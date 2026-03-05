ETV Bharat / sports

T20 World Cup 2026: ୱାଙ୍ଖେଡ଼େରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ ଭାରତ-ଇଂଲଣ୍ଡ, କାହାର ପଲା ଭାରି?

IND vs ENG: ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପର ଦ୍ୱିତୀୟ ସେମିଫାଇନାଲରେ ଆଜି ଦୁଇ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦଳ ଭାରତ ଏବଂ ଇଂଲଣ୍ଡ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି।

India vs England 2nd Semi-Final
ୱାଙ୍ଖେଡ଼େରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ ଭାରତ-ଇଂଲଣ୍ଡ (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : March 5, 2026 at 2:54 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

India vs England 2nd Semi-Final: କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଏକ ବଡ଼ ଦିନ। ୨୦୨୬ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପର ଦ୍ୱିତୀୟ ସେମିଫାଇନାଲରେ ଆଜି ଦୁଇ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦଳ ଭାରତ ଏବଂ ଇଂଲଣ୍ଡ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ମୁମ୍ବାଇର ଐତିହାସିକ ୱାଙ୍ଖେଡ଼େ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ୭ଟାରେ ଏହି ହାଇ-ଭୋଲଟେଜ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଡିଫେଣ୍ଡିଂ ଚାମ୍ପିଅନ ଭାରତ ଥିବାବେଳେ, ଅନ୍ୟପଟେ ରହିଛି ହ୍ୟାରି ବ୍ରୁକ୍‌ଙ୍କ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଇଂଲଣ୍ଡ ଦଳ ରହିଛି।

ସଞ୍ଜୁ ସାମସନଙ୍କ ଉପରେ ନଜର

ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ବିପକ୍ଷ ଶେଷ ମ୍ୟାଚରେ ୯୭ ରନର ଏକ ବିସ୍ଫୋରକ ଅପରାଜିତ ପାଳି ଖେଳି ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ ଏବେ ପୂରା ଫର୍ମରେ ଅଛନ୍ତି। ସେ ଓପନିଂରେ ଆସି ଦଳକୁ ଏକ ମଜଭୁତ ଆରମ୍ଭ ଦେବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ତେବେ ଯୁବ ବ୍ୟାଟର ଅଭିଷେକ ଶର୍ମାଙ୍କ ଖରାପ ଫର୍ମ ଏବେ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ୱାଙ୍ଖେଡ଼େର ପିଚ୍ ବ୍ୟାଟିଂ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ହୋଇଥିବାରୁ ଅଭିଷେକ ଆଜି ନିଜର ପୁରୁଣା ଲୟ ଫେରିପାଇବେ ବୋଲି ପ୍ରଶଂସକମାନେ ଚାହିଁ ରହିଛନ୍ତି।

କାହାର ପଲା ଭାରି?

ପରିସଂଖ୍ୟାନ ଅନୁସାରେ ଭାରତ ଓ ଇଂଲଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ୨୯ଟି ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯାଇଛି। ଯେଉଁଥିରୁ ଭାରତ ୧୭ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଥିବା ବେଳେ, ଇଂଲଣ୍ଡ ୧୨ଟିରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଛି। ଘରୋଇ ମଇଦାନ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନର ଫର୍ମକୁ ଦେଖିଲେ ଭାରତର ବିଜୟ ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ଜଣାପଡୁଛି।

ୱାଙ୍ଖେଡ଼େ ପିଚ୍ ରିପୋର୍ଟ

ଦ୍ୱିତୀୟ ସେମିଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ପିଚ୍ ୭ (Pitch 7) ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି। ଯାହା ସ୍କୋୟାର୍ ମଝିରେ ଅଛି ଏବଂ ଏହାର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ସମାନ ଦୂରତାର ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ରହିଛି। ଏହା ସେହି ସମାନ ସର୍ଫେସ୍ (surface) ଯାହା ଗ୍ରୁପ୍-ଷ୍ଟେଜରେ ଇଂଲଣ୍ଡର ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ନିକଟରୁ ପରାଜୟ ଏବଂ ନେପାଳର ଇଟାଲୀ ନିକଟରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ପରାଜୟ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ୧୨ ଫେବ୍ରୁଆରୀରୁ ବ୍ୟବହାର ହୋଇନଥିବାରୁ ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ନୂଆ ସର୍ଫେସ୍ ପରି ଅଟେ।

ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ କି ପ୍ଲେଇଂ-୧୧?

ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଭାରତୀୟ ଦଳରେ କୌଣସି ବଡ଼ ଧରଣର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା କମ୍। ତଥାପି, ପିଚ୍‌ର ସ୍ଥିତି ଦେଖି କୁଲଦୀପ ଯାଦବଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରେ। ବୋଲିଂ ବିଭାଗରେ ଜସପ୍ରୀତ ବୁମ୍ରା ଏବଂ ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂହଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିବ। ଇଂଲଣ୍ଡ ଦଳରେ ଜୋସ ବଟଲର ଓ ଫିଲ୍ ସଲ୍ଟଙ୍କ ଭଳି ବିସ୍ଫୋରକ ବ୍ୟାଟର ଥିବାରୁ ଭାରତୀୟ ବୋଲରଙ୍କୁ ବେଶ୍ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ।

ଦୁଇ ଦଳର ସାମ୍ଭାବ୍ୟ ପ୍ଲେଇଂ-୧୧:

ଭାରତ: ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା, ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ (ୱିକେଟ କିପର), ଇଶାନ କିଷାନ, ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ (ଅଧିନାୟକ), ତିଲକ ବର୍ମା, ଶିବମ ଦୁବେ, ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା, ଅକ୍ଷର ପଟେଲ, ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂହ, ଜସପ୍ରୀତ ବୁମରା ଓ ବରୁଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ।

ଇଂଲଣ୍ଡ: ଫିଲ୍ ସଲ୍ଟ, ଜସ୍ ବଟଲର୍ (ୱିକେଟର), ହ୍ୟାରି ବ୍ରୁକ୍ (ଅଧିନାୟକ), ଜାକବ୍ ବେଥେଲ୍, ଟମ୍ ବାଣ୍ଟନ୍, ସାମ୍ କରନ୍, ୱିଲ୍ ଜ୍ୟାକ୍ସ, ଜେମି ଓଭରଟନ୍, ଲିଆମ୍ ଡସନ୍, ଜୋଫ୍ରା ଆର୍ଚର, ଆଦିଲ୍ ରସିଦ୍।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ:

ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍‌ରେ ଫିନ୍ ଆଲେନ୍‌ଙ୍କ ବିସ୍ଫୋରକ ବ୍ୟାଟିଂ; ଭାଙ୍ଗିଲା କ୍ରିସ୍ ଗେଲ୍‌ଙ୍କ ୧୦ ବର୍ଷର ପୁରୁଣା ରେକର୍ଡ

ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ସେମିଫାଇନାଲ୍ ପୂର୍ବରୁ ଭଗବାନ ସିଦ୍ଧିବିନାୟକଙ୍କ ଶରଣରେ ଅକ୍ଷର, ଅଭିଷେକ ଓ ଇଶାନ: ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡିଓ

IPL 2026 ପ୍ରସ୍ତୁତି ମଧ୍ୟରେ ଏମ୍ ଧୋନିଙ୍କୁ ଲାଗିଲା ୧୦୦୦ ଟଙ୍କାର ଜରିମାନା, ଜାଣନ୍ତୁ ପୂରା ମାମଲା

TAGGED:

INDIA VS ENGLAND
IND VS ENG T20 WORLD CUP 2026
INDIA VS ENGLAND TODAY MATCH
ଟି୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬
INDIA VS ENGLAND 2ND SEMI FINAL

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.