରେ ଭାରତକୁ କ୍ଲିନ୍ ସ୍ୱିପ୍ କରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନର ବିଶ୍ୱ ଚାମ୍ପିୟନ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଉଭୟ ମ୍ୟାଚରେ ରନ୍ ପିଛା କରି ହାରିଯାଇଛି। ଏହା ସହିତ ଭାରତର କ୍ରମାଗତ ୧୬ଟି ଟି-୨୦ ସିରିଜ୍ ବିଜୟର ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ଅଟକି ଯାଇଛି।
ଦ୍ୱିତୀୟ ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚରେ ବିସ୍ଫୋରକ ବ୍ୟାଟରମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ଭାରତୀୟ ବ୍ୟାଟିଂ ଲାଇନଅପ୍ ୧୫୫ ରନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ ହାସଲ କରିପାରି ନଥିଲା। ଅନେକ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଲଜ୍ଜାଜନକ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଭାରତର ଏହି ଅବସ୍ଥା ପାଇଁ ପ୍ରକୃତରେ ଦାୟୀ ଥିଲା। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସେହି ୫ ଜଣ ଖେଳାଳିଙ୍କ ବିଷୟରେ...
History made! ☘️— Cricket Ireland (@cricketireland) June 28, 2026
Own a match-worn shirt from our historic first-ever T20I series win over India.
A portion of proceeds supports @Dementia_NI, chosen by the players as our matchday charity partner.
👉 https://t.co/2ZR39qW60B#BackingGreen pic.twitter.com/GbevKFRUrM
ଶ୍ରେୟସ ଆୟର
ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଅଧିନାୟକ ଭାବେ ଟି-୨୦ ସିରିଜ୍ ଖେଳିବାକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିବା ଶ୍ରେୟସ ଆୟର ବ୍ୟାଟିଂରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଫ୍ଲପ୍ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେଲେ। ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚରେ ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଟରୁ ମାତ୍ର ତିନି ରନ୍ ବାହାରିଥିବା ବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚରେ ସେ ମାତ୍ର ୧୦ ରନ୍ କରିପାରିଥିଲେ। ଆଇପିଏଲରେ ରନ୍ର ପାହାଡ଼ ସୃଷ୍ଟି କରି ଭାରତୀୟ ଟି-୨୦ ଦଳକୁ ଫେରିଥିବା ଆୟରଙ୍କଠାରୁ ଜଣେ ବ୍ୟାଟର ଭାବେ ବିସ୍ଫୋରକ ପ୍ରଦର୍ଶନର ଆଶା କରାଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଏପରି କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇପାରିଲେ ନାହିଁ।
ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ
ଶ୍ରେୟସ ଆୟରଙ୍କ ଭଳି ଅବସ୍ଥା ଓପନର ବ୍ୟାଟର ସଞ୍ଜୁ ସାମସନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲା। ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ର ନକ୍ଆଉଟ୍ ମ୍ୟାଚଗୁଡ଼ିକରେ ବିସ୍ଫୋରକ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ଭାରତର ବିଜୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିଥିବା ଏହି ଖେଳାଳି ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚରେ ମୋଟ ମାତ୍ର ୫ ରନ୍ କରିଥିଲେ। ଏହି ରନ୍ ସେ ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚରେ କରିଥିଲେ, କାରଣ ଦ୍ୱିତୀୟ ଟି-୨୦ରେ ସେ ଖାତା ଖୋଲିବାରେ ମଧ୍ୟ ସଫଳ ହୋଇପାରି ନଥିଲେ। ଭାରତୀୟ ବଂଶୋଦ୍ଭବ ଜୟ ମୁନ୍ଦଡ଼ା ସାମସନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ବଲ୍ରେ ହିଁ ଆଉଟ୍ କରି ଦେଇଥିଲେ।
From debut to standout performer! ☘️— Cricket Ireland (@cricketireland) June 28, 2026
Jai Moondra caps a brilliant series.#BackingGreen | #IREvIND | #FailteSolar pic.twitter.com/5I1ylzFCPf
ଇଶାନ କିଶନ
ତିନି ନମ୍ବରରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ଆସିଥିବା ଇଶାନ କିଶନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାଟିଂରେ ଖରାପ ଅବସ୍ଥା ରହିଥିଲା। ସେ ଦୁଭୟ ମ୍ୟାଚରେ ମୋଟ ୧୩ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚରେ ମାତ୍ର ଏକ ରନ୍ କରି ଆଉଟ୍ ହେବା ପରେ ଏହି ୱିକେଟ୍ କିପର ବ୍ୟାଟର ଦ୍ୱିତୀୟ ଟି-୨୦ରେ ଚୌକା ମାରି ଲୟକୁ ଫେରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ୧୨ ରନ୍ କରିବା ପରେ ଜୟ ମୁନ୍ଦଡ଼ା ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପେଭିଲିୟନର ବାଟ ଦେଖାଇଥିଲେ। ଈଶାନ ୧୧ଟି ବଲ୍ର ସାମ୍ନା କରି ଏହି ରନ୍ କରିଥିଲେ। ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ କହିଲେ ଭାରତୀୟ ବ୍ୟାଟରମାନଙ୍କ ବିଫଳତା ଏହି ସିରିଜ୍ ପରାଜୟର ଏକ ବଡ଼ କାରଣ ଥିଲା।
A momentous day for Ireland as they clinch a 2-0 series sweep over India in Belfast 😲— ICC (@ICC) June 29, 2026
📝: https://t.co/4ioMZJrw2N pic.twitter.com/5PUUYIxIPN
ୱାଶିଂଟନ ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କ୍ରିଷ୍ଣା
ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚରେ ଦୁଇଜଣ ଖେଳାଳିଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲଜ୍ଜାଜନକ ଥିଲା। ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ମିଳିଥିବା ପରାଜୟରୁ ହିଁ ଭାରତର ସିରିଜ୍ ହରାଇବାର କାହାଣୀ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଦୁଇଟି ନାମ ହେଉଛନ୍ତି ୱାଶିଂଟନ ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କ୍ରିଷ୍ଣା। ସୁନ୍ଦର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚରେ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଓଭର ବୋଲିଂ କରି ୧୯ ରନ୍ ବ୍ୟୟ କରିଥିଲେ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ସେ ନିଜ ବ୍ୟାଟ୍ରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ବେଶେଷ କରିପାରି ନଥିଲେ। ସେ ୧୨ଟି ବଲ୍ରେ ୯ ରନର ଅତି ମନ୍ଥର ବ୍ୟାଟିଂ କରି ନିଜ ଉଇକେଟ୍ ହରାଇଥିଲେ।
ଅନ୍ୟପଟେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କ୍ରିଷ୍ଣା ମହଙ୍ଗା ସ୍ପେଲ୍ ବୋଲିଂ କରି ଚାରି ଓଭରରେ କୌଣସି ୱିକେଟ୍ ନନେଇ ୫୭ ରନ୍ ବ୍ୟୟ କରିଥିଲେ। ଏହି ଦୁଇ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚର ପ୍ଲେଇଙ୍ଗ-୧୧ରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ବାଦ୍ ଦିଆଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଫଳାଫଳ ବଦଳି ପାରି ନଥିଲା ଏବଂ ଆୟରଲାଣ୍ଡ ଐତିହାସିକ ସିରିଜ୍ ନିଜ ନାମରେ କରିନେଲା।