ETV Bharat / sports

୧୧୨ ବର୍ଷ ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର! କୋଲକାତାରେ ବ୍ରାଜିଲ ସହ ଭାରତ ଖେଳିବ ଫୁଟବଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍‌

India vs Brazil: ପାଞ୍ଚ ଥରର ବିଶ୍ୱ ବିଜେତା ବ୍ରାଜିଲ ବିପକ୍ଷରେ ଭାରତୀୟ ଫୁଟବଲ ଦଳ ଆସନ୍ତା ଅକ୍ଟୋବର ଏକ ଐତିହାସିକ ଫୁଟବଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବ।

India vs Brazil Football Match Confirmed
କୋଲକାତାରେ ବ୍ରାଜିଲ ସହ ଭାରତ ଖେଳିବ ଫୁଟବଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍‌ (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : July 31, 2026 at 12:05 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

India vs Brazil: ପାଞ୍ଚ ଥରର ବିଶ୍ୱ ବିଜେତା ବ୍ରାଜିଲ ବିପକ୍ଷରେ ଭାରତୀୟ ଫୁଟବଲ ଦଳ ଆସନ୍ତା ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ଏକ ଐତିହାସିକ ଫୁଟବଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବ। ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଫୁଟବଲ ଫେଡେରେସନ (AIFF) ଏକ ଆଧିକାରିକ ପ୍ରେସ୍ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜରିଆରେ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍‌ର ତାରିଖ ଏବଂ ସ୍ଥାନ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସେମାନେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ପୋଷ୍ଟ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି।

ଭାରତୀୟ ଫୁଟବଲ ଇତିହାସର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ମ୍ୟାଚ୍

ଭାରତ କୋଲକାତାର ସଲ୍ଟ ଲେକ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ବ୍ରାଜିଲ ଦଳକୁ ଆତିଥେୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବ। ବର୍ଷ ୧୯୯୨ରେ ଫିଫା ବିଶ୍ୱ ରାଙ୍କିଂ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରଠାରୁ ଭାରତର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ଥିବା ବ୍ରାଜିଲ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତର ସବୁଠାରୁ ଶୀର୍ଷ ରାଙ୍କିଂ ପ୍ରାପ୍ତ ଦଳ ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଫିଫା ରାଙ୍କିଂରେ ବ୍ରାଜିଲ ୫ମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି। ସାରା ବିଶ୍ୱ ଭଳି ଭାରତରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ରାଜିଲ ଫୁଟବଲର କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଶଂସକ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ବ୍ରାଜିଲ ବାହାରେ ଭାରତକୁ ସେମାନଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଫ୍ୟାନ୍ ବେସ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ।

ଏଆଇଏଫଏଫ (AIFF) ର ଉପ ମହାସଚିବ ଏମ୍. ସତ୍ୟନାରାୟଣ ଏହି ଅବସରକୁ ଭାରତୀୟ ଫୁଟବଲ ଇତିହାସର ଏକ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ବୋଲି ଅଭିହିତ କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଜାତୀୟ ଦଳର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସୁବ୍ରତ ପଲ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳିଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା କେବଳ ଏକ ମ୍ୟାଚ୍ ନୁହେଁ, ବରଂ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ମହାନ ଫୁଟବଲ ଦଳ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ବିପକ୍ଷରେ ନିଜକୁ ପରଖିବାର ଏକ ବିରଳ ସୁଯୋଗ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏଭଳି ଅନୁଭୂତି ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ, ବଡ଼ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବାକୁ ଏବଂ ସାରା ଜୀବନ ମନେ ରହିବା ଭଳି ସ୍ମୃତି ତିଆରି କରିବାକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥାଏ।

ଏଆଇଏଫଏଫ ଏକ ବୟାନ ଜାରି କରି କହିଛି - ଇତିହାସରେ ଏକ ନୂଆ ତାରିଖ ଯୋଡ଼ି ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ୩ ଅକ୍ଟୋବରରେ ସଲ୍ଟ ଲେକ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଭାରତ ଏବଂ ବ୍ରାଜିଲ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଫୁଟବଲ ବନ୍ଧୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମ୍ୟାଚ୍ ଆୟୋଜିତ ହେବ। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ବ୍ରାଜିଲ ଦଳ ଫୁଟବଲ ଜଗତରେ ନିଜର ପ୍ରଥମ ପାଦ ବର୍ଷ ୧୯୧୪ ରେ ରଖିଥିଲା। ଏହାପରଠାରୁ ୧୧୨ ବର୍ଷ ବିତିଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ବ୍ରାଜିଲ ଦଳ କେବେହେଲେ ଭାରତ ମାଟିରେ କୌଣସି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିନାହିଁ।

ବ୍ରାଜିଲ ଭଳି ଏକ ବଡ଼ ଦଳର ଭାରତ ଗସ୍ତ ଖବରକୁ ନେଇ ଦେଶର ଫୁଟବଲ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ଉତ୍ସାହର ପରିବେଶ ଦେଖାଦେଇଛି। ସଲ୍ଟ ଲେକ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ନିଜର ପ୍ରିୟ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ତାରକାମାନଙ୍କୁ ଲାଇଭ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ବେଶ୍ ଉତ୍କଣ୍ଠାର ସହ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। କ୍ରୀଡ଼ା ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମତରେ ଏହି ଐତିହାସିକ ମ୍ୟାଚ୍ ଦ୍ୱାରା କେବଳ ଭାରତରେ ଫୁଟବଲର ଲୋକପ୍ରିୟତାକୁ ଏକ ନୂଆ ଦିଗ ମିଳିବ ନାହିଁ, ବରଂ ଯୁବ ଭାରତୀୟ ଆଥଲେଟ୍‌ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ସ୍ତରରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ନୂଆ ଶକ୍ତି ମିଳିବ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ:

World Cup 2027: ଆଫ୍ରିକାର ୩ଟି ଦେଶରେ ଖେଳାଯିବ ବିଶ୍ୱକପ୍, ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ସମସ୍ତ ଭେନ୍ୟୁ ତାଲିକା

କ୍ରିକେଟ୍‌ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର: ଘରୋଇ କ୍ରିକେଟ୍‌ରେ BCCI ଲାଗୁ କଲା ୫ଟି ନୂଆ ନିୟମ

ଭାରତୀୟ ହକି ଦଳର ‘ଗେରୁଆ ଜର୍ସି’କୁ ନେଇ ତେଜିଲା ବିବାଦ: ହକି ଇଣ୍ଡିଆ ଉପରେ ବର୍ଷିଲେ ପୂର୍ବତନ ଅଧିନାୟକ

TAGGED:

INDIA VS BRAZIL
SALT LAKE STADIUM
INDIAN FOOTBALL
ଭାରତ ବନାମ ବ୍ରାଜିଲ୍
INDIA VS BRAZIL FOOTBALL MATCH

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.