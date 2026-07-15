ETV Bharat / sports

IND vs ENG: ଗିଲ୍, ଅକ୍ଷର ଓ ସୁନ୍ଦରଙ୍କ ଚମତ୍କାର ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ; ଇଂଲଣ୍ଡକୁ ୬ ୱିକେଟରେ ପରାସ୍ତ କଲା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ

IND vs ENG: ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ପ୍ରଥମ ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚରେ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳ ୬ ୱିକେଟ୍‌ରେ ଏକ ଚମତ୍କାର ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି।

India vs England 1st ODI
ଇଂଲଣ୍ଡକୁ ୬ ୱିକେଟରେ ହରାଇଲା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : July 15, 2026 at 12:13 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

India vs England 1st ODI: ଭାରତ ଏବଂ ଇଂଲଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ମଙ୍ଗଳବାର (୧୪ ଜୁଲାଇ) ସିରିଜ୍‌ର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ବର୍ମିଂହାମର ଏଜବାଷ୍ଟନ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯାଇଥିଲା। ଟି-୨୦ ସିରିଜ୍‌ରେ ଲଗାତାର ୪ଟି ପରାଜୟରୁ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବିଜୟ ସହ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଶୁବମନ ଗିଲ୍‌ଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ପ୍ରଥମ ଦିନିକିଆରେ ଇଂଲଣ୍ଡକୁ ୬ ୱିକେଟ୍‌ରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ଏହି ବିଜୟ ସହ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ୩ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ସିରିଜ୍‌ରେ ୧-୦ ରେ ଅଗ୍ରଣୀ ହାସଲ କରିଛି।

ମ୍ୟାଚ୍ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କଲେ ଇଂଲଣ୍ଡର ଅଧିନାୟକ ହ୍ୟାରୀ ବ୍ରୁକ୍ ଟସ୍ ଜିତି ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ଇଂଲଣ୍ଡ ଦଳ ୪୭.୫ ଓଭରରେ ୨୫୮ ରନ୍ କରି ଅଲ୍ ଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଇଂଲଣ୍ଡ ଦଳ ତପଫରୁ ଜୋ ରୁଟ୍ ସର୍ବାଧିକ ୭୬ ରନର ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଶେଷ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପରାଜିତ ରହିଥିଲେ। ସମପରି ଇଂଲଣ୍ଡର ଲିଆମ୍ ଡସନ ଚମତ୍କାର ୬୮ ରନ୍ କରିଥିଲେ। ଏହି ଦୁଇ ଖେଳାଳିଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଇଂଲଣ୍ଡ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ପାରିନଥିଲେ। ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ପିନର ଅକ୍ଷର ପଟେଲ ସର୍ବାଧିକ ୪ଟି ୱିକେଟ୍ ନିଜ ନାମରେ କରିଥିଲେ। ପ୍ରସିଦ୍ଧ କ୍ରିଷ୍ଣା ଏବଂ ଗୁରନୁର ବ୍ରାର ୨ଟି ଲେଖାଏଁ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ। ଜସପ୍ରୀତ ବୁମ୍ରା ଏବଂ ଶିବମ ଦୁବେଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ସଫଳତା ମିଳିଥିଲା।

ବିରାଟ୍-ରୋହିତ୍ ଫ୍ଲପ୍

ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍‌ରେ ଆଉ ଥରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ବିରାଟ କୋହଲି ଏବଂ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ଉପରେ ରହିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଉଭୟ ବ୍ୟାଟିଂରେ ଫ୍ଲପ୍ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ରୋହିତ ଶର୍ମା ମାତ୍ର ୧୧ ଏବଂ ବିରାଟ କୋହଲି ମାତ୍ର ୫ ରନ୍ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲେ। ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷ ଶେଷ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍ ଆହତଜନିତ ସମସ୍ୟା କାରଣରୁ ବିରାଟ କୋହଲି ଖେଳିନଥିଲେ। କୋହଲି ପ୍ରାୟ ୬ ମାସ ପରେ ଦିନିକିଆ କ୍ରିକେଟ୍‌କୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ।

ବିଜୟର ହିରୋ ଥିଲେ ଗିଲ୍, ଅକ୍ଷର ଓ ସୁନ୍ଦର

ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଏହି ବିଜୟର ହିରୋ ସାଜିଥିଲେ ଅଧିନାୟକ ଶୁବମନ ଗିଲ୍ ଏବଂ ଅକ୍ଷର ପଟେଲ। ଶୁବମନ ଗିଲ୍ ୮୦ ରନ୍‌ର ଏକ ଦମଦାର ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ। ତେବେ ଆହତ କାରଣରୁ 'ରିଟାୟର୍ଡ ହର୍ଟ' ହୋଇ ଗିଲଙ୍କୁ ଅଧାରୁ ମଇଦାନ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଏହାପରେ ଅକ୍ଷର ପଟେଲ, ୱାଶିଂଟନ ସୁନ୍ଦରଙ୍କ ସହ ମିଶି ଦଳର ସ୍ଥିତି ସମ୍ଭାଳିଥିଲେ ଏବଂ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ବିଜୟ ଆଡ଼କୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ। ଅକ୍ଷର ପଟେଲ (୫୭) ଏକ ଅପରାଜିତ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ସେହିପରି ୱାଶିଂଟନ ସୁନ୍ଦର ମଧ୍ୟ ୫୨ ରନ୍‌ର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ। ସୁନ୍ଦର ମଧ୍ୟ ଅପରାଜିତ ହୋଇ ପାଭିଲିୟନ ଫେରିଥିଲେ।

ପ୍ରଥମ ବିଜୟ ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ନଜର ଜୁଲାଇ ୧୬ରେ କାର୍ଡିଫ୍‌ରେ ଖେଳାଯିବାକୁ ଥିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ୍ ଉପରେ ରହିଛି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ଗିଲ୍‌ଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱରେ ଭାରତ ବିଦେଶ ମାଟିରେ ନିଜର ପ୍ରଥମ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍ ଜିତିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ରହିଛି।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ:

ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡର ନିକଟତର କଟକର ସରୋଜ: ସାଇତି ରଖିଛନ୍ତି ୧୪୦ ବର୍ଷ କ୍ରିକେଟ୍‌ର ଅମୂଲ୍ୟ ସ୍ମୃତି

BBL Schedule: ବିଗ୍ ବ୍ୟାଶ୍ ଲିଗ୍ ସୂଚୀ ଘୋଷଣା; ଚେନ୍ନାଇରେ ଖେଳାଯିବ ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍

TAGGED:

IND VS ENG 1ST ODI
IND VS ENG HIGHLIGHTS
SHUBMAN GILL
ଭାରତ ବନାମ ଇଂଲଣ୍ଡ
INDIA VS ENGLAND 1ST ODI

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.