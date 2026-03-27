କୋଚିରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଅସମ୍ମାନ! ସିକ୍ୟୁରିଟି ଡିପୋଜିଟ୍ ପାଇଁ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ପଶି ପାରିଲେନି ଖେଳାଳି
Indian Football Team: କୋଚିର ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ ଫୁଟବଲ ଦଳକୁ ପ୍ରବେଶ ଅନୁମତି ନ ମିଳିବା ଘଟଣା ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରା ଦେଶରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି।
Published : March 27, 2026 at 1:19 PM IST
Kochi Stadium Dispute, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଭାରତୀୟ ଫୁଟବଲ୍ ଜଗତ ପାଇଁ ଏକ ଲଜ୍ଜାଜନକ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। କୋଚିର ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ ଫୁଟବଲ ଦଳକୁ ପ୍ରବେଶ ଅନୁମତି ନ ମିଳିବା ଘଟଣା ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରା ଦେଶରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ମାତ୍ର କିଛି ଟଙ୍କାର ସିକ୍ୟୁରିଟି ଡିପୋଜିଟ୍ ପାଇଁ ଦେଶର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଥିବା ଖେଳାଳି ଓ କୋଚ୍ଙ୍କୁ ରାସ୍ତାରେ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବା, କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରଶାସନର ପାରିବାପଣିଆ ଉପରେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି।
କାହିଁକି ଉପୁଜିଲା ଏହି ଅଭାବନୀୟ ସ୍ଥିତି?
ଏସିଆନ କପ୍ କ୍ୱାଲିଫାୟର୍ସରେ ହଙ୍ଗକଙ୍ଗ ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ ଗୁରୁବାର ଅପରାହ୍ନ ୩ଟାରେ ଏକ ସମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। କୋଚ୍ ଖାଲିଦ ଜମିଲ ଏବଂ ଖେଳାଳିମାନେ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ପହଞ୍ଚିବା ବେଳକୁ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ ସେମାନଙ୍କୁ ଭିତରକୁ ଛାଡିନଥିଲେ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, କେରଳ ଫୁଟବଲ ଆସୋସିଏସନ (KFA) ଷ୍ଟାଡିୟମ ପରିଚାଳନା କରୁଥିବା ସଂସ୍ଥା (GCDA) କୁ ଦେୟ ପ୍ରଦାନ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଆର୍ଥିକ ବିବାଦ ଯୋଗୁଁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଭଳି ଗେଟ୍ ବାହାରେ ଛିଡ଼ା ହେବାକୁ ପଡ଼ିଲା, ଯାହା ଶେଷରେ ପ୍ରେସ୍ କନଫରେନ୍ସ ବାତିଲ୍ ହେବାର କାରଣ ସାଜିଲା।
🚨The Indian national team's press conference scheduled for today at JLN, Kochi, has been cancelled due to a conflict between AIFF and GCDA over stadium rent.#IndianFootball pic.twitter.com/51xPWAPYZQ— RevSportz Global (@RevSportzGlobal) March 26, 2026
AIFF ର ସଫେଇ
ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ସାରା ଦେଶରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେବା ପରେ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଫୁଟବଲ ଫେଡେରେସନ (AIFF) ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ନିଜର ପକ୍ଷ ରଖିଛି। AIFF କହିଛି ଯେ, ମ୍ୟାଚ୍ ଆୟୋଜନରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେବନାହିଁ ଏବଂ ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସୂଚୀ ଅନୁଯାୟୀ ଖେଳ ହେବ। କେରଳ ଫୁଟବଲ ଆସୋସିଏସନ ସହ ମିଶି ସମସ୍ତ ସରକାରୀ କାମ ଶୀଘ୍ର ଶେଷ କରାଯିବ ବୋଲି ସଂଘ ଆଶା ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୯ ସୁଦ୍ଧା ଷ୍ଟାଡିୟମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଟିମ୍ଙ୍କ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ଆସିଯିବ।
AIFF Statement. pic.twitter.com/WazEBncs8i— Indian Football (@IndianFootball) March 26, 2026
କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ଏହା ପ୍ରଥମ ଘଟଣା ନୁହେଁ। ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଏପରି ଅନେକ ଥର ଅଘଟଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ମହିଳା ଏସିଆନ କପ୍ ସମୟରେ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ସଠିକ୍ ମାପର ଜର୍ସି ନ ମିଳିବାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ବିବାଦ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ପୂର୍ବରୁ କେରଳ ବ୍ଲାଷ୍ଟର୍ସର କୋଚ୍ ଡେଭିଡ୍ ପ୍ଲାଟ୍ଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମିଡିଆ ରୁମ୍ରୁ ବାହାର କରିଦିଆଯାଇଥିବା ନଜିର ରହିଛି।
ଫ୍ୟାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା
ଏହି ବିବାଦ ସତ୍ତ୍ୱେ ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। କୋଚିରେ ପ୍ରାୟ ୧୦ ବର୍ଷ ପରେ କୌଣସି ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବାରୁ ଫୁଟବଲ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ଉତ୍ସାହ ରହିଛି। ମାର୍ଚ୍ଚ ତାରିଖ ୩୧ ସନ୍ଧ୍ୟା ୭ଟା ସମୟରେ ଭାରତ ହଙ୍ଗକଙ୍ଗ ଏଠାର ଖେଳିବ। ପ୍ରାୟ ୧୦ ବର୍ଷ ପରେ ଏଠାରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି।
ଭାରତୀୟ ଦଳ ଯଦିଓ ଏସିଆନ କପ୍ ଦୌଡ଼ରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିସାରିଛି, ତଥାପି ଘରୋଇ ମାଟିରେ ନିଜ ସମ୍ମାନ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଦଳ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। କିନ୍ତୁ ଖେଳାଳିଙ୍କ ପ୍ରତି ଏଭଳି ଅବହେଳା କ୍ରୀଡ଼ାପ୍ରେମୀଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ମର୍ମାହତ କରିଛି।