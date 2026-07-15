ETV Bharat / sports

ଇଂଲଣ୍ଡରେ ନମ୍ବର-1 ଭାରତୀୟ ବୋଲର ବନିଲେ ଯଶପ୍ରୀତ ବୁମ୍ରା; ଭାଙ୍ଗିଲେ ଜାଡେଜାଙ୍କ ବଡ଼ ରେକର୍ଡ

IND vs ENG: ଇଂଲଣ୍ଡ ମାଟିରେ ଦିନିକିଆରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିବା ଭାରତୀୟ ବୋଲର ବନିଯାଇଛନ୍ତି ଯଶପ୍ରୀତ ବୁମ୍ରା।

Jasprit Bumrah Surpasses Ravindra Jadeja Record
ଇଂଲଣ୍ଡରେ ନମ୍ବର-1 ଭାରତୀୟ ବୋଲର ବନିଲେ ଯଶପ୍ରୀତ ବୁମ୍ରା (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : July 15, 2026 at 10:38 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Jasprit Bumrah Record: ଭାରତୀୟ ଦଳର ଷ୍ଟାର୍ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ଯଶପ୍ରୀତ ବୁମ୍ରା ୨୦୨୩ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଫାଇନାଲ୍ ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ (୧୪ ଜୁଲାଇ) ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବାକୁ ପଡ଼ିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିଲେ। ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ଏଜବେଷ୍ଟନ ମଇଦାନରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ସିରିଜର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚରେ ବୁମ୍ରା ୯ ଓଭରରେ ମାତ୍ର ୩୧ ରନ୍ ଦେଇଥିଲେ। ଏହା ସମେତ ସେ ଇଂଲଣ୍ଡର ଅଧିନାୟକ ହ୍ୟାରୀ ବ୍ରୁକଙ୍କୁ ଆଉଟ୍ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ। କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୬ ପରେ ବୁମ୍ରାଙ୍କର ଏହା ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଥିଲା। ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ଖେଳୁଥିବା ବେଳେ ବୁମ୍ରା ଏହି ଲିଗ୍‌ରେ ୱିକେଟ୍ ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରୁଥିଲେ।

ଇଂଲଣ୍ଡରେ ଯଶପ୍ରୀତ ବୁମ୍ରା କଲେ ବଡ଼ ରେକର୍ଡ

ଇଂଲଣ୍ଡ ମାଟିରେ ଦିନିକିଆରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିବା ଭାରତୀୟ ବୋଲର ବନିଯାଇଛନ୍ତି ଯଶପ୍ରୀତ ବୁମ୍ରା। ହ୍ୟାରୀ ବ୍ରୁକଙ୍କ ୱିକେଟ୍ ଇଂଲଣ୍ଡରେ ତାଙ୍କର ୩୧ ତମ ଦିନିକିଆ ୱିକେଟ୍ ଥିଲା। ବୁମ୍ରା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଂଲଣ୍ଡରେ ୧୭ଟି ଦିନିକିଆ ଖେଳିଛନ୍ତି। ଦିନିକିଆରେ ତାଙ୍କର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ ଏହି ଦେଶରୁ ଆସିଛି। ୨୦୨୨ରେ ବୁମ୍ରା ମାତ୍ର ୧୯ ରନ୍ ଦେଇ ୬ ଜଣ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନଙ୍କୁ ଆଉଟ୍ କରିଥିଲେ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଂଲଣ୍ଡରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଦିନିକିଆ ୱିକେଟ୍ ନେବାର ରେକର୍ଡ ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜାଙ୍କ ନାମରେ ଥିଲା।

ଇଂଲଣ୍ଡରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଦିନିକିଆ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିବା ଭାରତୀୟ ବୋଲର:

  1. ଯଶପ୍ରୀତ ବୁମ୍ରା – ୩୧ ୱିକେଟ୍ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା - ୩୦ ୱିକେଟ୍
  2. ଭୁବନେଶ୍ୱର କୁମାର - ୨୮ ୱିକେଟ୍
  3. ମଦନ ଲାଲ୍ - ୨୭ ୱିକେଟ୍
  4. ମହମ୍ମଦ ଶାମି - ୨୬ ୱିକେଟ୍

ଦିନିକିଆରେ ୧୫୦ ୱିକେଟ୍ ପୂରା କଲେ ବୁମ୍ରା

ଅଧିନାୟକ ହ୍ୟାରୀ ବ୍ରୁକଙ୍କ ୱିକେଟ୍ ନେବା ସହିତ ବୁମ୍ରା ନିଜ ଦିନିକିଆ କ୍ୟାରିୟରରେ ୧୫୦ ୱିକେଟ୍ ପୂରଣ କରିଛନ୍ତି। ଦିନିକିଆ ଫର୍ମାଟ୍‌ରେ ୧୫୦ ୱିକେଟ୍ ନେବାରେ ବୁମ୍ରା ଭାରତର ଦଶମ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ଏବଂ ସାମଗ୍ରିକ ଭାବେ ୧୬ ତମ ଭାରତୀୟ ବୋଲର ବନିଛନ୍ତି। ଏହି ଡାହାଣହାତୀ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ନିଜର ୯୦ ତମ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଏହି ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ୨୦୧୬ ମସିହାରେ ବୁମ୍ରା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷରେ ଭାରତ ପାଇଁ ଦିନିକିଆ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିଲେ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୯୦ଟି ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ତାଙ୍କ ନାମରେ ୧୫୦ଟି ୱିକେଟ୍ ରହିଛି। ବୁମ୍ରା ୪.୫୮ ଇକୋନୋମିରେ ରନ୍ ଦେଇ ଏହି ୱିକେଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ତାଙ୍କର ବୋଲିଂ ହାରାହାରି ୨୩.୬୦ ରହିଛି। ସେ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଦୁଇ ଥର ୫ଟି ଲେଖାଏଁ ୱିକେଟ୍ ନେବାର କାରନାମା ମଧ୍ୟ କରିସାରିଛନ୍ତି।

ଇଂଲଣ୍ଡକୁ ୬ ୱିକେଟ୍‌ରେ ପରାସ୍ତ କଲା ଭାରତ

ମଙ୍ଗଳବାର (୧୪ ଜୁଲାଇ) ସିରିଜ୍‌ର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ବର୍ମିଂହାମର ଏଜବାଷ୍ଟନ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯାଇଥିଲା। ଟି-୨୦ ସିରିଜ୍‌ରେ ଲଗାତାର ୪ଟି ପରାଜୟରୁ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବିଜୟ ସହ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଶୁବମନ ଗିଲ୍‌ଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ପ୍ରଥମ ଦିନିକିଆରେ ଇଂଲଣ୍ଡକୁ ୬ ୱିକେଟ୍‌ରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ଏହି ବିଜୟ ସହ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ୩ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ସିରିଜ୍‌ରେ ୧-୦ ରେ ଅଗ୍ରଣୀ ହାସଲ କରିଛି।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ:

IND vs ENG: ଗିଲ୍, ଅକ୍ଷର ଓ ସୁନ୍ଦରଙ୍କ ଚମତ୍କାର ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ; ଇଂଲଣ୍ଡକୁ ୬ ୱିକେଟରେ ପରାସ୍ତ କଲା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ

CSK କୁ ବଡ଼ ଝଟକା! ୧୮ ବର୍ଷ ପରେ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗ୍ସର ସାଥ୍ ଛାଡ଼ିଲେ ମୁଖ୍ୟ କୋଚ୍ ଷ୍ଟିଫେନ୍ ଫ୍ଲେମିଙ୍ଗ୍

TAGGED:

INDIA VS ENGLAND 1ST ODI
JASPRIT BUMRAH RECORD
BUMRAH 150 WICKETS
ଭାରତ ବନାମ ଇଂଲଣ୍ଡ
MOST ODI WICKETS IN ENGLAND

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.