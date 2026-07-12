ETV Bharat / sports

IND vs ENG: ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍ ପୂର୍ବରୁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଏହି ୨ ଷ୍ଟାର ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ମିଳିଲା ସୁଯୋଗ

ଭାରତ-ଇଂଲଣ୍ଡ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍ ପୂର୍ବରୁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ୨ଟି ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି। ଆହତ ହର୍ଷିତ ରାଣା ଓ ବରୁଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଦୁଇ ଷ୍ଟାର ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ବିସିସିଆଇ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛି।

Injury Blow for India
ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍ ପୂର୍ବରୁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : July 12, 2026 at 3:50 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Injury Blow for India: ଭାରତ ଏବଂ ଇଂଲଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ୫ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟି-୨୦ ସିରିଜ୍ ଶେଷ ହେବା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ୩ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍ ଖେଳାଯିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହାର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ୧୪ ଜୁଲାଇରେ ବର୍ମିଂହାମଠାରେ ଖେଳାଯିବ। ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡ (BCCI) ପକ୍ଷରୁ ଆଜି ଅର୍ଥାତ୍ ୧୨ ଜୁଲାଇରେ ଦଳରେ ୨ଟି ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି। ଆହତ ହର୍ଷିତ ରାଣା ଏବଂ ବରୁଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରିନ୍ସ ଯାଦବ ଓ ରବି ବିଷ୍ଣୋଇଙ୍କୁ ଦଳରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। ବାଦ୍ ପଡ଼ିଥିବା ଉଭୟ ଖେଳାଳି ଚତୁର୍ଥ ଟି-୨୦ ପୂର୍ବରୁ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ।

ବିସିସିଆଇ ପକ୍ଷରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ହର୍ଷିତ ରାଣା ଏବଂ ବରୁଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ତୃତୀୟ ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚ୍ ପରେ ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥତା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ସ୍କାନିଂ ଏବଂ ସମସ୍ତ ମେଡିକାଲ୍ ଯାଞ୍ଚ ପରେ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା ଯେ ରାଣାଙ୍କୁ ଗ୍ରେଡ୍-୧ ହାମଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗ୍ ଇଞ୍ଜୁରୀ ହୋଇଛି। ସମପରି ବରୁଣଙ୍କୁ ଗ୍ରେଡ୍-୨ ହାମଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗ୍ ଆଘାତ ଲାଗିଛି। ସତର୍କତା ମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ସ୍ୱରୂପ ଉଭୟ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଚତୁର୍ଥ ଟି-୨୦ ରୁ ବିଶ୍ରାମ ଦିଆଯାଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସିରିଜ୍‌ରୁ ବାହାର କରିଦିଆଯାଇଥିଲା। କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ବରୁଣ ଜିମ୍ବାୱେ ଗସ୍ତରୁ ମଧ୍ୟ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ତେବେ ହର୍ଷିତ ଏହି ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ଚୟନ ହୋଇନଥିଲେ।

ବରୁଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀଙ୍କ ବିକଳ୍ପ ଭାବରେ ରବି ବିଷ୍ଣୋଇ ଦଳକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ପ୍ରଥମ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ତାଙ୍କୁ ଖେଳିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିଲା। ଚେଷ୍ଟର-ଲେ-ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍‌ରେ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ମ୍ୟାଚ୍ ବାତିଲ ହେବା କାରଣରୁ ସେ ବୋଲିଂ କରିପାରି ନଥିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ମୁକାବିଲାରେ ସେ ୪ ଓଭରରେ ୬୦ ରନ୍ ଦେଇଥିଲେ। ଏହା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଦଳରୁ ବାଦ୍ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କର ନୋ ବଲ୍ ଏବଂ ଏକ ଓଭରରେ ୨୭ ରନ୍ ଦେବା କାରଣରୁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ପରାଜୟର ସମ୍ମୁଖୀନ ମଧ୍ୟ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା।

ଅନ୍ୟପଟେ ପ୍ରିନ୍ସ ଯାଦବ, ହର୍ଷିତ ରାଣାଙ୍କ ସ୍ଥାନ ନେଇଛନ୍ତି। ଆୟରଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ଦ୍ୱିତୀୟ ମୁକାବିଲାରେ ସେ ନିଜର ଟି-୨୦ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ୨ଟି ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ୫ଟି ୱିକେଟ୍ ନେବା ପରେ ଶେଷ ୨ଟି ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ତାଙ୍କର ୱିକେଟ୍ ଖାତା ଖୋଲିପାରି ନଥିଲେ। ତେବେ ପ୍ରିନ୍ସ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷ ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ୍‌ରୁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍‌ରେ ପାଦ ଥାପିଥିଲେ। ପ୍ରିନ୍ସଙ୍କ ୨ଟି ଦିନିକିଆ ମୁକାବିଲାରେ ୩ଟି ୱିକେଟ୍ ନେବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି।

ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ:

ଶୁବମନ ଗିଲ୍ (ଅଧିନାୟକ), ରୋହିତ ଶର୍ମା, ବିରାଟ କୋହଲି, ଶ୍ରେୟସ ଆୟର (ଉପ-ଅଧିନାୟକ), କେଏଲ୍ ରାହୁଲ (ୱିକେଟ୍ କିପର), ଇଶାନ କିଶନ (ୱିକେଟ୍ କିପର), ୱାଶିଂଟନ ସୁନ୍ଦର, ଅକ୍ଷର ପଟେଲ, ଶିଭମ ଦୁବେ, କୁଲଦୀପ ଯାଦବ, ଜସପ୍ରୀତ ବୁମ୍ରା, ପ୍ରସିଦ୍ଧ କ୍ରିଷ୍ଣା, ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂହ, ଗୁରନୁର ବରାର, ପ୍ରିନ୍ସ ଯାଦବ।

ଜିମ୍ବାୱେ ଟି-୨୦ ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ:

ଶ୍ରେୟସ ଆୟର (ଅଧିନାୟକ), ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ, ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା, ତିଲକ ବର୍ମା (ଉପ-ଅଧିନାୟକ), ଈଶାନ କିଶନ (ୱିକେଟ୍ କିପର), ଶିଭମ ଦୁବେ, ସୂର୍ଯ୍ୟାଂଶ ଶେଡଗେ, ରିଙ୍କୁ ସିଂହ, ହର୍ଷ ଦୁବେ, ପ୍ରିନ୍ସ ଯାଦବ, ୟଶ ଠାକୁର, ଅଶୋକ ଶର୍ମା, ମୟଙ୍କ ଯାଦବ, ପ୍ରଭସିମରନ ସିଂହ (ୱିକେଟ୍ କିପର), ରବି ବିଷ୍ଣୋଇ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ:

ସୌରଭ ଗାଙ୍ଗୁଲି ସମେତ ଏହି ୨ ଭେଟେରାନ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଆଇସିସି ଦେଲା ବିଶେଷ ସମ୍ମାନ

ଟି-୨୦ ରାଙ୍କିଂରେ ଶେଷ ହେଲା ଭାରତର ଦବଦବା; ୧୬୦୦ ଦିନ ପରେ ସିଂହାସନ ଛଡ଼ାଇ ନେଲା ଇଂଲଣ୍ଡ

ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଖରାପ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଉପରେ ସମୀକ୍ଷା କରିବ BCCI; ସଙ୍କଟରେ ଗମ୍ଭୀର-ଆୟରଙ୍କ ପଦ?

TAGGED:

IND VS ENG
TEAM INDIA
BCCI
ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ
INJURY BLOW FOR INDIA

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.