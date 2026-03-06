ETV Bharat / sports

ମୁମ୍ବାଇରେ ଭାରତଠାରୁ ମ୍ୟାଚ୍ ହାରିଲା ଇଂଲଣ୍ଡ; କ୍ୟାପଟେନ୍ ହ୍ୟାରି ବ୍ରୁକ୍ କହିଲେ କ'ଣ ଥିଲା ଦଳର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଭୁଲ୍?

T20 World Cup 2026: ପରାଜୟ ପରେ କ୍ୟାପଟେନ୍ ହ୍ୟାରି ବ୍ରୁକ୍ ନିଜର ଭୁଲ୍ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ସହ କାହିଁକି ମ୍ୟାଚ୍‌ଟି ହାତରୁ ଖସିଗଲା କହିଛନ୍ତି।

IND vs ENG T20 World Cup Harry Brook PC
ହ୍ୟାରି ବ୍ରୁକ୍ କହିଲେ କ'ଣ ଥିଲା ଦଳର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଭୁଲ୍? (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : March 6, 2026 at 10:27 AM IST

2 Min Read
IND vs ENG T20 World Cup: ୱାଙ୍ଖେଡ଼େ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ରୋମାଞ୍ଚ ଚରମ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ଆଇସିସି ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍‌ ୨୦୨୬ର ଦ୍ୱିତୀୟ ସେମିଫାଇନାଲରେ ଭାରତ ଓ ଇଂଲଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ହାଇ-ଭୋଲଟେଜ୍ ଲଢ଼େଇ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ତେବେ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମାତ୍ର ୭ ରନରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ପରାଜିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏହି ଦଳର ବିଶ୍ୱକପ୍ ଅଭିଯାନ ଶେଷ ହୋଇଛି। ଏହି ପରାଜୟ ପରେ କ୍ୟାପଟେନ୍ ହ୍ୟାରି ବ୍ରୁକ୍ ନିଜର ଭୁଲ୍ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ସହ କାହିଁକି ମ୍ୟାଚ୍‌ଟି ହାତରୁ ଖସିଗଲା, ତାହାକୁ ନେଇ ଏକ ବଡ଼ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି।

'ସେହି ଗୋଟିଏ କ୍ୟାଚ୍ ଆଉ ମ୍ୟାଚ୍ ହାତଛଡ଼ା'

ଭାରତ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ବୋର୍ଡରେ ୨୫୩ ରନର ବିଶାଳ ସ୍କୋର ଛିଡ଼ା କରିଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଅନେକ ଭୁଲ୍ କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ କ୍ୟାପଟେନ ବ୍ରୁକ୍‌ଙ୍କ ମତରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଭୁଲ୍ ଥିଲା ସଞ୍ଜୁ ସାମସନଙ୍କ କ୍ୟାଚ୍ ଛାଡ଼ିବା। କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ମାତ୍ର ୧୫ ରନରେ ସାମସନଙ୍କୁ ଏକ ଜୀବନଦାନ ମିଳିଥିଲା। ଏହାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ସେ ବିସ୍ଫୋରକ ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିଲେ।

ମ୍ୟାଚ୍ ପରେ ବ୍ରୁକ୍ କହିଛନ୍ତି, "ଆମେ ଟସ୍ ଜିତି ବୋଲିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲୁ, କାରଣ ଭାବିଥିଲୁ ପିଚ୍‌ରୁ ବୋଲରଙ୍କୁ ସହାୟତା ମିଳିବ। କିନ୍ତୁ ସଞ୍ଜୁ ସାମସନଙ୍କ କ୍ୟାଚ୍ ମିସ୍ କରିବା ଆମ ପାଇଁ ଟର୍ଣ୍ଣିଂ ପଏଣ୍ଟ ସାଜିଲା। ସେଇଠି ହିଁ ମ୍ୟାଚ୍ ଆମ ହାତରୁ ଖସିଯାଇଥିଲା। ପୁରୁଣା କଥା ଅଛି 'କ୍ୟାଚ୍ ୱିନ୍ ମ୍ୟାଚସ୍', ଆଜି ସେଇୟା ହିଁ ହେଲା।"

ଭାରତୀୟ ବ୍ୟାଟରଙ୍କ ଆଗରେ ଫେଲ୍ ମାରିଲା ରଣନୀତି

ବ୍ରୁକ୍ ନିଜ ବୋଲରଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଭାରତୀୟ ବ୍ୟାଟରମାନେ ବିଶ୍ୱର ଅନ୍ୟତମ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଯଦି ଆପଣ ସାମାନ୍ୟ ଭୁଲ୍ ଲାଇନ୍ କିମ୍ବା ଲେନ୍ଥରେ ବୋଲିଂ କରିବେ, ତେବେ ବଲ୍ ସିଧା ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ବାହାରକୁ ଯିବ। ସେମିଫାଇନାଲ ଭଳି ବଡ଼ ମ୍ୟାଚରେ ଏଭଳି ଛୋଟ ଛୋଟ ଭୁଲ୍ ପାଇଁ ଦଳକୁ ବଡ଼ ମୂଲ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଲା।

ଜାକବ ବେଥେଲଙ୍କ ଲଢୁଆ ବ୍ୟାଟିଂକୁ ପ୍ରଶଂସା

ପରାଜୟ ସତ୍ତ୍ୱେ ଇଂଲଣ୍ଡ ପାଇଁ ଏକମାତ୍ର ଆଶାର କିରଣ ଥିଲେ ଯୁବ ଖେଳାଳି ଜାକବ ବେଥେଲ। ସେ ଏକାକୀ ଲଢ଼େଇ କରି ଇଂଲଣ୍ଡକୁ ବିଜୟର ନିକଟତର କରାଇଥିଲେ। ବେଥେଲଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରି ବ୍ରୁକ୍ କହିଛନ୍ତି, "ଜାକବ ଆଜି ଅଦ୍ଭୁତ ଖେଳିଛନ୍ତି। ସେ ଦୁନିଆକୁ ଦେଖାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ସେ କେତେ ପ୍ରତିଭାବାନ। ସେ ମ୍ୟାଚକୁ ନିଜ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ନେଇ ଆସିଥିଲେ। ଆଗକୁ ସେ ଜଣେ ବଡ଼ ଖେଳାଳି ହେବେ ଏବଂ ଇଂଲଣ୍ଡ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଏକ ସୁନ୍ଦର କ୍ୟାରିୟର ଅଛି।"

ଭାରତୀୟ ଦଳ ଏହି ରୋମାଞ୍ଚକର ବିଜୟ ସହ ଫାଇନାଲରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି, ଅନ୍ୟପଟେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଦଳକୁ ଖାଲି ହାତରେ ଘରକୁ ଫେରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି।

