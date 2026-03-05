T20 World Cup 2026: ୱାଙ୍ଖେଡ଼େରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ ଭାରତ-ଇଂଲଣ୍ଡ, କାହାର ପଲା ଭାରି?
IND vs ENG: ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପର ଦ୍ୱିତୀୟ ସେମିଫାଇନାଲରେ ଆଜି ଦୁଇ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦଳ ଭାରତ ଏବଂ ଇଂଲଣ୍ଡ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି।
Published : March 5, 2026 at 2:54 PM IST
India vs England 2nd Semi-Final: କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଏକ ବଡ଼ ଦିନ। ୨୦୨୬ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପର ଦ୍ୱିତୀୟ ସେମିଫାଇନାଲରେ ଆଜି ଦୁଇ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦଳ ଭାରତ ଏବଂ ଇଂଲଣ୍ଡ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ମୁମ୍ବାଇର ଐତିହାସିକ ୱାଙ୍ଖେଡ଼େ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ୭ଟାରେ ଏହି ହାଇ-ଭୋଲଟେଜ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଡିଫେଣ୍ଡିଂ ଚାମ୍ପିଅନ ଭାରତ ଥିବାବେଳେ, ଅନ୍ୟପଟେ ରହିଛି ହ୍ୟାରି ବ୍ରୁକ୍ଙ୍କ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଇଂଲଣ୍ଡ ଦଳ ରହିଛି।
ସଞ୍ଜୁ ସାମସନଙ୍କ ଉପରେ ନଜର
ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ବିପକ୍ଷ ଶେଷ ମ୍ୟାଚରେ ୯୭ ରନର ଏକ ବିସ୍ଫୋରକ ଅପରାଜିତ ପାଳି ଖେଳି ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ ଏବେ ପୂରା ଫର୍ମରେ ଅଛନ୍ତି। ସେ ଓପନିଂରେ ଆସି ଦଳକୁ ଏକ ମଜଭୁତ ଆରମ୍ଭ ଦେବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ତେବେ ଯୁବ ବ୍ୟାଟର ଅଭିଷେକ ଶର୍ମାଙ୍କ ଖରାପ ଫର୍ମ ଏବେ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ୱାଙ୍ଖେଡ଼େର ପିଚ୍ ବ୍ୟାଟିଂ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ହୋଇଥିବାରୁ ଅଭିଷେକ ଆଜି ନିଜର ପୁରୁଣା ଲୟ ଫେରିପାଇବେ ବୋଲି ପ୍ରଶଂସକମାନେ ଚାହିଁ ରହିଛନ୍ତି।
#T20WorldCup Semi-Final 2 loading ⏳— ICC (@ICC) March 5, 2026
Who claims the final spot to face New Zealand for the ultimate prize?
Tournament broadcast details 📲 https://t.co/NPykWM7qqY pic.twitter.com/eyjwa2q5RF
କାହାର ପଲା ଭାରି?
ପରିସଂଖ୍ୟାନ ଅନୁସାରେ ଭାରତ ଓ ଇଂଲଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ୨୯ଟି ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯାଇଛି। ଯେଉଁଥିରୁ ଭାରତ ୧୭ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଥିବା ବେଳେ, ଇଂଲଣ୍ଡ ୧୨ଟିରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଛି। ଘରୋଇ ମଇଦାନ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନର ଫର୍ମକୁ ଦେଖିଲେ ଭାରତର ବିଜୟ ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ଜଣାପଡୁଛି।
ୱାଙ୍ଖେଡ଼େ ପିଚ୍ ରିପୋର୍ଟ
ଦ୍ୱିତୀୟ ସେମିଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ପିଚ୍ ୭ (Pitch 7) ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି। ଯାହା ସ୍କୋୟାର୍ ମଝିରେ ଅଛି ଏବଂ ଏହାର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ସମାନ ଦୂରତାର ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ରହିଛି। ଏହା ସେହି ସମାନ ସର୍ଫେସ୍ (surface) ଯାହା ଗ୍ରୁପ୍-ଷ୍ଟେଜରେ ଇଂଲଣ୍ଡର ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ନିକଟରୁ ପରାଜୟ ଏବଂ ନେପାଳର ଇଟାଲୀ ନିକଟରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ପରାଜୟ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ୧୨ ଫେବ୍ରୁଆରୀରୁ ବ୍ୟବହାର ହୋଇନଥିବାରୁ ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ନୂଆ ସର୍ଫେସ୍ ପରି ଅଟେ।
It's all on the line in Mumbai as 🇮🇳 take on 🏴 in a blockbuster semi-final at the #T20WorldCup 🏆— ICC (@ICC) March 5, 2026
Tournament broadcast details 📲 https://t.co/NPykWM7qqY pic.twitter.com/kWPaaMICw8
ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ କି ପ୍ଲେଇଂ-୧୧?
ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଭାରତୀୟ ଦଳରେ କୌଣସି ବଡ଼ ଧରଣର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା କମ୍। ତଥାପି, ପିଚ୍ର ସ୍ଥିତି ଦେଖି କୁଲଦୀପ ଯାଦବଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରେ। ବୋଲିଂ ବିଭାଗରେ ଜସପ୍ରୀତ ବୁମ୍ରା ଏବଂ ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂହଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିବ। ଇଂଲଣ୍ଡ ଦଳରେ ଜୋସ ବଟଲର ଓ ଫିଲ୍ ସଲ୍ଟଙ୍କ ଭଳି ବିସ୍ଫୋରକ ବ୍ୟାଟର ଥିବାରୁ ଭାରତୀୟ ବୋଲରଙ୍କୁ ବେଶ୍ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ।
In it to win it! 🤩🚀⏳— Star Sports (@StarSportsIndia) March 5, 2026
With a ticket to the final on the line, which team takes the win tonight?
ICC Men’s #T20WorldCup Semi-Final 2 👉 #INDvENG | THU, 5 MAR, 5:30 PM pic.twitter.com/t2OCR5PQZb
ଦୁଇ ଦଳର ସାମ୍ଭାବ୍ୟ ପ୍ଲେଇଂ-୧୧:
ଭାରତ: ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା, ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ (ୱିକେଟ କିପର), ଇଶାନ କିଷାନ, ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ (ଅଧିନାୟକ), ତିଲକ ବର୍ମା, ଶିବମ ଦୁବେ, ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା, ଅକ୍ଷର ପଟେଲ, ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂହ, ଜସପ୍ରୀତ ବୁମରା ଓ ବରୁଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ।
ଇଂଲଣ୍ଡ: ଫିଲ୍ ସଲ୍ଟ, ଜସ୍ ବଟଲର୍ (ୱିକେଟର), ହ୍ୟାରି ବ୍ରୁକ୍ (ଅଧିନାୟକ), ଜାକବ୍ ବେଥେଲ୍, ଟମ୍ ବାଣ୍ଟନ୍, ସାମ୍ କରନ୍, ୱିଲ୍ ଜ୍ୟାକ୍ସ, ଜେମି ଓଭରଟନ୍, ଲିଆମ୍ ଡସନ୍, ଜୋଫ୍ରା ଆର୍ଚର, ଆଦିଲ୍ ରସିଦ୍।