ETV Bharat / sports

IND vs ENG: ଆଜି ଭାରତ-ଇଂଲଣ୍ଡ ମହାଲଢ଼େଇ; ଜାଣନ୍ତୁ ଉଭୟ ଦଳର ହେଡ୍-ଟୁ-ହେଡ୍ ରେକର୍ଡ

IND vs ENG: ଭାରତ ୫ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟି୨୦ ସିରିଜ୍‌ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ୨-୦ରେ ପଛୁଆ ରହିଛି। ଆଜିର ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତି ଦଳ ପାଖରେ ସିରିଜ୍ ବଞ୍ଚାଇବାର ସୁଯୋଗ ରହିବ।

IND vs ENG 4th T20
ଆଜି ଭାରତ-ଇଂଲଣ୍ଡ ମହାଲଢ଼େଇ (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : July 9, 2026 at 2:30 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

IND vs ENG 4th T20: ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ପାଞ୍ଚ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ବଞ୍ଚାଇବା ଆଶାରେ ଆଜି ପଡ଼ିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇବ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ସିରିଜ୍‌ର ଚତୁର୍ଥ ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚ୍ ଆଜି ଅର୍ଥାତ୍ ୯ ଜୁଲାଇ (ଗୁରୁବାର) ଭାରତ ଏବଂ ଇଂଲଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ରିଷ୍ଟଲ୍‌ର କାଉଣ୍ଟି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଖେଳାଯିବାକୁ ଯାଉଛି। ସିରିଜ୍‌ର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଅମୀମାଂସିତ ରହିଥିବା ବେଳେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍‌କୁ ଇଂଲଣ୍ଡ ୪ ୱିକେଟ୍‌ରେ ଏବଂ ତୃତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍‌କୁ ୧୨୫ ରନ୍‌ର ଏକ ବଡ଼ ବ୍ୟବଧାନରେ ଜିତି ନେଇଥିଲା।

ଭାରତ ୫ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟି୨୦ ସିରିଜ୍‌ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ୨-୦ରେ ପଛୁଆ ରହିଛି। ଆଜିର ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତି ଦଳ ପାଖରେ ସିରିଜ୍ ବଞ୍ଚାଇବାର ସୁଯୋଗ ରହିବ। ଅନ୍ୟପଟେ, ଯଦି ଆଜି ଇଂଲଣ୍ଡ ଭାରତକୁ ପରାସ୍ତ କରିଦିଏ, ତେବେ ଦଳ ଆୟରଲାଣ୍ଡ ପରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ସିରିଜ୍ ମଧ୍ୟ ହାରିଯିବ। ତେବେ ମ୍ୟାଚ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜିର ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ କେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହେବ।

ଭାରତ ଏବଂ ଇଂଲଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଆଜି ହେବାକୁ ଥିବା ଚତୁର୍ଥ ଟି-୨୦ ମୁକାବିଲା ଭାରତୀୟ ସମୟ ଅନୁଯାୟୀ ରାତି ୧୦:୦୦ ଟାରୁ ଖେଳାଯିବ। ଏହି ମୁକାବିଲାର ଟସ୍ ପାଇଁ ପଡ଼ିଆରେ ଭାରତୀୟ ଅଧିନାୟକ ଶ୍ରେୟସ ଆୟର ଏବଂ ଇଂଲଣ୍ଡର ଅଧିନାୟକ ହ୍ୟାରୀ ବ୍ରୁକ୍ ନଜର ଆସିବେ। ରାତି ୯:୩୦ ଟାରେ ଟସ୍ ପଡ଼ିବ। ଏହି ମୁକାବିଲା ଇଂଲଣ୍ଡର ସ୍ଥାନୀୟ ସମୟ ଅନୁଯାୟୀ ସନ୍ଧ୍ୟା ୫:୩୦ ଟାରୁ ଖେଳାଯିବ।

ପିଚ୍ ରିପୋର୍ଟ

ଭାରତ ଏବଂ ଇଂଲଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ମୁକାବିଲା ବ୍ରିଷ୍ଟଲ୍‌ର କାଉଣ୍ଟି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏଠାକାର ପିଚ୍ ବ୍ୟାଟରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବେଶ୍ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ପିଚ୍‌ରେ ଦ୍ରୁତ ଗତି ସହ ଭଲ ବାଉନ୍ସ ମିଳୁଥିବାରୁ ବଲ୍ ସହଜରେ ବ୍ୟାଟ୍‌କୁ ଆସିଥାଏ, ଯାହାର ଫାଇଦା ବ୍ୟାଟରମାନେ ଉଠାଇଥାନ୍ତି। ଏହି ପଡ଼ିଆଟି ଛୋଟ, ଯାହାଫଳରେ ବ୍ୟାଟରମାନେ ସହଜରେ ବଡ଼ ସଟ୍ ଲଗାଇ ପାରିବେ। ଏଠାକାର ପିଚ୍‌ରେ ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ନୂଆ ବଲ୍ ସହିତ ଦ୍ରୁତ ବୋଲରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସହାୟତା ରହିଛି। ତେବେ ଏହି ପିଚ୍‌ରେ ସ୍ପିନରମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ବିଶେଷ ସହାୟତା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ନାହିଁ। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଆଜି ଏଠାରେ ଏକ ହାଇ-ସ୍କୋରିଂ ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିପାରେ।

ବ୍ରିଷ୍ଟଲ କାଉଣ୍ଟି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ରେକର୍ଡ

ଏହି ପଡ଼ିଆରେ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଛି। ବ୍ରିଷ୍ଟଲ୍‌ର କାଉଣ୍ଟି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ୮ ଜୁଲାଇ ୨୦୧୮ରେ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଥିଲା, ଯାହାକୁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ୭ ୱିକେଟ୍‌ରେ ଜିତି ନେଇଥିଲା। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ରୋହିତ ଶର୍ମା ଏକ ଚମତ୍କାର ଶତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ।

ହେଡ୍ ଟୁ ହେଡ୍ ରେକର୍ଡ

ଭାରତ ଏବଂ ଇଂଲଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋଟ ୩୩ଟି ମୁକାବିଲା ଖେଳାଯାଇଛି। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଦଳକୁ ମୋଟ ୧୮ଟି ମୁକାବିଲାରେ ବିଜୟ ମିଳିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ, ଇଂଲଣ୍ଡ ଭାରତ ବିପକ୍ଷରେ ୧୪ଟି ମୁକାବିଲା ଜିତିଛି। ଆଜି ଉଭୟ ଦଳ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତି ନିଜ ନିଜର ଏହି ପରିସଂଖ୍ୟାନକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ।

ଭାରତ ଏବଂ ଇଂଲଣ୍ଡର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପ୍ଲେଇଙ୍ଗ-୧୧

ଭାରତ: ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା, ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ, ଇଶାନ କିଶନ (ୱିକେଟ୍ କିପର), ଶ୍ରେୟସ ଆୟର (ଅଧିନାୟକ), ତିଲକ ବର୍ମା, ଅକ୍ଷର ପଟେଲ, ଶିବମ ଦୁବେ, ହର୍ଷିତ ରାଣା, ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂହ, ପ୍ରିନ୍ସ ଯାଦବ, ବରୁଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ।

ଇଂଲଣ୍ଡ: ଫିଲିପ୍ ସଲ୍ଟ, ଜୋସ୍ ବଟଲର (ୱିକେଟ୍ କିପର), ହ୍ୟାରୀ ବ୍ରୁକ୍ (ଅଧିନାୟକ), ଜ୍ୟାକବ୍ ବେଥେଲ୍, ଟମ୍ ବ୍ୟାଣ୍ଟନ, ସାମ୍ କରନ୍, ୱିଲ୍ ଜ୍ୟାକ୍ସ, ଲିଆମ୍ ଡସନ୍, ଜୋଫ୍ରା ଆର୍ଚ୍ଚର, ଆଦିଲ୍ ରସିଦ, ଜୋଶ୍ ଟଙ୍ଗ୍।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ:

୧୭ ବର୍ଷର କ୍ୟାରିୟର, ଅନେକ ବଡ଼ ରେକର୍ଡ; ଭାରତ ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚ୍ ପରେ ଅବସର ନେବେ ଏହି ଇଂଲଣ୍ଡ ଖେଳାଳି

ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ମହାମୁକାବିଲା ପୂର୍ବରୁ ଭାରତକୁ ବଡ଼ ଝଟ୍‌କା: ଆହତ କାରଣରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଲେ ଷ୍ଟାର ଓପନର୍

ଖରାପ ଫର୍ମ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହି ଭୁଲ୍ ଯୋଗୁଁ ହାରୁଛି ଭାରତ! କୋଚ୍ ଗମ୍ଭୀର ଦେଲେ ବିସ୍ଫୋରକ ବୟାନ

TAGGED:

INDIA VS ENGLAND
IND VS ENG
TEAM INDIA
ଭାରତ ବନାମ ଇଂଲଣ୍ଡ
IND VS ENG 4TH T20

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.