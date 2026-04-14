ETV Bharat / sports

ଭାଙ୍ଗିବ ସଚିନଙ୍କ ବଡ଼ ରେକର୍ଡ! ଏହି ସିରିଜରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ଡେବ୍ୟୁ କରିପାରନ୍ତି ୧୫ ବର୍ଷୀୟ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ

Vaibhav Suryavanshi Debut: ୧୫ ବର୍ଷ ବୟସରେ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଖୁବଶୀଘ୍ର ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଡେବ୍ୟୁ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି।

Vaibhav Suryavanshi Debut
ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : April 14, 2026 at 1:06 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Vaibhav Suryavanshi, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆଇପିଏଲ ୨୦୨୬ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ନିଜର ୧୫ତମ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରିଥିଲେ। ସେବେଠାରୁ କ୍ରିକେଟ୍ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କହିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଯେ ଯଦି ୧୫ ବର୍ଷୀୟ ବୈଭବ ଏଥର ଆଇପିଏଲ୍‌ରେ କମାଲ କରନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କୁ ଏହି ବର୍ଷ ହିଁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଜର୍ସି ପିନ୍ଧିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରେ। ବୈଭବ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ୪ଟି ମ୍ୟାଚରେ ହିଁ ଦୁଇଟି ଦ୍ରୁତ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ହାସଲ କରି ପ୍ରମାଣ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ସେ ସିନିୟର ସ୍ତରରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ପାଇଁ ଖେଳିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି। ସେ ୫ଟି ପାରିରେ ୨୦୦ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିସାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସୋମବାର ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ ଚଳିତ ସିଜନରେ ସର୍ବାଧିକ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହକାରୀ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ତାଲିକାରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଥିଲେ।

ଭାରତୀୟ ଚୟନକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ନଜର ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଉପରେ ରହିଛି ଏବଂ ଖବର ଆସୁଛି ଯେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ମୁଖ୍ୟ ଚୟନକର୍ତ୍ତା ଅଜିତ ଅଗରକରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଚୟନ କମିଟି ତାଙ୍କୁ ଆୟର୍ଲାଣ୍ଡ ଗସ୍ତ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଦଳରେ ସୁଯୋଗ ଦେବାକୁ ବିଚାର ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଯଦି ବୈଭବଙ୍କୁ ଏହି ଗସ୍ତ ପାଇଁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଚୟନ କରାଯାଏ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଡେବ୍ୟୁ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳେ, ତେବେ ସେ ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକରଙ୍କ ଏକ ବିଶେଷ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଦେବେ।

ତେନ୍ଦୁଲକର ୧୬ ବର୍ଷ ବୟସରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ପାଇଁ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିଲେ। ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ସଚିନ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ଖେଳାଳି, ଯିଏକି ସବୁଠାରୁ କମ୍ ବୟସରେ (୧୬ ବର୍ଷ ୨୦୫ ଦିନ) ଭାରତୀୟ ଦଳ ପାଇଁ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବୈଭବ ଏହି କୀର୍ତ୍ତିମାନକୁ ନିଜ ନାମରେ କରିବାର ବହୁତ ନିକଟତର ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି।

'ଦ ଇଣ୍ଡିଆନ ଏକ୍ସପ୍ରେସ'ର ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଭାରତର ଆୟର୍ଲାଣ୍ଡ ଗସ୍ତ ପାଇଁ ଚୟନକର୍ତ୍ତାମାନେ ବୈଭବଙ୍କୁ ସର୍ଟଲିଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଭାରତକୁ ଏଠାରେ ଆୟୋଜକ ଦଳ ବିପକ୍ଷରେ ଦୁଇଟି ଟି-୨୦ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ଖେଳିବାକୁ ଯିବାର ଅଛି। ଏହି ମ୍ୟାଚଗୁଡ଼ିକ ଜୁନ୍ ୨୬ ରୁ ୨୮ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯିବ। BCCI ସୂତ୍ରରୁ ଉଦ୍ଧୃତ କରି 'ଦ ଇଣ୍ଡିଆନ ଏକ୍ସପ୍ରେସ' ଲେଖିଛି, ‘ସେ ଆୟର୍ଲାଣ୍ଡ ଗସ୍ତ ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ସହ ଦାବିଦାରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ଚୟନକର୍ତ୍ତାମାନେ ତାଙ୍କ ନାମ ସର୍ଟଲିଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି।’

ସୋମବାର ଦିନ ଖେଳାଯାଇଥିବା ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କ ବ୍ୟାଟ୍ ଶାନ୍ତ ରହିଥିଲା। ସେ ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ବିପକ୍ଷରେ ପଦାର୍ପଣ କରିଥିବା ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ହିଙ୍ଗେଙ୍କ ବଲ୍‌ରେ ‘ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଡକ୍’ (ପ୍ରଥମ ବଲ୍‌ରେ ଆଉଟ୍) ର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ବୈଭବ ଏହି ସିଜନରେ ଦୁଇଥର ୧୫ଟି ବଲ୍‌ରେ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ହାସଲ କରିସାରିଛନ୍ତି। ସେ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ (CSK) ବିପକ୍ଷରେ ଏହି ସିଜନର ନିଜର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ହିଁ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ଜମାଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ (RCB) ବିପକ୍ଷରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ସଂଖ୍ୟକ ବଲ୍‌ରେ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ହାସଲ କରି ମାତ୍ର ୨୬ ବଲ୍‌ରେ ୭୮ ରନର ଯୋଗଦାନ ଦେଇଥିଲେ।

TAGGED:

INDIA VS IRELAND 2026
VAIBHAV SURYAVANSHI
VAIBHAV SURYAVANSHI T20I DEBUT
ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ
VAIBHAV SURYAVANSHI TO TEAM INDIA

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.