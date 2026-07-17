ETV Bharat / sports

IND vs ENG: ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନିକିଆରେ ଭାରତକୁ ୪ ୱିକେଟ୍‌ରେ ପରାସ୍ତ କଲା ଇଂଲଣ୍ଡ; ଲର୍ଡସରେ ହେବ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ମୁକାବିଲା

IND vs ENG: ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଭାରତକୁ ୪ ୱିକେଟ୍‌ରେ ପରାସ୍ତ କରି ଇଂଲଣ୍ଡ ତିନି ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ସିରିଜ୍‌କୁ ୧-୧ ରେ ବରାବର କରି ନେଇଛି।

India vs England 2nd ODI Report
ଭାରତକୁ ୪ ୱିକେଟ୍‌ରେ ପରାସ୍ତ କଲା ଇଂଲଣ୍ଡ (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : July 17, 2026 at 9:45 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

India vs England 2nd ODI: କାର୍ଡିଫ୍‌ର ସୋଫିଆ ଗାର୍ଡେନ୍ସଠାରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଇଂଲଣ୍ଡ, ଭାରତକୁ ୪ ୱିକେଟ୍‌ରେ ପରାସ୍ତ କରି ତିନି ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ସିରିଜ୍‌କୁ ୧-୧ ରେ ବରାବର କରି ନେଇଛି। ପ୍ରଥମ ଦିନିକିଆରେ ପରାଜୟ ପରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଚମତ୍କାର ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଛି। ଭାରତ ଦ୍ୱାରା ଧାର୍ଯ୍ୟ ୨୩୪ ରନ୍‌ର ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଇଂଲଣ୍ଡ ୪୪.୧ ଓଭରରେ ୬ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ହାସଲ କରିନେଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସିରିଜ୍‌ର ନିଷ୍ପତ୍ତି ୧୯ ଜୁଲାଇରେ ଲର୍ଡସଠାରେ ଖେଳାଯିବାକୁ ଥିବା ତୃତୀୟ ତଥା ଅନ୍ତିମ ଦିନିକିଆରେ ହେବ।

ଭାରତୀୟ ବ୍ୟାଟିଂର ବିପର୍ଯ୍ୟୟ

ଟସ୍ ଜିତି ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିବା ଭାରତୀୟ ଦଳର ଆରମ୍ଭ ନୈରାଶ୍ୟଜନକ ରହିଥିଲା। ଫଳରେ ସମଗ୍ର ଦଳ ୪୪ ଓଭରରେ ମାତ୍ର ୨୩୩ ରନ୍‌ରେ ଅଲ୍ ଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ବିରାଟ କୋହଲି (୬୫) ଏବଂ ଶ୍ରେୟସ ଆୟର (୬୬) ସଂଘର୍ଷପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଳି ଖେଳିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍‌ମାନେ ବଡ଼ ଭାଗିଦାରୀ ଗଢ଼ିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ। ଶେଷ ଆଡ଼କୁ ଜସପ୍ରୀତ ବୁମ୍ରା କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରି ଦଳକୁ ୨୩୩ ରନ୍‌ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ।

ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଭାରତୀୟ ବ୍ୟାଟିଂ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଚାପରେ ଥିବା ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲା। ନିମ୍ନ ଅର୍ଡରରେ ବୁମ୍ରାଙ୍କ ଉପଯୋଗୀ ଯୋଗଦାନ ବ୍ୟତୀତ ମଧ୍ୟକ୍ରମ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍‌ମାନେ କ୍ରିଜ୍‌ରେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ତିଷ୍ଠି ପାରିନଥିଲେ।

ଇଂଲଣ୍ଡ ବୋଲରଙ୍କ ଶାଣିତ ବୋଲିଂ

ଇଂଲଣ୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ଜୋଫ୍ରା ଆର୍ଚ୍ଚର ଏବଂ ଗସ୍ ଆଟକିନ୍ସନ ଚମତ୍କାର ବୋଲିଂ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ୩ଟି ଲେଖାଏଁ ୱିକେଟ୍ ଅକ୍ତିଆର କରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟ ବୋଲରମାନେ ମଧ୍ୟ କ୍ରମାଗତ ଚାପ ବଜାୟ ରଖି ଭାରତୀୟ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍‌ମାନଙ୍କୁ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବେ ଖେଳିବାର ସୁଯୋଗ ଦେଇନଥିଲେ।

ଜୋ ରୁଟ୍‌ ଖେଳିଥିଲେ ସ୍ମରଣୀୟ ପାଳି

୨୩୪ ରନ୍‌ର ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପିଛା କରିବାକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିବା ଇଂଲଣ୍ଡର ଆରମ୍ଭ ସାମାନ୍ୟ ଖରାପ ରହିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଅଭିଜ୍ଞ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଜୋ ରୁଟ୍ ଏକ ପ୍ରାନ୍ତ ସମ୍ଭାଳି ଚମତ୍କାର ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିଲେ। ରୁଟ୍ ୧୩୩ ବଲ୍‌ରେ ୯୯ ରନ୍ କରି ଅପରାଜିତ ରହି ଦଳକୁ ବିଜୟର ନିକଟତର କରାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ସାମ୍ କରନ୍, ୱିଲ୍ ଜ୍ୟାକ୍ସ ଏବଂ ଗସ୍ ଆଟକିନ୍ସନ ଦଳ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଳି ଖେଳିଥିଲେ।

ଲର୍ଡସ ମଇଦାନରେ ସିରିଜ୍‌ର ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ମୁକାବିଲା

ମ୍ୟାଚ୍‌ର ଶେଷ ଓଭରରେ ଗସ୍ ଆଟକିନ୍ସନ ଚୌକା ମାରି ଇଂଲଣ୍ଡକୁ ୪ ୱିକେଟ୍‌ରେ ସ୍ମରଣୀୟ ବିଜୟ ଭେଟି ଦେଇଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ଦିନିକିଆରେ ଭାରତ ଏଜ୍‌ବାଷ୍ଟନଠାରେ ୬ ୱିକେଟ୍‌ରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିବା ବେଳେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ସିରିଜ୍ ବରାବର କରିଛି। ଏବେ ଉଭୟ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ୧୯ ଜୁଲାଇରେ ଲର୍ଡସ ମଇଦାନରେ ଖେଳାଯିବାକୁ ଥିବା ତୃତୀୟ ତଥା ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ୍‌ ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହିବ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ:

ଟି-୨୦ କ୍ରିକେଟରେ ପୋଲାର୍ଡଙ୍କ ଧମାକା: ୧୦୦୦ ଛକା ମାରି କ୍ରିକେଟ୍ ଜଗତକୁ କଲେ ଚକିତ!

ICC ର ବଡ଼ ଘୋଷଣା: ବଦଳିଗଲା ୨୦୨୭ ଦିନିକିଆ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଫର୍ମାଟ୍, ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍‌ରୁ ହିଁ ବଢ଼ିବ ରୋମାଞ୍ଚ

ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ପରାଜୟ ଉପରେ ବର୍ଷିଲେ ଏବି ଡିଭିଲିୟର୍ସ: କୋଚ୍ ଗମ୍ଭୀର ଓ ଯୁବ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ କଲେ କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା

TAGGED:

IND VS ENG
CARDIFF ODI MATCH
ENGLAND VS INDIA
ଭାରତ ବନାମ ଇଂଲଣ୍ଡ
INDIA VS ENGLAND 2ND ODI

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.